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Тимошенко (22466) Батькивщина (2010) мобилизация (2601)

Мобилизация должна быть справедливой и ненасильственной, - Тимошенко представила свой пакет поправок

тимошенко

Команда "Батькивщины" разработала и будет убеждать парламент принять пакет из более 100 правок, которые превратят непрофессиональный и репрессивный законопроект в справедливый и ненасильственный документ. Ведь именно такой видят мобилизацию депутаты фракции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Юлия Тимошенко на своей странице в фейсбуке.

"Батькивщина" предлагает уважение к нашим бойцам, которые уже защищают нас два года, одни правила для всех, добровольность, мотивацию и здравый смысл", – отметила Юлия Тимошенко.

Среди прочего, правки команды "Батькивщина" предусматривают:

  • демобилизацию для тех, кто отслужил 18 месяцев;
  • двукратное увеличение жалованья, бесплатное медицинское обслуживание и всеобъемлющую социальную поддержку государства тем, кто готов по собственной воле продлить службу;
  • первоочередной призыв на фронт работников силовых структур; не менее пол года подготовки призывников перед отправкой в зону боевых действий;
  • немедленную демобилизацию для срочников;
  • лишение брони и отсрочек для чиновников, прокуроров и депутатов всех уровней, включая депутатов Верховной Рады;
  • сохранение брони и отсрочки для людей с инвалидностью 1, 2, 3 групп и тех, кто о них заботится.

"В Украине есть люди, готовые защищать свою землю без запугивания, шантажа и репрессий. А в Верховной Раде есть люди, которые понимают, что по принуждению не будет победы. Очень хочется верить, что таких людей там большинство", - написала лидер "Батькивщины"".

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Юлия Тимошенко также добавила, что ведет переговоры с военным руководством страны о целесообразности отозвать законопроект, против которого выступает абсолютное большинство общества.

Она в очередной раз подчеркнула, что вместе с командой сделает все возможное, чтобы антиконституционные нормы не были приняты во время второго чтения законопроекта о мобилизации.

Это, в частности, как написала лидер "Батькивщины":

  • электронные повестки и кабинеты;
  • уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • ограничение людей в правах, блокирование их счетов и передвижения;
  • предоставление полиции и органам местного самоуправления прав выполнять функции ТЦК;
  • запрета детям "уклонистов" поступать в ВУЗы.
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Топ комментарии
+18
О, а ось і баба жЮля вспливла перед виборами.
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23.02.2024 14:18
+10
от скажіть, ВАНА в опозиції? ЧИ ДЕ БЛД вона? це треба було стільки мовчати про саботаж закону, а тепер свята та нєпарочна медведчуківська консерва ( памятаятаєе як він конституцію Віті під неї писав - УСЬО ПРАПАЛА) А Надю в БЮТ памʼятаєте ?
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23.02.2024 14:19
+10
Баба Йуля теж за все хороше проти всього поганого.
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23.02.2024 14:19
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І ні одної придирки до плану зелі. Зеля хороший, а Юля кака? Скільки вам зеля платить за її обсирання?
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23.02.2024 14:32 Ответить
Зеля тупа гнида а Юлька розумна мразь. От і вся різниця

Все що вона обіцяє в наших умовах неможливо виконати.

18 місяців і дємбель - піде більша частина армію
Півроку підготовки - не встигнемо замінити тих хто піде
Вдвічі збільшити платню - нам нема за шо снаряди купувати навіть, де гроші взяти?
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23.02.2024 14:36 Ответить
то най поблагає лагідненько:

"Дорогенькі мої", треба на фронт іти

чи ми були такі дурні, що вОна нам мізки парила, чи вОна (-и) такі абсолютно цинічні курви ?
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23.02.2024 15:04 Ответить
О, а ось і баба жЮля вспливла перед виборами.
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23.02.2024 14:18 Ответить
Вот что Дубай животворящий делает! Отдохнула, поплавала, позагорала и вперёд, радеть за счастье народное.матушка-заступница.
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23.02.2024 14:41 Ответить
Аж сльози на очі від щастя навернулись
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23.02.2024 15:02 Ответить
БАБУШКА УКРАЇНСЬКОЇ КОРУПЦІЇ та її *******
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23.02.2024 14:56 Ответить
свої 5% буде мати курва - у частини українців імпридінг до політиків:

як ті каченята, що можеть вважати мамою хоч кішку, хоч обдертий футбольний мьячик
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23.02.2024 15:08 Ответить
Колись давноооо розкручували тему, що типу війна припиниться, і наступить розквіт України, коли до влади жінка прийде. Типу баба Ванга пророцтво залишила таке. Цікаво, зараз ота фігня теж вспливе? Буде Марію Деві Христос мавпувати?
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23.02.2024 15:17 Ответить
от скажіть, ВАНА в опозиції? ЧИ ДЕ БЛД вона? це треба було стільки мовчати про саботаж закону, а тепер свята та нєпарочна медведчуківська консерва ( памятаятаєе як він конституцію Віті під неї писав - УСЬО ПРАПАЛА) А Надю в БЮТ памʼятаєте ?
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23.02.2024 14:19 Ответить
Кстати да, какого только мусора в БЮТе не было, всё созвездие аферистов разного пошиба. В этом году будем отмечать 30!-ти летие Юленьки в нашей недолугой политике, а она как в Мавзолее, всё с документами працюе и за всё хорошее и против всего плохого горячо выступает
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23.02.2024 14:31 Ответить
вся судов й досудова влада зараз керується Портновим (він вже з Москви два суди в захист своєї честі виграв під час цих двох років війни-ЮЛІН ЧУВАК
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23.02.2024 14:51 Ответить
Баба Йуля теж за все хороше проти всього поганого.
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23.02.2024 14:19 Ответить
ВАНА чекає на кааліцію під Гамадрілохамію спікера
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23.02.2024 14:21 Ответить
дЄрмак теж може скласти Хламідії конкуренцію
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23.02.2024 14:35 Ответить
його на премʼєра тягнуть
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23.02.2024 14:43 Ответить
Ага, і краще мобілізацію проводити на пляжах ОАЕ.....
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23.02.2024 14:20 Ответить
баба юля хитра.
баба юля, теж чула, про 20 травня.
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23.02.2024 14:23 Ответить
Жужа, як завжди, вичікувала "правильного моменту", щоб почать "спасать" вкраїнчиків...
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23.02.2024 14:23 Ответить
Мабуть всі пам'ятають оте її "любі друзі!" - з надривом так, ковтаючи сльози))

Їй б в театр..
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23.02.2024 15:04 Ответить
популиська маячня....
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23.02.2024 14:24 Ответить
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23.02.2024 14:24 Ответить
попа тимошенко - то її політичний бренд !
дєвочка....

