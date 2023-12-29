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Новости Война
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В Сумах и на Черкасщине прогремели взрывы

вибух

Во время воздушной тревоги были взрывы в Сумах и на Черкасщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, сообщают о взрывах в Сумах и на Черкасщине.

Сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога. В то же время Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 из Курской области РФ.

В Сумах и на Черкасщине прогремели взрывы 01

Также читайте: Атака по Украине утром 29 декабря стоила РФ по меньшей мере $1,27 млрд.

Автор: 

Сумы (1142) Черниговская область (1129)


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Топ комментарии
+7
Нічого. Скоро в Білгородській та Курській областях виб'ємо пару шибок. Такою буде наша потужна відповідь.
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29.12.2023 15:07
+5
Бункерный нацист в преддверии НГ обращения решил поджечь Украину. Адекватным ответом было бы потушить москву и питер на НГ
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29.12.2023 15:14
+2
Для адекватних відповідей потрібна адекватна влада.
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29.12.2023 16:11
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Нічого. Скоро в Білгородській та Курській областях виб'ємо пару шибок. Такою буде наша потужна відповідь.
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29.12.2023 15:07 Ответить
Шо, кацап, підгорає?
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29.12.2023 15:13 Ответить
Сміщно. Аж жуть.
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29.12.2023 15:14 Ответить
Ти вже десь коло тих шибок знаходишся?То давай,Міша, мочи.
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29.12.2023 15:14 Ответить
Бункерный нацист в преддверии НГ обращения решил поджечь Украину. Адекватным ответом было бы потушить москву и питер на НГ
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29.12.2023 15:14 Ответить
Не сци балалєшник, скоро тобі прилетить
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29.12.2023 15:20 Ответить
Бачиш москалику ти навіть цього бздишся
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29.12.2023 15:27 Ответить
Ви, москалі, всі такі. Тут тіко крематорій.
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29.12.2023 15:30 Ответить
Мушу визнати, у тому, що ти кацапське лайно і варіантів нема
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29.12.2023 15:34 Ответить
Зесрань вирішила потужно і незламно пердонути
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29.12.2023 16:09 Ответить
Щоб ви не робили, а Україна переможе!
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29.12.2023 16:12 Ответить
Для адекватних відповідей потрібна адекватна влада.
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29.12.2023 16:11 Ответить
Цілили по РЛС неподалік одного з райцентрів на Черкащині.
Про результати люди розказують, але писати про це не буду.
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29.12.2023 15:38 Ответить
Чого соромитись, розкажіть раз знаєте.
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29.12.2023 15:42 Ответить
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

·

https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1740692815133224978 5 ч

Карл Волох: Ми б'ємо по їхнім військовим кораблям, вони у відповідь - по нашим пологовим будинкам. Московщина - це такий багатомільйонний ХАМАС із ядерною зброєю.
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29.12.2023 18:40 Ответить
 
 