На Харьковщине вражеские беспилотники попали в агропредприятие, погибли животные
Россияне вечером 22 февраля атаковали Харьковщину беспилотниками, зафиксированы попадания в агропредприятие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В 23:15 зафиксированы попадания в с. Мокрая Ракитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников повреждено частное агропредприятие. Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
За сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли почти 20 населенных пунктов области, в частности: Синьковку, Двуречную, Ивановку и другие.
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Isolda Peres
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Василь Воробець
показать весь комментарий23.02.2024 09:28 Ответить Мне нравится 1
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