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23.02.2024 15:12 Ответить
Ой, у шо це я вступила ?
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23.02.2024 15:19 Ответить
Шось коричневого кольору, i запах як у дитинствi..
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23.02.2024 19:31 Ответить
Щоб демобілізувати тих хто відслужив 18 місяців, потрібно на їх місце підготовати інших....я взагалі погано розумію демобілізацію під час війни.
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23.02.2024 14:30 Ответить
"хто не встиг відгуляти відпустку у 1941 році змогли це зробити тільки у 1945-1946 році"!!!!!
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23.02.2024 14:32 Ответить
Я от теж не памятаю, щоб в 43-му когось демобілізували, бо вони за два роки втомились.
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23.02.2024 14:51 Ответить
Як завжди, за все хороше проти всього поганого.
Взагалі-то воювати мають професійні військові, це не справа непідготовлених цивільних.
І скажіть, що я не прав.
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23.02.2024 14:31 Ответить
"позбавлення броні та відстрочок для чиновників, прокурорів і депутатів усіх рівнів, включно із депутатами Верховної Ради" - таке, Юля, не пройде
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23.02.2024 14:31 Ответить
Цих дармоїдів пора зачинити у ВР та не випускати поки не приймуть закон!
А потім всіх розігнати та замінити на тих хто пройшов через війну!
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23.02.2024 14:38 Ответить
Юлька, де ракети й літаки, які ти обміняла на борги за газ перед кацапами, які створені, тобі подібними паразитами? Я просто в шоці що ще досі є люди, які її підтримують.
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23.02.2024 14:41 Ответить
Маячня сивої кобили- війна повинна були справедливою та ненасильнецькою...
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23.02.2024 14:41 Ответить
Баба Йуля вже не та.
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23.02.2024 14:43 Ответить
в 45, 55, 63 - "баба ягодка опять"
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23.02.2024 14:51 Ответить
Кавун теж ягода.
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23.02.2024 18:19 Ответить
о, вилізло чмо косате..
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23.02.2024 14:49 Ответить
ця ******* знайшла золоту жилу у вигляді мобілізації і буде намагатися максимально її розробляти, сподіваючись набрати хоча би трохи політичних балів за рахунок ухилянтського охлосу.
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23.02.2024 14:51 Ответить
"ухилянтського охлосу", це серед ментів і суддів?
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23.02.2024 18:21 Ответить
Опять курва подколодная вылезла .
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23.02.2024 14:58 Ответить
Мобилизация по определению мероприятие принудительное. На добровольческой основе можно сформировать только добровольческую армию, если, конечно, добровольцев хватит. Ну, а если дальше играть в "добровольность", то не будет ни армии, ни страны. Тут уж точно - не хочешь воевать в своей армии, будешь воевать в чужой - там тебя точно никто спрашивать не будет.
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23.02.2024 14:59 Ответить
Мобілізація має бути справедливою та ненасильницькою Джерело:

Как?
Как мобилизация может быть, например, ненасильственной?
Если справедливой мобилизация еще может быть - мобилизовать только физически и психически здоровых, то как она может быть не насильственной, если человек добровольно не хочет выполнять военные функции?
Ненасильственная мобилизация - это добровольный найм. Всё что против воли - это так или иначе насилие.
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23.02.2024 15:01 Ответить
Запам'ятайте! Юлька - це наша Марі Ле Пен. Махрова популістка. Голосування за канабіс це показало. Зараз буде голосувати за цінності, проти ЛГБТ і тд. Ну короче все в стилі "скрепних".

Тільки згадайте 2009 рік, що вона понапідписувала для України.

