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Россия может атаковать Германию, Путин полностью способен на это, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

штрак-ціммерман

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что российский диктатор Владимир Путин "полностью способен" на то, чтобы атаковать Германию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Было бы фатально сказать, что он этого не сделает. Нужно верить в то, что он способен на это", - сказала Штрак-Циммерман.

По словам главы оборонного комитета Бундестага, от Германии зависит, "чтобы он не решился это сделать". Германия должна укреплять НАТО и готовиться к войне, чтобы она никогда не произошла.

Относительно обвинения в том, что каждый, кто снабжает оружием Украину, является "разжигателем войны", топ-кандидат от Свободной демократической партии на европейских выборах сказала, что если посмотреть на историю великих войн, они всегда решались военным путем, а не путем переговоров.

"Так случилось, что никто не сидел за одним столом с Адольфом Гитлером. Для преступников это становилось безнадежным в военном плане", - добавила она.

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Топ комментарии
+10
Эти бредни опасны для Украины. Могут начать зажимать оружие, которое и так дают по капле.
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23.02.2024 10:41
+7
А теперь вопрос к немецкой власти ипутинской подружке фрау Меркель а кто будет отвечать за ликвидацию 20 бригад бундесвера?
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23.02.2024 10:39
+7
Скоріше б вже він всіх атакував і ми гуртом його стерли з лиця Землі
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23.02.2024 10:49
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А теперь вопрос к немецкой власти ипутинской подружке фрау Меркель а кто будет отвечать за ликвидацию 20 бригад бундесвера?
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23.02.2024 10:39 Ответить
Но немцы тоже не подарок. Только окрепнут и опять нах Остен, правда получали регулярно,но видно 100 лет почти прошло,опять за ********* полезу. Опять же им не привыкать.
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23.02.2024 11:19 Ответить
Ты лапоть воняй меньше. Это с украинцами и прочими республиками и при полной поддержке Союзнков свинолапти могли противостоять немцам.

А без этого всего Свинолапти скоро как третий год под Донецком топчутся. И это европейцы еще в войну не вступали.

