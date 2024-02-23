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Зеленский (19005) США (24807)

Украинцы выживут без поддержки США, но не все, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходима поддержка со стороны США

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно, но не все из нас. И если мы понимаем эту цену, если мир готов к этому, то вы это увидите. Это трагедия для всех, а не только для украинцев", - подчеркнул он.

По словам главы государства, Путин не остановится на Украине и пойдет дальше.

Читайте также: Война завершится, когда мир наконец-то осознает, что Путин - неадекватный человек и его режим несет глобальную угрозу, - Зеленский
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Топ комментарии
+50
ахахахахаххахахаахах, мухахахаххахаах, аазазазазазаз лолололченко


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23.02.2024 11:25
+38
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23.02.2024 11:27
+35
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23.02.2024 11:45
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Ті, що вже виїхали чи в той чи інший спосіб продовжують це робити, а також "слуги урода" та наближені до них, поза всяким сумнівом, виживуть. А ті, хто не має грошей та зв'язків мусять померти чи стати каліками виграючи ЗЕскотам час для розкрадання міжнародної допомоги та того, що ще не встигли продати та вивезти.
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23.02.2024 12:40 Ответить
чужинець
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23.02.2024 12:41 Ответить
Виклали https://youtu.be/sKKnIlySZ5Y?t=935 промову республіканця про лендліз від 19 січня 2022
Нажаль демократи заблокували, та підтримали зі змінами тільки в квітні 2022
А президент демократ, після підписання відмовився виконувати

Перший місяць потужно дякували, потім доводили що не потрібен, вистачить "халяви" для перемоги.
https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Петиція так і не розглянута

Що змінилось?
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23.02.2024 13:06 Ответить
Блазень, квартал, слуги і, відповідно, їхні родичі, я так розумію, виживуть, ще й розбагатіють.
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23.02.2024 13:18 Ответить
що сміються чи думають їх обійде стороною?
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23.02.2024 13:23 Ответить
Після керівництва команди Зеленського, Свинарчуки Порошенка видаються святими людьми.
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23.02.2024 13:41 Ответить
Криворагульское ,безграмотное существо
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23.02.2024 13:41 Ответить
Оно вообще е@анулось. Тварь, это не игра в солдатики, это жизни людей, украинцев.
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23.02.2024 14:01 Ответить
Дякую наріду, за те що наголосували нам *********** підараса. По приколу да? Щоб вамповилазило, запроданці малороські. Це чмо скоро в наглу буде говорити, як сша не дасть допомоги, то він ще більше вб'є українців руками *****. Сране кодло змовилось! Служити?захижати вас? А фігу бачили?
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23.02.2024 15:08 Ответить
А що нам США, вони далеко і в них є свій Президент - Байден. А в нас найвєлічайший лідор світу, простий парньок від наріду 73% і Головнокомандувач, ось він і спасе українців. Він з 2019 року створив під землею військові заводи, які в три зміни виготовляють ракети, снаряди, дрони, РЕБ. Там же побудовані 2 патронні заводи і клепаються сотнями САУ "Бенька".
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23.02.2024 15:25 Ответить
Кончене, що ти верзеш? Іди домовляцся, імпотент. Просрав все, а тепер людей на фарш посилати хочеш. Та іди ти накуй, ніхто через твої пройоби дохнути не збирається.

Повертайся до гри на піаніно.
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23.02.2024 18:24 Ответить
Ну якби ти не був людожером і відкрив кордони, то виживе набагато більше.
Ти і твої депутати, я так розумію, будете лишатись до кінця (сарказм), вперед. Тих, хто не хоче тут жити - відкрий кордон і випусти
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23.02.2024 18:28 Ответить
А тупорилий ішак до якої категорії себе відносить?
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23.02.2024 20:09 Ответить
После мая 2024 о Зеленском нужно будет писать как о "ИО Президента Украины" !
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24.02.2024 15:40 Ответить
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