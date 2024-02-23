Россия может атаковать Германию, Путин полностью способен на это, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что российский диктатор Владимир Путин "полностью способен" на то, чтобы атаковать Германию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
"Было бы фатально сказать, что он этого не сделает. Нужно верить в то, что он способен на это", - сказала Штрак-Циммерман.
По словам главы оборонного комитета Бундестага, от Германии зависит, "чтобы он не решился это сделать". Германия должна укреплять НАТО и готовиться к войне, чтобы она никогда не произошла.
Относительно обвинения в том, что каждый, кто снабжает оружием Украину, является "разжигателем войны", топ-кандидат от Свободной демократической партии на европейских выборах сказала, что если посмотреть на историю великих войн, они всегда решались военным путем, а не путем переговоров.
"Так случилось, что никто не сидел за одним столом с Адольфом Гитлером. Для преступников это становилось безнадежным в военном плане", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
А без этого всего Свинолапти скоро как третий год под Донецком топчутся. И это европейцы еще в войну не вступали.
Так что подмывайся, чепуха батькина - украинцы еще спросят с тебя, калоеда паршивого за "братскую" помощь зимы-весны 22-г
не він так його "дітки"
у кацапів НЕМАЄ іншої долі як нескінченно воювати до останнього кацапа
Але в середньостроковій - небезпечні для русні.
Бо якщо Європа закотить рукава і почне таки готуватись до війни, ******* буде трохи боляче.
Ми вже бачили західну зброю в дії. Що буде, якщо її стане в рази більше?
Нідерланди мають такєж відношення до Німеччини як Україна до Росії по версії Росії, тобто то їхня земля. Лєнд. Нідер тобто нижня. Німецькі нижня земля.
та "стара європа"
у куйла і був план відтяпати Україну та "нову європу"
так план і не змінився
Типу "ви не бачите, нам раіся погрожує,
всьо в домвсе для власної армії!
Воювати з рашою, звісно, ніхто не планує.
А от росія в Європу не один раз ходила.
"По чотним - Паріж, по нєчьотним - Бєрлін".
Для більшості жителів США навіть у 2012 все,що на схід від Берліна було раша. І по шляхам раші блукають ведмеді з балалайками.
Сруськай мір може тільки нагадити у своєму поході «на Берлін за немкамі»… Табори совдепівського ГУЛАГУ, нічим, у кращу сторону, не відрізняються від таборів нацистів адіка+гебельса!!
Памятаймо!
Хоче - і виводить на орбіту ядерну зброю.
Це американський конгрес дивиться на сигнали з москви.
Нє вєлят пакет допомоги для України та Ізраїлю приймати - не приймають.
На росії мені покажіть приклад подібної слухняної поведінки. Щоб на вигоду США всупереч своїм національним інтересам.
скорее б уже на них напал
То ви з Німеччини, чи тільки прапорець німецький?
Бо бажати нападу на себе - це якось дивно.