Бідна миша без крову, згідно декларації
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23.02.2024 15:15 Ответить
стара курва вийшла на люди отже вибори скоро. українська народна прикмета
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23.02.2024 15:20 Ответить
бери ружо - пошли на фронт
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23.02.2024 15:23 Ответить
Танюша Черновол воюет , а ты без толку звиздишь
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23.02.2024 15:25 Ответить
Виграти війну можуть професійні військові, патріоти та вмотивовані матеріально цивільні, які свідомо готові іти на ризик заради винагороди. Якщо ці люди не зможуть зупинити ворога, то примусово зігнані слабкі, хворі, боягузливі і морально та фізично не готові цивільні тим паче не здатні це зробити. Мобілізація за принципом: "головне кількість, а не якість" лише значно збільшить кількість загиблих та скалічених та жодним чином не вплине на кінцевий результат.
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23.02.2024 15:26 Ответить
А може мета як найбільше українців вбити? І патріотів, і професіоналів і просто цивільних?
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23.02.2024 18:24 Ответить
Московська зозуля закукувала.
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23.02.2024 15:30 Ответить
Чушь полнейшая.
Кто кого порол?
Тимошенко чушь или чушь Тимошенко ?
Нет, мысли то есть...
Подготовку необходимо проводить в запасных батальонах бригад (после курса начальной подготовки). ЛЮБОЙ (я это подчеркиваю) может откупиться (либо само ВСУ его обязано откупить) с 50% уплатой налогов.
Никто не вправе занимать государственные или муниципальные выборные и/или бюджетные должности, если он отказался (или ВСУ его откупило) от участия в боевых действиях (не в службе в ВСУ, а от участия в бою). Да, я понимаю, что это поле для злоупотреблений (но, командир, подписавший документы на такого "участника" подлежит разжалованию и суду - это очень легко сделать).
Лишение брони, это ,да. Зачёт. Черновол? (так кажется) вам в образец.
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23.02.2024 15:32 Ответить
У 22-му році було багато добровольців. Але не питайте мене, де вони зараз.
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23.02.2024 15:46 Ответить
А зелені тварі все зробили, щоб добровольців більше не було. Яйця по 17, міністр умєров, головком творожний і таке інше.
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23.02.2024 18:27 Ответить
Популістична маєчня, без розуміння сутністі питання мобілізації.
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23.02.2024 15:33 Ответить
Жаба хоче зірвати мобілізацію
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23.02.2024 15:37 Ответить
Знову засмердило нафталіном.😔
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23.02.2024 15:38 Ответить
шо нафталин шо молоді не тряпки одне лайно для країни від них смердить на кілометри тільки запахи різні
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23.02.2024 15:55 Ответить
Скоро 3 рік війни.Ресурс фізично вже закінчується.Всі ці закони вже до дупи.Якщо ми не змінемо росклад і сценарій на полі бою через 2 роки будите мертвих підіймати бо не буде ким.Ні до суспільства ні до влади це не доходить.І головне закон про мобілізацію це фарс і повна маячня тому що ТЦК СП не існує по закону і юридично.З цього випливає що прийнятий закон не буде діяти в силу відсутності органгу який би це робив.Люди не дурні всі масово почали цікавитися статусом ТЦК ,брати як витяг зі ЦНАПІВ так і в елетроннгому виді.Відповідь кругом одна ТЦК СП як юридична особа не існує ,відповідь верховної ради ТЦК СП закону не приймалось.Також запити про правонаступництво показало одне через мінюст яке проходить конституційність законів ,ПРАВОНОСТУПНИЦТВА немає.Було зареєстровано але не прийнято бо не може держава передати повноваження фізитчній або юридличній особі приватного права якого не існує !.Питання в усіх як може працювати закон і хто такі тцк сп ?
Як взагалі можна прийти по повістці в орган якого адресно не має,юридичнго немає,печатка підробка під воєнкомати які всі мають статус при принено.По факту маштабна державна підробка документів і органу який не існує.Виходить маштабне прикриття влади обману сіспільства без відкриття кримінальних справ !На вулицях хто бандити?Це буде мати вже має катасрофічні наслідки для воєнних.Бо це все юридично немає основи.Питання також чому на 3 рік війни ТЦК СП не прийняли законом?Влада не хоче відповідати і виплати робити?Нагадаю закони для громадян ,а постанови для службовців.По 65 статті про віськовий обов'язок чытко вказано мобылызацыя ы призов по закону.Як може бути виконаний закон про мобылызацыю що вони приймуть якщо тцк не утворений законом а постановою не законодавчою владою?!!!!При тому що нам потрібна мобілізація і по факту влада сама її зриває ! Також питання як функціонує ТЦК сп на якій підставі повинні люди з повівстками оновлювати дані не кажучи про якесь ВЛК з лікарями які там по якому праву находяться не кажучи про їх кваліфікацію ,адресно органу якого не існує !!Влади та "обнулись взагалі !!
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23.02.2024 16:00 Ответить
А чому Ю.Тимошенко під час cамого початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито верещала: ніякого військового стану, ніякої активізації -мобілізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича або медведчука ? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів ОПЖЗ і деяких "слуг народу" тільки не Українського а видно що кацапського а майже нічим. А тепер вона знову раді свого піару хоче якщо не зірвати мобілізацію так надовго її затримати.
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23.02.2024 16:38 Ответить
Вона все правильно каже,повинні воювати силовики.,далі по бажанню.
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23.02.2024 17:52 Ответить
А якщо силовики понесуть втрати,що тоді робити,звідкіля брати поповнення до лав армії?"По-бажанню" багато не навоюєшь.Тому і потрібна мобілізація.А ВОНА свідомо рушить її.Взагалі, бабця Юля вже політичний труп.Нехай повертається до свого Дубай
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23.02.2024 19:15 Ответить
Йулля дитин пула.
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23.02.2024 18:07 Ответить
 
 