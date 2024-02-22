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Новости мобилизации
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Гудыменко (36) мобилизация (2601)

Вместо хирургического решения вопроса мобилизации власти месяцами "пилят" болевую точку, - Гудыменко

гудименко

Каждый день затягивания с принятием решения о мобилизации только вредит государству и негативно отражается на личной мотивации граждан. Вопрос нужно было решать быстро, как жизненно необходимую хирургическую операцию, а не пилить болевую точку месяцами.

Об этом заявил младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко в интервью каналу "Фабрика Новостей", передает Цензор.НЕТ.

"Властью было допущено очень много ошибок в коммуникации с населением. Даже история с рекламой контрнаступления противоречила самой идее мобилизации. Она будто бы говорила, что "все решится без твоего участия, ты только наблюдатель за действиями ВСУ и болельщик". Зато вопрос необходимо было решать как медицинскую операцию: быстро, качественно и профессионально. Это непопулярный, но единственный правильный выход. А мы вместо принятия волевого решения откладываем до последнего, снижая его эффективность", - отметил Гудыменко.

По словам военного, законодательство должно регулировать не только критерии для мобилизиции, но и предусматривать постепенное вовлечение защитников в боевые действия, регулировать возможности отпуска и ротации. Важно также учитывать условия пребывания воинов на нуле и в тылу.

"36 месяцев - это очень большой срок для демобилизации, и далеко не у всех есть шанс прожить это время без тяжелых травм и контузий. Должны получить четкие нормативные предписания по поводу того, как люди "заходят" на фронт. Сначала после обучения находиться за 15- 20 километров от линии фронта, затем в 5 километрах, и только после этого уже присоединяться непосредственно к боевым действиям, также у военных должно быть понимание, что после определенного количества дней на передовой он обязан поехать на ротацию, побыть в другом месте. Если ты на "передке" непрерывно, то теряешь понимание опасности и начинаешь рисковать там, где это не нужно", - подчеркнул Юрий Гудыменко.

Читайте: Украина должна развивать свой оборонный потенциал, чтобы не зависеть только от партнеров, - Гудыменко
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Топ комментарии
+14
"Кожен день затягування з прийняттям рішення про мобілізацію лише шкодить державі та негативно позначається на особистій мотивації громадян."

Тобто, драконівські штрафи, повний "беспредєл" ТЦК та блокування рахунків за новим законом позначаться на мотивації громадян позитивно?
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22.02.2024 15:47
+13
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22.02.2024 15:49
+11
А хірургічне "вирішення" це, часом, не видалення Зеленського з Єрмачком?
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22.02.2024 15:39
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А чому він у відставці? Скільки йому років?
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22.02.2024 15:29 Ответить
важке поранення.
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22.02.2024 15:31 Ответить
Він ж важко поранений був у 2022, кілька місяців у лікарні лежав і потім демобілізований
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22.02.2024 15:36 Ответить
Звертайся в міжнародну лігу сексуальних меншин. Там тебе вислухають і пожаліють, навіть не спитають скіко тобі років.
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22.02.2024 16:06 Ответить
До чого висер? Чи ти просто збоченець?
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22.02.2024 16:12 Ответить
Самокритика то святе. Підтримую.
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22.02.2024 16:23 Ответить
А чому феді з Британії це цікаво?
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22.02.2024 17:22 Ответить
Тому що Федя в Україні і вже 1000 разів тут про це писав. Але деякі народності крайньої півночі, до яких, мабуть, і ти належиш, читати не навчені, лише писати.
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22.02.2024 18:33 Ответить
Таке враження Фєдя, що трохи хворий на центрпупізм із підвивертом головного мозку .
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22.02.2024 22:50 Ответить
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22.02.2024 23:29 Ответить
Якщо федя в Україні то чому федя не у відставці?
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23.02.2024 10:23 Ответить
Саботує, це вже всі зрозуміли
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22.02.2024 15:32 Ответить
Наші законодавці не політики професіонали, а чмошники, у яких одна ціль - побільше вкрасти
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22.02.2024 15:33 Ответить
"Спочатку після навчання перебувати за 15-20 кілометрів від лінії фронту, потім за 5 кілометрів. "

