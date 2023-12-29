В Сумах и на Черкасщине прогремели взрывы
Во время воздушной тревоги были взрывы в Сумах и на Черкасщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, сообщают о взрывах в Сумах и на Черкасщине.
Сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога. В то же время Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 из Курской области РФ.
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+7 Михаил Дужик #512165
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Про результати люди розказують, але писати про це не буду.
@IgorZ_ua
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https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1740692815133224978 5 ч
Карл Волох: Ми б'ємо по їхнім військовим кораблям, вони у відповідь - по нашим пологовим будинкам. Московщина - це такий багатомільйонний ХАМАС із ядерною зброєю.