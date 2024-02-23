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Зеленский (19005) коррупция (8452)

Зеленский на вопрос о коррупции в Украине: "Все чисто"

зеленський,fox,news,foxnews

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает опасения по поводу коррупции в государстве и утверждает, что Украина проводит реформы, которые требует ЕС.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос об американских опасениях по коррупции в Украине Зеленский сказал, что "все чисто".

Он подчеркнул, что Украина проводит реформы, требуемые Европейским Союзом.

Президент добавил, что во время войны тяжело проводить новые "сложные антикоррупционные реформы".

Также читайте: Зеленский подтвердил, что в Украине есть "коррупционные ошибки": Вопрос борьбы с коррупцией очень чувствителен

Зеленский подчеркнул, что лидеры ЕС подписали соглашение о прозрачности Украины.

Напомним, в сентябре 2021 года Зеленский во время визита в США заявлял, что Украина стратегически преодолела коррупцию, потому что запустила судебную реформу и реформу диджитализации.
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Топ комментарии
+107
це дно чи ще ні???? вони реально думають що всі навколо ідіоти???
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23.02.2024 14:59
+79
Яке воно кончене держава потопає в корупції, вона корупція як сірководень поглинає цю державу перетворюючи її в шапітоленд 95 кварталу. Піздун ти вовік.
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23.02.2024 15:00
+74
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23.02.2024 15:00
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Страница 4 из 4
Коррупция в сегодняшней Украине прямая причина крови, горя и страдания людей. Украине и так не повезло в том смысле, что в соседях нет ни одной нормальной страны, так еще и внутри воровство в условиях войны считается, как принято в русском мире, нормой. Украина подставляется перед Западом. Жаль будет, если для США, например, Украина тоже станет Афганистаном, Ираком или Ливией, куда американцы закачали десятки миллиардов, которые были тупо разворованы местной "элитой", а жизнь в этих странах так и осталась дерьмовой.
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25.02.2024 09:41 Ответить
Ця відповідь свідчить що він: А. Не в адекваті сприйняття реальності. Б. Тупий баран, бо такі речі коментуються інакше: ми досягли значного прогресу в боротьбі з корупцією і тощо... В. По сукупності його дій які протиставлені його деклараціям = кінчений мудак.
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25.02.2024 10:28 Ответить
"Сцы в глаза - божа роса". Ну хоча б вистачило розуму не заперечувати корупцію. Ідіот.
Це вже агонія.
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25.02.2024 12:29 Ответить
В Україні досі є корупціонери у величезних кількостях.
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25.02.2024 13:00 Ответить
Хуцпа
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25.02.2024 14:19 Ответить
Корупція це в буржуїв проклятих. У нас же - це державний устрій, традиція, розвиток, кар'єра, успіх, достаток. А у війні винні московити Only.
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25.02.2024 16:35 Ответить
Зелімон- красавчег.
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25.02.2024 17:10 Ответить
обчистили все що могли
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25.02.2024 17:15 Ответить
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