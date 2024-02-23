Россия может атаковать Германию, Путин полностью способен на это, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что российский диктатор Владимир Путин "полностью способен" на то, чтобы атаковать Германию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Было бы фатально сказать, что он этого не сделает. Нужно верить в то, что он способен на это", - сказала Штрак-Циммерман.

По словам главы оборонного комитета Бундестага, от Германии зависит, "чтобы он не решился это сделать". Германия должна укреплять НАТО и готовиться к войне, чтобы она никогда не произошла.

Относительно обвинения в том, что каждый, кто снабжает оружием Украину, является "разжигателем войны", топ-кандидат от Свободной демократической партии на европейских выборах сказала, что если посмотреть на историю великих войн, они всегда решались военным путем, а не путем переговоров.

"Так случилось, что никто не сидел за одним столом с Адольфом Гитлером. Для преступников это становилось безнадежным в военном плане", - добавила она.

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