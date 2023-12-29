У Сумах та на Черкащині пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумах та на Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, повідомляють про вибухи у Сумах та на Черкащині.

Наразі у низці областей оголошено повітряну тривогу. Водночас Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3 з Курської області РФ.

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