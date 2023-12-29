В Сумах и на Черкасщине прогремели взрывы

Во время воздушной тревоги были взрывы в Сумах и на Черкасщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, сообщают о взрывах в Сумах и на Черкасщине.

Сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога. В то же время Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 из Курской области РФ.

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