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Евросоюз принял 13-й пакет санкций против РФ

санкції

В пятницу, 23 февраля, Европейский союз утвердил 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Через два года после полномасштабного вторжения и агрессивной войны против Украины ЕС принимает 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций. Совет ЕС принял сегодня – в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину – 13-й пакет ограничительных мер против режима Путина, тех, кто несет ответственность за продление его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто ее существенно поддерживает", - говорится в сообщении.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что по мере того, как мы приближаемся к печальной отметке в два года с тех пор, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Европейский Союз продолжает оказывать давление на Россию.

"Сегодня мы еще больше усиливаем ограничительные меры относительно российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, поставляющих оборудование, а также тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей".

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Мы по-прежнему едины в нашей решимости подорвать военную машину России и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет", – подчеркнул Боррель.

Какие ограничения ввел Евросоюз против РФ

В 13-й пакет вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

Эти индивидуальные санкции направлены прежде всего против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к поставкам вооружений из КНДР в Россию.

Также санкции касаются представителей судебной власти, политиков и лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание детей.

В санкционном списке Евросоюза теперь более 2000 физических и юридических лиц. Их активы на территории Евросоюза замораживаются, а гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять им средства.

На физических лиц также распространяется запрет на поездку, которая не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.

Кроме того, на 27 компаний дополнительно распространяются усиленные экспортные ограничения по товарам и технологиям двойного назначения, а также товарам и технологиям, которые могут способствовать развитию российского оборонного сектора.

Некоторые из этих юридических лиц находятся в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция), они вовлечены в обход торговых ограничений. Остальные являются российскими юрлицами, участвующими в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, расширяется список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, в него добавлены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих развитию российского промышленного потенциала, таких как электрические трансформаторы.
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Топ комментарии
+12
Санкции против россии: покупают нефть, газ, ворованную пшеницу, продают оружие, ракеты, беспилотники.
Против Украины нет санкций: оружие не поставляют, пшеницу не дают вывозить.
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23.02.2024 12:34
+8
сфівт - то святе! Не на часі.....
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23.02.2024 12:06
+7
їм соромно то публікувати.
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23.02.2024 12:09
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і шо там? заборона на в'їзд ФСІНовцям?
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23.02.2024 12:02 Ответить
А сфівт уже отключілі ілі нєт, бо я чота уже і прізабил?
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23.02.2024 12:02 Ответить
сфівт - то святе! Не на часі.....
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23.02.2024 12:06 Ответить
Напевно ще не відключили. Інакше рашка б вже здалася і її захопив Китай.
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23.02.2024 12:15 Ответить
Так, відключілі, аж в 10 банках з понад 300-т. За дивним збігом ніхто в рашці від того відключення нє пастрадал.
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23.02.2024 12:16 Ответить
самі круті санкції від індусів. спочатку сказали, що будуть платити рупіями, а потім взагалі перестали платити.
а рупії ніде не можна витратити, тільки в індії.
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23.02.2024 12:46 Ответить
Якщо санкції прийняті, то мають бути опубліковані.
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23.02.2024 12:05 Ответить
їм соромно то публікувати.
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23.02.2024 12:09 Ответить
Типо для и так невыездны невыездных запретят выезд а у тех у кого небыло счетов в Швейцарии заблокируют счета? Вы еще против Гиркина введите санкции за запрет вьезда в ЕС.
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23.02.2024 12:07 Ответить
Ви що забули? У нього відкрита пожиттєва віза на пожиттєве відбування покарання за збитий МН-17
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23.02.2024 12:40 Ответить
мені цікаво, цей, так званий цивілізований світ, одразу зніме усі санкції з ***** та паРаші, після того, як Україна буде знищена? чи деякий час ще почекають, перш ніж зняти санкції?
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23.02.2024 12:08 Ответить
Все намного проще. Они просто не продлят санкции, а значит автоматически санкции отменяются. Как только Украина капитулирует или подпишет *перемирие*. Именно для етого ***** и дергает всех за веревочки чтобы усадить Украину за стол переговоров.
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23.02.2024 12:54 Ответить
Левова частина, та яка йде на війну, на виконується належним чином. А толку нам від заборонених прокладок та тампонів на рашці? Бо грошей пйло отримувати менше не став.
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23.02.2024 12:14 Ответить
Вибачайте за мою французьку, але ті санкції до тухеса, бо як виявилося, як пише CNN, дослідники вивчили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, які були знайдені в Харкові після удару в січні 2024 року. Виявилося, що 75% елементів виготовлені й продані компаніями, які мають американську реєстрацію.

- Ось така муйня, малята -, як казав дід Панас.
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23.02.2024 12:19 Ответить
Санкции против россии: покупают нефть, газ, ворованную пшеницу, продают оружие, ракеты, беспилотники.
Против Украины нет санкций: оружие не поставляют, пшеницу не дают вывозить.
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23.02.2024 12:34 Ответить
+100500.
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23.02.2024 13:20 Ответить
ці всі обмеження - фігня. Тільке повне ембарго на поставку електронних компонентів, електронного устаткування, верстатів в рашастан через будь-які країни. Тільки так, а інакше будуть мутити обхідні шляхи
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23.02.2024 12:42 Ответить
Дякуємо сусідам, за підтримку України, бо могли б просто і асфальт запропонувати для 73% українців! Вони ж вирішували, а не ЄС…
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23.02.2024 12:46 Ответить
тут, якийсь перець сказав, що кацапи скупили всі вентилятори у франції, для кабів, а ви про якісь там, санкції...
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23.02.2024 12:48 Ответить
запели в унисон! зеленский все дела московитские в Украине прикрыл? валера джигун не устал в Белоруссии сидеть? иранское посольство закрыто в Украине? все кругом что то должны этой власти и её любителям.
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23.02.2024 13:27 Ответить
і шо там? айа-йай і брівки насупили?
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23.02.2024 14:08 Ответить
завтра )(уйло збере делегацію на міжнародну канфєрєнцію в Нуйоркє чи Ландонє і всі ці 108 осіб нагло впише в дєлєгати. І ті бєз прєпяцтвєнно підуть шопінгувать по паріжскім лафаєтам
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23.02.2024 14:17 Ответить
До сраки такі санкції. Я буду тільки за, щоб новий совок на руїнах України (якщо таке не дай боже станеться) їх довбав у всі отвори чергових 80 років як це робив попередній і нагадував як вони висказували "deep concern" замість реальної допомоги коли Україна кров'ю стікала.. Реально не пишіть такі новини, гидко про читати їхню "допомогу".
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23.02.2024 17:54 Ответить
А там ещё есть что "санкциировать"? Или как там в западных мозгах оно работает, непонятно. Наверное, примерно так - "Россия убила ещё 10 тыс - мы запретим Абрамовичу плавать на яхте".
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23.02.2024 19:36 Ответить
ага, в морє лаптєвих
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24.02.2024 09:52 Ответить
13-ий пакет імпотентності....
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23.02.2024 22:18 Ответить
Все одно на сьогодні товарообіг між ЕС та рф сягає майже $20 млрд.
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23.02.2024 23:04 Ответить
найстрашніше в цьому пакеті - його номер - 13
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24.02.2024 09:51 Ответить
 
 