Так что подмывайся, чепуха батькина - украинцы еще спросят с тебя, калоеда паршивого за "братскую" помощь зимы-весны 22-г
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23.02.2024 11:29 Ответить
Эти бредни опасны для Украины. Могут начать зажимать оружие, которое и так дают по капле.
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23.02.2024 10:41 Ответить
Нехай спробує чучело кремлядське закуситись безпосередньо з НАТО,Дуже вже хочу подивитись чим це все закінчиться!!!
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23.02.2024 10:43 Ответить
закуситься
не він так його "дітки"
у кацапів НЕМАЄ іншої долі як нескінченно воювати до останнього кацапа
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23.02.2024 12:50 Ответить
Хіба по телевізору,як завжди
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23.02.2024 16:46 Ответить
Я думаю, що там між собою уже все давно виршено і розплановано, скільки чого вони будуть давати, а всі ці розмови - для внутрішньої публіки, щоб виправдати підвищення військових бюджетів.
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23.02.2024 10:46 Ответить
В короткостроковій перспективі - так, небезпечні для нас.
Але в середньостроковій - небезпечні для русні.
Бо якщо Європа закотить рукава і почне таки готуватись до війни, ******* буде трохи боляче.
Ми вже бачили західну зброю в дії. Що буде, якщо її стане в рази більше?
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23.02.2024 10:55 Ответить
Європа закотить рукава.) Ну ждите.
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23.02.2024 10:58 Ответить
А ви чого в Нідерландах чекаєте? Русскіх танков?
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23.02.2024 11:00 Ответить
Путину голландцы не надо он Украину с поляками,которых Черчилль назвал гиеной, поделят и Венгры там влезут а может и румыны. Они при случае кусок оторвут те ещё поскуды
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23.02.2024 11:41 Ответить
ГДР входила до варшавського блоку. А стосовно Нідерландів то бабуся вилами писала по воді. Апетит приходить під час їжі.
Нідерланди мають такєж відношення до Німеччини як Україна до Росії по версії Росії, тобто то їхня земля. Лєнд. Нідер тобто нижня. Німецькі нижня земля.
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23.02.2024 11:48 Ответить
є "нова європа" - країни бувшого соц табору
та "стара європа"
у куйла і був план відтяпати Україну та "нову європу"
так план і не змінився
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23.02.2024 12:53 Ответить
Це не брєдні. Це ох...нна відмазка щоб врешті не давати Україні озброєння.
Типу "ви не бачите, нам раіся погрожує, всьо в дом все для власної армії!
Воювати з рашою, звісно, ніхто не планує.
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23.02.2024 12:33 Ответить
А шо иому мішає -- він прямою наводкою попадає в раи а Захід в пекло -- по путіну
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23.02.2024 10:47 Ответить
Скоріше б вже він всіх атакував і ми гуртом його стерли з лиця Землі
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23.02.2024 10:49 Ответить
Зараз ви косплеїте польських фермерів, яким ***** хоч в Україні, хоч в Брюсселі, аби дотації залишили.
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23.02.2024 10:56 Ответить
Значить потрібно першим атакувати рашку!
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23.02.2024 10:52 Ответить
Я с Вами полностью согласен тем более у рашки только трехлинейки остались, но может ППШ остались, вы победите
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23.02.2024 11:50 Ответить
Плювати путлеру на вашу Німеччину. Його мрія відновити СРСР / Російську імперію або принаймні його / її частину.
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23.02.2024 10:57 Ответить
ГДР була частиною СРСР чи ні?
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23.02.2024 11:01 Ответить
Нi
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23.02.2024 11:04 Ответить
Хто контролював уряд ГДР?
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23.02.2024 11:06 Ответить
Німеччину в 1945 поділили на зони окупації. Якщо її знову завоюють, то може знову поділять. Але спочатку німцям потрібно за традицією дійти до Волги, а це навряд чи.
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23.02.2024 11:11 Ответить
Традиція - це коли повторюється. Німці до Волги тільки один раз доходили.
А от росія в Європу не один раз ходила.
"По чотним - Паріж, по нєчьотним - Бєрлін".
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23.02.2024 11:16 Ответить
У Париж теж з візитом у відповідь після Боні в Москві.
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23.02.2024 11:22 Ответить
Та й зараз батько скаржиться що його атакують літаки НАТО
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23.02.2024 11:24 Ответить
Справедливості заради, кацапи ходили маючи союзників та після невдалого наступу противників, коли у тих вже була розбита армія, що наполеонівська, що гітлерівська, та навіть під час північної війни.
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23.02.2024 11:27 Ответить
Зараз у них теж є союзники, один з них дуже потужний.
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23.02.2024 11:29 Ответить
хонеккер
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23.02.2024 11:13 Ответить
Такий собі німецький пасєчніков. Чи хто там "главой правітєльства ДНР".
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23.02.2024 11:15 Ответить
Меркель
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23.02.2024 11:23 Ответить
Фрау?
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23.02.2024 11:26 Ответить
Хіба вони з Путіним не разом в КГБ служили?
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23.02.2024 11:32 Ответить
Вона що, на пенсії "молодой нєзавісімой народной рєспублікой" керує?
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23.02.2024 11:34 Ответить
Буде керувати не молодою республікою, а старою - ГДР.
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23.02.2024 11:37 Ответить
Не візьмуть. Є більш ефективні менеджери. Дон-дон, наприклад. Або син сєчіна. Він, правда, помер, але справа його живе.
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23.02.2024 11:41 Ответить
А чому це фрау неєффективний менеджер? Хіба не за її сприяння були створені лнр та дно?
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23.02.2024 11:42 Ответить
Як відродить срср - так і піде. Берлін знов Дамбити.
Для більшості жителів США навіть у 2012 все,що на схід від Берліна було раша. І по шляхам раші блукають ведмеді з балалайками.
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23.02.2024 11:03 Ответить
Німечину,чи окуповану рашею Східну Прусію?
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23.02.2024 10:57 Ответить
Криваву шкоду, яку принесли дії шрьодера та меркель за сценарієм прутіна+патрушева, корінне населення Німеччини відчує на собі, дуже скоро!!

