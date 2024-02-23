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Румыния планирует выдвинуть на пост генсека НАТО своего президента Йоханниса

клаус,йоханніс

Румыния хочет выдвинуть президента Клауса Йоханниса на пост генерального секретаря НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Румыния сообщила другим членам НАТО о том, что планирует выдвинуть своего президента кандидатом на должность генерального секретаря оборонного альянса", – говорится в материале.

Издание отмечает, что это усложнит попытки других союзников назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим руководителем НАТО. Однако несколько европейских и американских чиновников заявили Bloomberg, что у Йоханниса небольшие шансы получить высший пост НАТО. Некоторые из них называют заявление Румынии попыткой затянуть процесс, прежде чем Рютте станет генсеком.

При этом чиновники в США отмечают, что президент Джо Байден высоко оценивает обоих кандидатов, но США уже предпочли Рютте.

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Страны НАТО пытаются договориться о преемнике действующего генсека Йенса Столтенберга к встрече министров иностранных дел в Брюсселе в начале апреля по случаю 75-летия Альянса.
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Як висуне - так і засуне
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23.02.2024 09:51 Ответить
А нам то які справи до кандидатів генсека НАТО? Ми обрали наш шлях виключно із єримаком. Він і міжнародник, він і прем'єр, він і міністр оборони і навіть майже Президент.
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23.02.2024 10:00 Ответить
Йоханіс набагато краща кандидатура на пост генсека НАТО, ніж той жалюгідний лівак рютте, нідерландська погіршена копія шольца, якого просуває старий слимак байден.
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23.02.2024 10:03 Ответить
дєрьмак хотів би безмозглу на цьому посту бачити. в них й план є, в обох трьох, на всі роки її майбутнього секретутства.
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23.02.2024 10:19 Ответить
МАБУДЬ ФСБ хоче поміняти цьогО президента НА СВОГО

ІМПЕРСЬКА ПОЛИТИКА ПРАЦЮЕ - Молдову захапати мріють
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23.02.2024 11:35 Ответить
 
 