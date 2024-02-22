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Новини Мобілізація
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Замість хірургічного вирішення питання мобілізації, влада місяцями "пиляє" больову точку, - Гудименко

гудименко

Кожен день затягування з прийняттям рішення про мобілізацію лише шкодить державі та негативно позначається на особистій мотивації громадян. Питання потрібно було вирішувати швидко, як життєво необхідну хірургічну операцію, а не "пиляти" больову точку місяцями.

Про це заявив молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю каналу "Фабрика Новин", передає Цензор.НЕТ.

"Владою б допущено дуже багато помилок у комунікації з населенням. Навіть історія з рекламою контрнаступу суперечила самій ідеї мобілізації. Вона ніби промовляла, що "все вирішиться без твоєї участі, ти – лише спостерігач за діями ЗСУ та вболівальник". Натомість питання необхідно було вирішувати як медичну операцію: швидко, якісно і професійно. Це непопулярний, але єдиний правильний вихід. А ми замість прийняття вольового рішення відкладаємо до останнього, знижуючи його ефективність", - зазначив Гудименко.

За словами військового, законодавство повинно регулювати не тільки критерії для мобілізації, а й передбачати поступове залучення захисників до бойових дій, регулювати можливості відпустки та ротації. Важливо також враховувати умови перебування воїнів "на нулі" та в тилу.

"36 місяців - це дуже великий термін для демобілізації, й далеко не у всіх є шанс прожити цей час без важких травм і контузій. Маємо отримати чіткі нормативні приписи щодо того, як люди "заходять" на фронт. Спочатку після навчання перебувати за 15-20 кілометрів від лінії фронту, потім за 5 кілометрів. І тільки після цього вже долучатися безпосередньо до бойових дій. Також у військових має бути розуміння, що після визначеної кількості днів на передовій він зобов'язаний поїхати на ротацію, побути в іншому місці. Якщо ти на "передку" безперервно, то втрачаєш розуміння небезпеки і починаєш ризикувати там, де цього не потрібно", - наголосив Юрій Гудименко.

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Автор: 

Гудименко Юрій (48) мобілізація (3059)


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Топ коментарі
+14
"Кожен день затягування з прийняттям рішення про мобілізацію лише шкодить державі та негативно позначається на особистій мотивації громадян."

Тобто, драконівські штрафи, повний "беспредєл" ТЦК та блокування рахунків за новим законом позначаться на мотивації громадян позитивно?
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22.02.2024 15:47
+13
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22.02.2024 15:49
+11
А хірургічне "вирішення" це, часом, не видалення Зеленського з Єрмачком?
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22.02.2024 15:39
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А чому він у відставці? Скільки йому років?
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22.02.2024 15:29 Відповісти
важке поранення.
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22.02.2024 15:31 Відповісти
Він ж важко поранений був у 2022, кілька місяців у лікарні лежав і потім демобілізований
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22.02.2024 15:36 Відповісти
Звертайся в міжнародну лігу сексуальних меншин. Там тебе вислухають і пожаліють, навіть не спитають скіко тобі років.
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22.02.2024 16:06 Відповісти
До чого висер? Чи ти просто збоченець?
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22.02.2024 16:12 Відповісти
Самокритика то святе. Підтримую.
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22.02.2024 16:23 Відповісти
А чому феді з Британії це цікаво?
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22.02.2024 17:22 Відповісти
Тому що Федя в Україні і вже 1000 разів тут про це писав. Але деякі народності крайньої півночі, до яких, мабуть, і ти належиш, читати не навчені, лише писати.
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22.02.2024 18:33 Відповісти
Таке враження Фєдя, що трохи хворий на центрпупізм із підвивертом головного мозку .
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22.02.2024 22:50 Відповісти
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22.02.2024 23:29 Відповісти
Якщо федя в Україні то чому федя не у відставці?
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23.02.2024 10:23 Відповісти
Саботує, це вже всі зрозуміли
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22.02.2024 15:32 Відповісти
Наші законодавці не політики професіонали, а чмошники, у яких одна ціль - побільше вкрасти
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22.02.2024 15:33 Відповісти
"Спочатку після навчання перебувати за 15-20 кілометрів від лінії фронту, потім за 5 кілометрів. "

