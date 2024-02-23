Мобилизация должна быть справедливой и ненасильственной, - Тимошенко представила свой пакет поправок
Команда "Батькивщины" разработала и будет убеждать парламент принять пакет из более 100 правок, которые превратят непрофессиональный и репрессивный законопроект в справедливый и ненасильственный документ. Ведь именно такой видят мобилизацию депутаты фракции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Юлия Тимошенко на своей странице в фейсбуке.
"Батькивщина" предлагает уважение к нашим бойцам, которые уже защищают нас два года, одни правила для всех, добровольность, мотивацию и здравый смысл", – отметила Юлия Тимошенко.
Среди прочего, правки команды "Батькивщина" предусматривают:
- демобилизацию для тех, кто отслужил 18 месяцев;
- двукратное увеличение жалованья, бесплатное медицинское обслуживание и всеобъемлющую социальную поддержку государства тем, кто готов по собственной воле продлить службу;
- первоочередной призыв на фронт работников силовых структур; не менее пол года подготовки призывников перед отправкой в зону боевых действий;
- немедленную демобилизацию для срочников;
- лишение брони и отсрочек для чиновников, прокуроров и депутатов всех уровней, включая депутатов Верховной Рады;
- сохранение брони и отсрочки для людей с инвалидностью 1, 2, 3 групп и тех, кто о них заботится.
"В Украине есть люди, готовые защищать свою землю без запугивания, шантажа и репрессий. А в Верховной Раде есть люди, которые понимают, что по принуждению не будет победы. Очень хочется верить, что таких людей там большинство", - написала лидер "Батькивщины"".
Юлия Тимошенко также добавила, что ведет переговоры с военным руководством страны о целесообразности отозвать законопроект, против которого выступает абсолютное большинство общества.
Она в очередной раз подчеркнула, что вместе с командой сделает все возможное, чтобы антиконституционные нормы не были приняты во время второго чтения законопроекта о мобилизации.
Это, в частности, как написала лидер "Батькивщины":
- электронные повестки и кабинеты;
- уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;
- ограничение людей в правах, блокирование их счетов и передвижения;
- предоставление полиции и органам местного самоуправления прав выполнять функции ТЦК;
- запрета детям "уклонистов" поступать в ВУЗы.
Пожалуйста, подождите...
Все що вона обіцяє в наших умовах неможливо виконати.
18 місяців і дємбель - піде більша частина армію
Півроку підготовки - не встигнемо замінити тих хто піде
Вдвічі збільшити платню - нам нема за шо снаряди купувати навіть, де гроші взяти?
"Дорогенькі мої", треба на фронт іти
чи ми були такі дурні, що вОна нам мізки парила, чи вОна (-и) такі абсолютно цинічні курви ?
як ті каченята, що можеть вважати мамою хоч кішку, хоч обдертий футбольний мьячик
баба юля, теж чула, про 20 травня.
Їй б в театр..
дєвочка....
Взагалі-то воювати мають професійні військові, це не справа непідготовлених цивільних.
І скажіть, що я не прав.
А потім всіх розігнати та замінити на тих хто пройшов через війну!
45, 55, 63 - "баба ягодка опять"
Как?
Как мобилизация может быть, например, ненасильственной?
Если справедливой мобилизация еще может быть - мобилизовать только физически и психически здоровых, то как она может быть не насильственной, если человек добровольно не хочет выполнять военные функции?
Ненасильственная мобилизация - это добровольный найм. Всё что против воли - это так или иначе насилие.
Тільки згадайте 2009 рік, що вона понапідписувала для України.
Бідна миша без крову, згідно декларації
Кто кого порол?
Тимошенко чушь или чушь Тимошенко ?
Нет, мысли то есть...
Подготовку необходимо проводить в запасных батальонах бригад (после курса начальной подготовки). ЛЮБОЙ (я это подчеркиваю) может откупиться (либо само ВСУ его обязано откупить) с 50% уплатой налогов.
Никто не вправе занимать государственные или муниципальные выборные и/или бюджетные должности, если он отказался (или ВСУ его откупило) от участия в боевых действиях (не в службе в ВСУ, а от участия в бою). Да, я понимаю, что это поле для злоупотреблений (но, командир, подписавший документы на такого "участника" подлежит разжалованию и суду - это очень легко сделать).
Лишение брони, это ,да. Зачёт. Черновол? (так кажется) вам в образец.
Як взагалі можна прийти по повістці в орган якого адресно не має,юридичнго немає,печатка підробка під воєнкомати які всі мають статус при принено.По факту маштабна державна підробка документів і органу який не існує.Виходить маштабне прикриття влади обману сіспільства без відкриття кримінальних справ !На вулицях хто бандити?Це буде мати вже має катасрофічні наслідки для воєнних.Бо це все юридично немає основи.Питання також чому на 3 рік війни ТЦК СП не прийняли законом?Влада не хоче відповідати і виплати робити?Нагадаю закони для громадян ,а постанови для службовців.По 65 статті про віськовий обов'язок чытко вказано мобылызацыя ы призов по закону.Як може бути виконаний закон про мобылызацыю що вони приймуть якщо тцк не утворений законом а постановою не законодавчою владою?!!!!При тому що нам потрібна мобілізація і по факту влада сама її зриває ! Також питання як функціонує ТЦК сп на якій підставі повинні люди з повівстками оновлювати дані не кажучи про якесь ВЛК з лікарями які там по якому праву находяться не кажучи про їх кваліфікацію ,адресно органу якого не існує !!Влади та "обнулись взагалі !!