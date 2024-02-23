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Украинцы выживут без поддержки США, но не все, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходима поддержка со стороны США
Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно, но не все из нас. И если мы понимаем эту цену, если мир готов к этому, то вы это увидите. Это трагедия для всех, а не только для украинцев", - подчеркнул он.
По словам главы государства, Путин не остановится на Украине и пойдет дальше.
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Нажаль демократи заблокували, та підтримали зі змінами тільки в квітні 2022
А президент демократ, після підписання відмовився виконувати
Перший місяць потужно дякували, потім доводили що не потрібен, вистачить "халяви" для перемоги.
https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Петиція так і не розглянута
Що змінилось?
Повертайся до гри на піаніно.
Ти і твої депутати, я так розумію, будете лишатись до кінця (сарказм), вперед. Тих, хто не хоче тут жити - відкрий кордон і випусти