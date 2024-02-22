Замість хірургічного вирішення питання мобілізації, влада місяцями "пиляє" больову точку, - Гудименко
Кожен день затягування з прийняттям рішення про мобілізацію лише шкодить державі та негативно позначається на особистій мотивації громадян. Питання потрібно було вирішувати швидко, як життєво необхідну хірургічну операцію, а не "пиляти" больову точку місяцями.
Про це заявив молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю каналу "Фабрика Новин", передає Цензор.НЕТ.
"Владою б допущено дуже багато помилок у комунікації з населенням. Навіть історія з рекламою контрнаступу суперечила самій ідеї мобілізації. Вона ніби промовляла, що "все вирішиться без твоєї участі, ти – лише спостерігач за діями ЗСУ та вболівальник". Натомість питання необхідно було вирішувати як медичну операцію: швидко, якісно і професійно. Це непопулярний, але єдиний правильний вихід. А ми замість прийняття вольового рішення відкладаємо до останнього, знижуючи його ефективність", - зазначив Гудименко.
За словами військового, законодавство повинно регулювати не тільки критерії для мобілізації, а й передбачати поступове залучення захисників до бойових дій, регулювати можливості відпустки та ротації. Важливо також враховувати умови перебування воїнів "на нулі" та в тилу.
"36 місяців - це дуже великий термін для демобілізації, й далеко не у всіх є шанс прожити цей час без важких травм і контузій. Маємо отримати чіткі нормативні приписи щодо того, як люди "заходять" на фронт. Спочатку після навчання перебувати за 15-20 кілометрів від лінії фронту, потім за 5 кілометрів. І тільки після цього вже долучатися безпосередньо до бойових дій. Також у військових має бути розуміння, що після визначеної кількості днів на передовій він зобов'язаний поїхати на ротацію, побути в іншому місці. Якщо ти на "передку" безперервно, то втрачаєш розуміння небезпеки і починаєш ризикувати там, де цього не потрібно", - наголосив Юрій Гудименко.
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Більшість особового складу ЗСУ вже 2 роки перебувають за 100 і набагато більше кілометрів від лінії фронту. Воюють, фактично, одні й ті самі 200 - 250 тисяч, яких "ротують", просто перекидаючи з однієї ділянки фронту на іншу і поповнюючи втрати свіжомобілізованими.
Тобто, драконівські штрафи, повний "беспредєл" ТЦК та блокування рахунків за новим законом позначаться на мотивації громадян позитивно?
Те у кого есть деньги могут себе купить бронь или оформить справку о непригодности, а те у кого денег нет, пойдут служить. Вот и вся причина почему не могут мобилизовать достаточное количество - расценки разные и большинство людей платежеспособные и покупают себе бронь от службы.
Але, якщо таке діло, то цих дармоїдів треба зачинити в ВР і невипускати доки не дадуть нормальний закон! Якщо не спроможні то, що вони там взагалі роблять, вони просто провалять мобілізацію та зведуть на нівець всі успіхи на фронті!
Співпадіння чи неприкритий саботаж…