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Новости Санкции против России
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США введут санкции против более 500 российских объектов, - Reuters

росія,санкції

23 февраля Соединенные Штаты введут санкции против более 500 российских объектов, они призваны заблокировать России доступ к товарам, необходимым для создания оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеем.

"Действия, предпринятые в партнерстве с другими странами, будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс и компании в третьих странах, облегчающие доступ России к товарам, которые ей нужны, поскольку Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за войну и смерть лидера оппозиции Алексея Навального", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что санкции призваны заблокировать России доступ к товарам, необходимым для создания оружия и замедлить доступ страны-агрессора к доходам, необходимым для поддержки экономики и производства оружия.

Этот пакет станет последней из тысяч санкций против Москвы, объявленных Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Администрация президента Джо Байдена исчерпала деньги, ранее одобренные для Украины, а запрос на дополнительные средства находится в контролируемой республиканцами Палате представителей.

"Санкции и экспортный контроль направлены на то, чтобы замедлить Россию, чтобы ей было труднее вести войну, которую она выбрала в Украине. "Но в конце концов, чтобы ускорить Украину, дать ей возможность защитить себя, Конгресс должен действовать, чтобы предоставить Украине ресурсы, которые ей нужны, и оружие, которое ей нужно", – добавил Адеем.
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Санкціі люті?
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23.02.2024 08:22 Ответить
Дебіли зі США, пояснюю вам: хло накупувало всього для зброї на 100 років наперед поки ви ..........у нього
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23.02.2024 08:32 Ответить
Знову «потужний» пук. Китай все необхідне закупить і передасть
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23.02.2024 08:33 Ответить
Виповнюється вже 2 роки сакцій...пом'янемо...
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23.02.2024 08:34 Ответить
Знову проти вокзальних бомжів?
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23.02.2024 08:35 Ответить
Тобто черговий кацапський ,,дєкабріст" вартий санкцій більш ніж всі разом вбиті діти України??!!
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23.02.2024 08:40 Ответить
до чого тут діти та декабріст?скоріше 23 фєвраля - красний дєнь календаря в США.
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23.02.2024 08:58 Ответить
 
 