Більшість особового складу ЗСУ вже 2 роки перебувають за 100 і набагато більше кілометрів від лінії фронту. Воюють, фактично, одні й ті самі 200 - 250 тисяч, яких "ротують", просто перекидаючи з однієї ділянки фронту на іншу і поповнюючи втрати свіжомобілізованими.
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22.02.2024 15:36 Ответить
Може так потрібно зеленим керманичам України?...
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22.02.2024 15:37 Ответить
А ще краще - скопіпастити закон, що запровадили на пітьмі - "і дешево і сердито".
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22.02.2024 15:38 Ответить
А хірургічне "вирішення" це, часом, не видалення Зеленського з Єрмачком?
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22.02.2024 15:39 Ответить
Організм без 2-х хворих нирок не може прожити - потрібно спочатку одну хвору видалити, підключити до штучної, а уже потім продовжити хірургічні дії!
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22.02.2024 15:47 Ответить
Это не нирки, это агенты кремля.
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22.02.2024 15:49 Ответить
То не нирки. То злоякісні пухлини. Їх треба видалити одночасно і якнайшвидше, поки ще організм подає хоч якісь ознаки життя.
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22.02.2024 15:50 Ответить
Согласен, только так!
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22.02.2024 15:48 Ответить
Ви ,пан гусаченко,не дуже й піддакуйте..Вирізали ракові пухлини-потім що?А потім хіміотерапія,потім рентгенотерапія,реабілітація-і коли запрацює мобілізація? Так і в Україні.Влада належить народу-вважай депутатам ВР.Скільки проектів закону?Вже,певно 3 чи 4 **************.А скільки поправок,які всі треба обов*язкого розглянути ? 4 000-і ще подають.Тому і ваші побажання і ГО "Мрія"І Гудименко-самокопання.Створюєм самі проблеми,щоб і самим їх вирішувати.
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22.02.2024 22:07 Ответить
А зараз мобілізація не працює? Попередній закон відмінили? Не роздають повісток? Не пакують в бусіки? Чи я щось пропустив?
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23.02.2024 07:59 Ответить
Так и есть. Выбрали клована с ее вороватой зеленой шоблой и теперь решаем проблемы. А парни на фронте гибнут, получают ранения, становятся инвалидами, подучают психические травмы разного уровня. Так что, давайте эту зеленую вороватую щоблу еще раз выберем? Ну чтобы они сами исправили свои ошибки? Бег по граблям в темпе медленного вальса?
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23.02.2024 19:01 Ответить
"Кожен день затягування з прийняттям рішення про мобілізацію лише шкодить державі та негативно позначається на особистій мотивації громадян."

Тобто, драконівські штрафи, повний "беспредєл" ТЦК та блокування рахунків за новим законом позначаться на мотивації громадян позитивно?
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22.02.2024 15:47 Ответить
Рассказать как в Украине проходит мобилизация? Глава ТЦК отправляет своих собак ловить всех подряд и доставлять в военкоматы. Те с лютым рвением ловят людей на улице, запихивают в автобусы и доставляют в ТЦК после чего комиссия начинает людей сортировать на - платежеспособный и не платежеспособный.

Те у кого есть деньги могут себе купить бронь или оформить справку о непригодности, а те у кого денег нет, пойдут служить. Вот и вся причина почему не могут мобилизовать достаточное количество - расценки разные и большинство людей платежеспособные и покупают себе бронь от службы.
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22.02.2024 15:48 Ответить
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22.02.2024 15:49 Ответить
нам бы хоть научится гарантировано ротировать тех кто уже в армии, платить, давать льготы и гарантии, а не мусолить мобилизацию....
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22.02.2024 16:17 Ответить
Останнім часом такі дурнуваті заяви пішли хоч точно до хірурга по мізках відправляй.
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22.02.2024 16:23 Ответить
эксплуатируют 200 т обстрелляных до посинения - куча кадровых в тылу, куча которые в свои 30-40 лет даже срочку не служили, призывайте, пусть отдатут свой конституционный долг хотя бы в обеспечении....
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22.02.2024 16:55 Ответить
Без комментариев. Заголовок статьи все сказал.
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22.02.2024 17:25 Ответить
Це означає, що в ВР ще купа зрадників, які закидали закон спамом!
Але, якщо таке діло, то цих дармоїдів треба зачинити в ВР і невипускати доки не дадуть нормальний закон! Якщо не спроможні то, що вони там взагалі роблять, вони просто провалять мобілізацію та зведуть на нівець всі успіхи на фронті!
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22.02.2024 17:34 Ответить
Невже, це останні невідкладні питання, де привладні, усіляко, як по регламенту ВРУ та КМУ, загальмували їх термінове і точкове вирішення, щоб цими проблемами в Україні, допомогти московитам, прутіну+патрушеву??
Співпадіння чи неприкритий саботаж…
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22.02.2024 18:00 Ответить
Сержант у відставці...бляха. Ще один нафронтник. Треба решати питання з мобілізацією не швидко, не повільно, а нормально. Адекватно, оптимально. Але наша влада таких слов не чула.
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22.02.2024 18:15 Ответить
Стан війни і всіх депутатів,суддів,прокурорів ментів охоронців,військовослужбовців,внутрішні війська, на передову.Тоді це буде загальна мобілізація,а не як тепер - ВИБІРКОВА.
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22.02.2024 18:57 Ответить
 
 