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Новини Війна
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У Сумах та на Черкащині пролунали вибухи

вибух

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумах та на Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, повідомляють про вибухи у Сумах та на Черкащині.

Наразі у низці областей оголошено повітряну тривогу. Водночас Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3  з Курської області РФ.

У Сумах та на Черкащині пролунали вибухи 01

Читайте: Умєров про масований обстріл України: Очевидно, що з такими запасами ракет РФ продовжуватиме атаки

Автор: 

Суми (880) Чернігівська область (904)


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Топ коментарі
+7
Нічого. Скоро в Білгородській та Курській областях виб'ємо пару шибок. Такою буде наша потужна відповідь.
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29.12.2023 15:07
+5
Бункерный нацист в преддверии НГ обращения решил поджечь Украину. Адекватным ответом было бы потушить москву и питер на НГ
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29.12.2023 15:14
+2
Для адекватних відповідей потрібна адекватна влада.
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29.12.2023 16:11
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Нічого. Скоро в Білгородській та Курській областях виб'ємо пару шибок. Такою буде наша потужна відповідь.
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29.12.2023 15:07 Відповісти
Шо, кацап, підгорає?
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29.12.2023 15:13 Відповісти
Сміщно. Аж жуть.
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29.12.2023 15:14 Відповісти
Ти вже десь коло тих шибок знаходишся?То давай,Міша, мочи.
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29.12.2023 15:14 Відповісти
Бункерный нацист в преддверии НГ обращения решил поджечь Украину. Адекватным ответом было бы потушить москву и питер на НГ
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29.12.2023 15:14 Відповісти
Не сци балалєшник, скоро тобі прилетить
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29.12.2023 15:20 Відповісти
Бачиш москалику ти навіть цього бздишся
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29.12.2023 15:27 Відповісти
Ви, москалі, всі такі. Тут тіко крематорій.
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29.12.2023 15:30 Відповісти
Мушу визнати, у тому, що ти кацапське лайно і варіантів нема
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29.12.2023 15:34 Відповісти
Зесрань вирішила потужно і незламно пердонути
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29.12.2023 16:09 Відповісти
Щоб ви не робили, а Україна переможе!
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29.12.2023 16:12 Відповісти
Для адекватних відповідей потрібна адекватна влада.
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29.12.2023 16:11 Відповісти
Цілили по РЛС неподалік одного з райцентрів на Черкащині.
Про результати люди розказують, але писати про це не буду.
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29.12.2023 15:38 Відповісти
Чого соромитись, розкажіть раз знаєте.
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29.12.2023 15:42 Відповісти
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

·

https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1740692815133224978 5 ч

Карл Волох: Ми б'ємо по їхнім військовим кораблям, вони у відповідь - по нашим пологовим будинкам. Московщина - це такий багатомільйонний ХАМАС із ядерною зброєю.
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29.12.2023 18:40 Відповісти
 
 