Більшість особового складу ЗСУ вже 2 роки перебувають за 100 і набагато більше кілометрів від лінії фронту. Воюють, фактично, одні й ті самі 200 - 250 тисяч, яких "ротують", просто перекидаючи з однієї ділянки фронту на іншу і поповнюючи втрати свіжомобілізованими.
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22.02.2024 15:36 Відповісти
Може так потрібно зеленим керманичам України?...
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22.02.2024 15:37 Відповісти
А ще краще - скопіпастити закон, що запровадили на пітьмі - "і дешево і сердито".
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22.02.2024 15:38 Відповісти
А хірургічне "вирішення" це, часом, не видалення Зеленського з Єрмачком?
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22.02.2024 15:39 Відповісти
Організм без 2-х хворих нирок не може прожити - потрібно спочатку одну хвору видалити, підключити до штучної, а уже потім продовжити хірургічні дії!
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22.02.2024 15:47 Відповісти
Это не нирки, это агенты кремля.
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22.02.2024 15:49 Відповісти
То не нирки. То злоякісні пухлини. Їх треба видалити одночасно і якнайшвидше, поки ще організм подає хоч якісь ознаки життя.
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22.02.2024 15:50 Відповісти
Согласен, только так!
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22.02.2024 15:48 Відповісти
Ви ,пан гусаченко,не дуже й піддакуйте..Вирізали ракові пухлини-потім що?А потім хіміотерапія,потім рентгенотерапія,реабілітація-і коли запрацює мобілізація? Так і в Україні.Влада належить народу-вважай депутатам ВР.Скільки проектів закону?Вже,певно 3 чи 4 **************.А скільки поправок,які всі треба обов*язкого розглянути ? 4 000-і ще подають.Тому і ваші побажання і ГО "Мрія"І Гудименко-самокопання.Створюєм самі проблеми,щоб і самим їх вирішувати.
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22.02.2024 22:07 Відповісти
А зараз мобілізація не працює? Попередній закон відмінили? Не роздають повісток? Не пакують в бусіки? Чи я щось пропустив?
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23.02.2024 07:59 Відповісти
Так и есть. Выбрали клована с ее вороватой зеленой шоблой и теперь решаем проблемы. А парни на фронте гибнут, получают ранения, становятся инвалидами, подучают психические травмы разного уровня. Так что, давайте эту зеленую вороватую щоблу еще раз выберем? Ну чтобы они сами исправили свои ошибки? Бег по граблям в темпе медленного вальса?
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23.02.2024 19:01 Відповісти
"Кожен день затягування з прийняттям рішення про мобілізацію лише шкодить державі та негативно позначається на особистій мотивації громадян."

Тобто, драконівські штрафи, повний "беспредєл" ТЦК та блокування рахунків за новим законом позначаться на мотивації громадян позитивно?
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22.02.2024 15:47 Відповісти
Рассказать как в Украине проходит мобилизация? Глава ТЦК отправляет своих собак ловить всех подряд и доставлять в военкоматы. Те с лютым рвением ловят людей на улице, запихивают в автобусы и доставляют в ТЦК после чего комиссия начинает людей сортировать на - платежеспособный и не платежеспособный.

Те у кого есть деньги могут себе купить бронь или оформить справку о непригодности, а те у кого денег нет, пойдут служить. Вот и вся причина почему не могут мобилизовать достаточное количество - расценки разные и большинство людей платежеспособные и покупают себе бронь от службы.
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22.02.2024 15:48 Відповісти
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22.02.2024 15:49 Відповісти
нам бы хоть научится гарантировано ротировать тех кто уже в армии, платить, давать льготы и гарантии, а не мусолить мобилизацию....
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22.02.2024 16:17 Відповісти
Останнім часом такі дурнуваті заяви пішли хоч точно до хірурга по мізках відправляй.
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22.02.2024 16:23 Відповісти
эксплуатируют 200 т обстрелляных до посинения - куча кадровых в тылу, куча которые в свои 30-40 лет даже срочку не служили, призывайте, пусть отдатут свой конституционный долг хотя бы в обеспечении....
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22.02.2024 16:55 Відповісти
Без комментариев. Заголовок статьи все сказал.
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22.02.2024 17:25 Відповісти
Це означає, що в ВР ще купа зрадників, які закидали закон спамом!
Але, якщо таке діло, то цих дармоїдів треба зачинити в ВР і невипускати доки не дадуть нормальний закон! Якщо не спроможні то, що вони там взагалі роблять, вони просто провалять мобілізацію та зведуть на нівець всі успіхи на фронті!
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22.02.2024 17:34 Відповісти
Невже, це останні невідкладні питання, де привладні, усіляко, як по регламенту ВРУ та КМУ, загальмували їх термінове і точкове вирішення, щоб цими проблемами в Україні, допомогти московитам, прутіну+патрушеву??
Співпадіння чи неприкритий саботаж…
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22.02.2024 18:00 Відповісти
Сержант у відставці...бляха. Ще один нафронтник. Треба решати питання з мобілізацією не швидко, не повільно, а нормально. Адекватно, оптимально. Але наша влада таких слов не чула.
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22.02.2024 18:15 Відповісти
Стан війни і всіх депутатів,суддів,прокурорів ментів охоронців,військовослужбовців,внутрішні війська, на передову.Тоді це буде загальна мобілізація,а не як тепер - ВИБІРКОВА.
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22.02.2024 18:57 Відповісти
 
 