Сруськай мір може тільки нагадити у своєму поході «на Берлін за немкамі»… Табори совдепівського ГУЛАГУ, нічим, у кращу сторону, не відрізняються від таборів нацистів адіка+гебельса!!
Памятаймо!
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23.02.2024 11:12 Ответить
Кожний хто укріпляє НАТО розжигає війну.
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23.02.2024 11:20 Ответить
А хто укріплює росію, сприяє миру. Правда, русскому, но то таке.
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23.02.2024 11:27 Ответить
Та то їхні питання. Україну вони для чого роззброїли?
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23.02.2024 11:31 Ответить
ЯЗ вони сцяли, звичайну зброю ми самі розпродали з жадібності.
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23.02.2024 11:33 Ответить
Ні. Є договір про звичайну яким встановлено ліміт кількості.
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23.02.2024 11:36 Ответить
З росією теж є такий договір. Вона на нього болт поклала - і що?
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23.02.2024 11:42 Ответить
Та й ні чо. Тому що Росії дозволено болт класти. А Україні ні. Путін робить тільки те що йому дозволяють США.
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23.02.2024 11:43 Ответить
Коли це росія у когось дозволу питала?
Хоче - і виводить на орбіту ядерну зброю.
Це американський конгрес дивиться на сигнали з москви.
Нє вєлят пакет допомоги для України та Ізраїлю приймати - не приймають.
На росії мені покажіть приклад подібної слухняної поведінки. Щоб на вигоду США всупереч своїм національним інтересам.
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23.02.2024 11:46 Ответить
Росія то остання імперія світу. Хто зробив усе для ії збереження у 90 роки та для розвітку далі? Кто заплющувал очі на винищення чеченців? Хто подарував частину Молдови, Грузії та України? Тому не треба.
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23.02.2024 11:52 Ответить
Китай - то теж імперія. І вона себе ще покаже.
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23.02.2024 11:55 Ответить
Добре б було. США то союзник Росії проти Китаю та проти України.
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23.02.2024 11:59 Ответить
Коли це США проти України воювати почали?
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23.02.2024 12:00 Ответить
Коли роззброїли
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23.02.2024 12:11 Ответить
Чому тоді зброю надсилали. Джевеліни, Хаймарси, трохи балістики, багато БК до арти і гранатометів. Достатньо було не надсилати, і була б вже перемога.
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23.02.2024 12:13 Ответить
Щоб створити труднощі для Росії, а потім сісти з нею за стіл перемовин заради своїх інтересів у війні проти Китаю.
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23.02.2024 12:23 Ответить
Якщо б вони бажали перемоги України вони б надали зброю для контрнаступу.
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23.02.2024 12:24 Ответить
Якщо б вони були союзниками росії проти України, як ви написали вище, замість будь-якої зброї ми б отримали санкції з боку США.
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23.02.2024 12:37 Ответить
ви уже окуповані туркамі та сірійцямі, шо вас атаковать...
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23.02.2024 11:27 Ответить
скорее б уже на них напал, а то все ни как не вкурят в то что происходит
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23.02.2024 11:29 Ответить
Ви з Німеччини пишете?
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23.02.2024 11:44 Ответить
а что это меняет?
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23.02.2024 12:11 Ответить
Росія може атакувати Німеччину
скорее б уже на них напал
То ви з Німеччини, чи тільки прапорець німецький?
Бо бажати нападу на себе - це якось дивно.
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23.02.2024 12:16 Ответить
мляха, что ВАМ не понятно в сказанном мною??
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23.02.2024 12:24 Ответить
О, прапорець вже інший.
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23.02.2024 12:31 Ответить
Ця депутат - найзапеклішій лобіст України у Німеччині. Але нажаль, судячи по опитуванням, на наступних виборах вона та її партія не проходять.
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23.02.2024 11:34 Ответить
Почему старая комсомолка не в тюрягу. А наверное коррупция.
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23.02.2024 11:46 Ответить
А местная вата Путину в этом поможет
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23.02.2024 11:56 Ответить
вы слишком зацикливаетесь на несущественных вещах
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23.02.2024 12:53 Ответить
 
 