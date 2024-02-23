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горсовет (667) Сумы (1011)

В Сумах горсовет накануне 24 февраля перешел на дистанционную работу

суми,міськрада

Сумской горсовет на один день перешел на дистанционный режим из-за угрозы вооруженной российской агрессии.

Об этом сообщают на инфопортале Сумского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 23 февраля, должностные лица и работники Сумского городского совета будут выполнять свои полномочия в дистанционном формате", – говорится в сообщении.

Это произошло по распоряжению секретаря Сумского горсовета Артема Кобзаря. В документе указывается, что другие структуры горсовета должны в течение рабочего времени выполнять свои обязанности в полном объеме, в том числе, в обычном режиме, работает Сумской ЦНАП.

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Топ комментарии
+7
всі служби, заклади та підприємства у місті працюють в звичайному режимі, а от працівники міської ради настільки цінні, що їх бережуть, як зіницю ока і вони "працюють" дистанційно.
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23.02.2024 13:44
+2
Опять на шашлычки поехали.
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23.02.2024 13:43
+2
Из Трусковца вещать будут золотые и недопереоцененные наши,
не мучайтесь,увольняйтесь,не рискуйте за зря
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23.02.2024 13:46
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Опять на шашлычки поехали.
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23.02.2024 13:43 Ответить
всі служби, заклади та підприємства у місті працюють в звичайному режимі, а от працівники міської ради настільки цінні, що їх бережуть, як зіницю ока і вони "працюють" дистанційно.
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23.02.2024 13:44 Ответить
очко в них трохи "жим - жим"
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23.02.2024 13:47 Ответить
Из Трусковца вещать будут золотые и недопереоцененные наши,
не мучайтесь,увольняйтесь,не рискуйте за зря
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23.02.2024 13:46 Ответить
У цьму - вся сутність теперішньої української влади. В момент найбільшої загрози, коли треба максимально зосередитися - вони розбігаються, як палені зайці, рятуючи свої шкури. Нема щоб депутатів розсередити по найважливіших ділянках аби у випадку кризи допомагати службам міста. Ракета може прилетіти - це так. Але хто важливіший для міста - служби НС, швидка допомога, енергетики ...чи шайка міських депутатів-п'явок ?
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23.02.2024 14:00 Ответить
Якраз отой ЦНАП можна було і закрити.
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23.02.2024 14:02 Ответить
Досвід відступу Живицького аж в Чортків уже є, так що можуть повторити а потім під суд тих хто автомати в Сумах буде роздавати людям як два роки тому.
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23.02.2024 14:05 Ответить
Ви жартуєте, це міськрада на фото чи уряд України??????
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23.02.2024 14:53 Ответить
Цей будинок був збудований в 80-ті для обкому КПУ, обласної ради, облвиконкому. Зараз там і міська рада.
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23.02.2024 15:03 Ответить
Дякую за інфо, а то я подумав що в Сумах оху...ли!!! А так да, комуняки любили все велике і величезне!!! Слава Богу це вже історія!!!
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23.02.2024 15:16 Ответить
Так бомбят, обычно, ночью. Хотя Сумы, прифронтовой город, конечно...как и Харьков, Херсон! Может и правильно, но тогда уже всех на дистанционку надо.
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23.02.2024 15:43 Ответить
 
 