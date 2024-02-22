Замість хірургічного вирішення питання мобілізації, влада місяцями "пиляє" больову точку, - Гудименко

Кожен день затягування з прийняттям рішення про мобілізацію лише шкодить державі та негативно позначається на особистій мотивації громадян. Питання потрібно було вирішувати швидко, як життєво необхідну хірургічну операцію, а не "пиляти" больову точку місяцями.

Про це заявив молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю каналу "Фабрика Новин", передає Цензор.НЕТ.

"Владою б допущено дуже багато помилок у комунікації з населенням. Навіть історія з рекламою контрнаступу суперечила самій ідеї мобілізації. Вона ніби промовляла, що "все вирішиться без твоєї участі, ти – лише спостерігач за діями ЗСУ та вболівальник". Натомість питання необхідно було вирішувати як медичну операцію: швидко, якісно і професійно. Це непопулярний, але єдиний правильний вихід. А ми замість прийняття вольового рішення відкладаємо до останнього, знижуючи його ефективність", - зазначив Гудименко.

За словами військового, законодавство повинно регулювати не тільки критерії для мобілізації, а й передбачати поступове залучення захисників до бойових дій, регулювати можливості відпустки та ротації. Важливо також враховувати умови перебування воїнів "на нулі" та в тилу.

"36 місяців - це дуже великий термін для демобілізації, й далеко не у всіх є шанс прожити цей час без важких травм і контузій. Маємо отримати чіткі нормативні приписи щодо того, як люди "заходять" на фронт. Спочатку після навчання перебувати за 15-20 кілометрів від лінії фронту, потім за 5 кілометрів. І тільки після цього вже долучатися безпосередньо до бойових дій. Також у військових має бути розуміння, що після визначеної кількості днів на передовій він зобов'язаний поїхати на ротацію, побути в іншому місці. Якщо ти на "передку" безперервно, то втрачаєш розуміння небезпеки і починаєш ризикувати там, де цього не потрібно", - наголосив Юрій Гудименко.

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