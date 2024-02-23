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Лидер демократов Шумер посетит Украину и пообещает поддержку Конгресса США

чак,шумер

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отправляется в Украину, чтобы попытаться заверить президента Владимира Зеленского и других официальных лиц в том, что Конгресс все же предоставит Киеву пакет помощи на 60 млрд долларов, несмотря на промедление в Палате представителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, неожиданная поездка Шумера проходит в опасное для Украины время. Зеленский заявил, что задержки помощи со стороны США и других западных стран создают возможность для России добиться успехов на поле боя, поскольку у украинских сил заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Законодатели от обеих партий на прошлой неделе отправились в Европу, чтобы пообещать, что Соединенные Штаты не покинут Украину и другие европейские союзники.

Однако дальнейший путь не однозначен. На прошлой неделе Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, но представитель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон еще не поставил пакет на голосование.

В интервью перед поездкой Шумер сказал, что планирует сказать украинским чиновникам, что "мы выиграем это сражение и Америка вас не покинет".

Читайте также: США и союзники столкнутся с "глубокими последствиями", если Конгресс не одобрит помощь Украине, - глава МИД Польши Сикорский
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Топ комментарии
+6
зворушені, але краще дайте зброю
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23.02.2024 12:33
+5
не не його, дЄрмака, рівень із Шумерами зустрічатися - воно на Трампа чекає!
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23.02.2024 12:42
+4
Хоть би єрмак, не такий завантажений був, отими всенощними турботами, за перемогу України над ****** з патрушевим! Можем таки викроїть, ну хоть хвилинку, на зустріч з фотками…
Головне, щоб Зеля, під ногами у нього не вештався, у отій флісці, як убогий біля церкви..
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23.02.2024 12:39
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цапи нас шумєрами обзивали з 2014р. Тепер їде Шумєр - це вони наврочили.
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23.02.2024 12:32 Ответить
зворушені, але краще дайте зброю
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23.02.2024 12:33 Ответить
Обіцянки цяцянки а дурням і в радість.
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23.02.2024 12:34 Ответить
Все правильно - пора вже навчати бійців обіцянками по оркам лупити. Дуже ефективно.
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23.02.2024 14:03 Ответить
Хоть би єрмак, не такий завантажений був, отими всенощними турботами, за перемогу України над ****** з патрушевим! Можем таки викроїть, ну хоть хвилинку, на зустріч з фотками…
Головне, щоб Зеля, під ногами у нього не вештався, у отій флісці, як убогий біля церкви..
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23.02.2024 12:39 Ответить
не не його, дЄрмака, рівень із Шумерами зустрічатися - воно на Трампа чекає!
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23.02.2024 12:42 Ответить
«Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі», - сказав Володимир Зеленський.
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23.02.2024 12:59 Ответить
А че предлагаешь, в пиджак с галстуком запаковаться? Умник.
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23.02.2024 13:16 Ответить
Чекаємо на лайно від сруськамірцеф у мережі!! ФСБ лайно підвезло!,

Гадити та плювати у тарілки сусідам, їх вивчили на болотах за капєєчку..!
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23.02.2024 12:42 Ответить
"Спробує пообіцяти..."
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23.02.2024 12:46 Ответить
Ще один приїде, а потім скаже, що у нас тут все "недостатньо розбомблено" і "Київ мирне місто, тут немає війни".
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23.02.2024 12:55 Ответить
Деклараціі ? -- чи на цеи раз жєлєзно
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23.02.2024 12:55 Ответить
А вам їхати чи шашечки, щоб обсмоктувати ?
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23.02.2024 13:21 Ответить
Украіні би зброю а не потужне потрасіння повітря -- Баиден може виділити допомогу навіть в обхід Конгресу
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23.02.2024 13:26 Ответить
Здаеться, що Зе 25го хоче оголосити щось на кшталт невеличкої капітуляції. Як що Шумер привезе в валізі голову Джонсона, то може Зе погодиться ще трошки повоювати.
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23.02.2024 12:58 Ответить
можна пообіцяти телефоном, не обов'язково їхати
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23.02.2024 13:00 Ответить
ми обов'язково знайдемо місце, куди це покласти...
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23.02.2024 13:01 Ответить
Черговий пшик, приїде, щось там пообіцяє і нічого не зробить.
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23.02.2024 13:02 Ответить
"Приедет и пообещает"..... Это 3.14здец! Где достоинство (гiдність)?
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23.02.2024 14:04 Ответить
"Заграница нам поможет... Союз "Меча и Орала"."
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23.02.2024 14:18 Ответить
 
 