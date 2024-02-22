Вместо хирургического решения вопроса мобилизации власти месяцами "пилят" болевую точку, - Гудыменко
Каждый день затягивания с принятием решения о мобилизации только вредит государству и негативно отражается на личной мотивации граждан. Вопрос нужно было решать быстро, как жизненно необходимую хирургическую операцию, а не пилить болевую точку месяцами.
Об этом заявил младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко в интервью каналу "Фабрика Новостей", передает Цензор.НЕТ.
"Властью было допущено очень много ошибок в коммуникации с населением. Даже история с рекламой контрнаступления противоречила самой идее мобилизации. Она будто бы говорила, что "все решится без твоего участия, ты только наблюдатель за действиями ВСУ и болельщик". Зато вопрос необходимо было решать как медицинскую операцию: быстро, качественно и профессионально. Это непопулярный, но единственный правильный выход. А мы вместо принятия волевого решения откладываем до последнего, снижая его эффективность", - отметил Гудыменко.
По словам военного, законодательство должно регулировать не только критерии для мобилизиции, но и предусматривать постепенное вовлечение защитников в боевые действия, регулировать возможности отпуска и ротации. Важно также учитывать условия пребывания воинов на нуле и в тылу.
"36 месяцев - это очень большой срок для демобилизации, и далеко не у всех есть шанс прожить это время без тяжелых травм и контузий. Должны получить четкие нормативные предписания по поводу того, как люди "заходят" на фронт. Сначала после обучения находиться за 15- 20 километров от линии фронта, затем в 5 километрах, и только после этого уже присоединяться непосредственно к боевым действиям, также у военных должно быть понимание, что после определенного количества дней на передовой он обязан поехать на ротацию, побыть в другом месте. Если ты на "передке" непрерывно, то теряешь понимание опасности и начинаешь рисковать там, где это не нужно", - подчеркнул Юрий Гудыменко.
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Більшість особового складу ЗСУ вже 2 роки перебувають за 100 і набагато більше кілометрів від лінії фронту. Воюють, фактично, одні й ті самі 200 - 250 тисяч, яких "ротують", просто перекидаючи з однієї ділянки фронту на іншу і поповнюючи втрати свіжомобілізованими.
Тобто, драконівські штрафи, повний "беспредєл" ТЦК та блокування рахунків за новим законом позначаться на мотивації громадян позитивно?
Те у кого есть деньги могут себе купить бронь или оформить справку о непригодности, а те у кого денег нет, пойдут служить. Вот и вся причина почему не могут мобилизовать достаточное количество - расценки разные и большинство людей платежеспособные и покупают себе бронь от службы.
Але, якщо таке діло, то цих дармоїдів треба зачинити в ВР і невипускати доки не дадуть нормальний закон! Якщо не спроможні то, що вони там взагалі роблять, вони просто провалять мобілізацію та зведуть на нівець всі успіхи на фронті!
Співпадіння чи неприкритий саботаж…