У Сумах та на Черкащині пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумах та на Черкащині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, повідомляють про вибухи у Сумах та на Черкащині.
Наразі у низці областей оголошено повітряну тривогу. Водночас Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3 з Курської області РФ.
Топ коментарі
+7 Михаил Дужик #512165
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+5 Виктор Дийнега
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Про результати люди розказують, але писати про це не буду.
@IgorZ_ua
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https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1740692815133224978 5 ч
Карл Волох: Ми б'ємо по їхнім військовим кораблям, вони у відповідь - по нашим пологовим будинкам. Московщина - це такий багатомільйонний ХАМАС із ядерною зброєю.