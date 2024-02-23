Лидер демократов Шумер посетит Украину и пообещает поддержку Конгресса США

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отправляется в Украину, чтобы попытаться заверить президента Владимира Зеленского и других официальных лиц в том, что Конгресс все же предоставит Киеву пакет помощи на 60 млрд долларов, несмотря на промедление в Палате представителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, неожиданная поездка Шумера проходит в опасное для Украины время. Зеленский заявил, что задержки помощи со стороны США и других западных стран создают возможность для России добиться успехов на поле боя, поскольку у украинских сил заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Законодатели от обеих партий на прошлой неделе отправились в Европу, чтобы пообещать, что Соединенные Штаты не покинут Украину и другие европейские союзники.

Однако дальнейший путь не однозначен. На прошлой неделе Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, но представитель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон еще не поставил пакет на голосование.

В интервью перед поездкой Шумер сказал, что планирует сказать украинским чиновникам, что "мы выиграем это сражение и Америка вас не покинет".

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