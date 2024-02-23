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беспилотник (3126) Днепр (421) обстрел (25728)

Беспилотник попал в многоэтажку в Днепре, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Две квартиры разрушены из-за попадания дрона в многоэтажку в Днепре, под завалами могут находиться люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне атаковали область шахедами. Есть попадания по многоэтажке в Днепре. Под завалами находятся люди", - рассказал Лысак.

По состоянию на 5.19 известно, что 8 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы.

По информации исполняющего обязанности начальника управления ГСЧС Украины в области Андрея Кульбача, жители двух подъездов многоэтажки эвакуированы.

"В результате взрыва произошло разрушение двух квартир - на восьмом и частично седьмом этаже. Под завалами, вероятно, до сих пор находятся люди - один или двое", сказал он.

Смотрите также: Россияне атаковали Одесчину "шахедами" и нанесли ракетный удар, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі
Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі
Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі
Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі
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Топ комментарии
+27
Ненавиджу , клятих кацапів , які не дають нам спокійно жити 😡
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23.02.2024 06:50
+8
співчуваю постраждалим.
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23.02.2024 07:50
+5
после увольнения Залужного назад по кацапам перестало лететь. Совпадение?
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23.02.2024 09:44
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Ненавиджу , клятих кацапів , які не дають нам спокійно жити 😡
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23.02.2024 06:50 Ответить
співчуваю постраждалим.
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23.02.2024 07:50 Ответить
скоріш би їх,кацапів,пранці з'їли
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23.02.2024 07:58 Ответить
Зараз вам розкажуть, що ви "ухилянт", зрадник" тощо. Вони краще по колінах цивільним будуть стріляти, як озвучив один комбриг, ніж когось випустять
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23.02.2024 08:51 Ответить
для кого вони закриті7 ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ДЕРЖАВУ БОРОНИТИ?
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23.02.2024 09:12 Ответить
после увольнения Залужного назад по кацапам перестало лететь. Совпадение?
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23.02.2024 09:44 Ответить
Я тоже это заметил.
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23.02.2024 10:57 Ответить
Іншим Шахедом у Дніпрі знищені ще й резервуари з паливом (вже виклалала ВЦА фото). Горіли всю ніч. При цьому були у промисловій зоні між заводами в бурьянах. Якась гнида здала координати 100%! Горіти у Пеклі...
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23.02.2024 11:39 Ответить
тварюки прокляті !! Здохніть, паскуди кацапські !
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23.02.2024 11:46 Ответить
 
 