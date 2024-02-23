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граница (5141) Польша (8138) протест (5832) фермер (185)

Польские фермеры хотят перекрыть границу с Германией

кордон,польща

Польские фермеры-протестующие хотят расширить свои акции протеста, в частности начать блокады дорог и КПП также на западной границе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Протестующие заявили о намерениях усилить свои акции по всей территории страны. В частности, на субботу они планируют 24-часовую блокаду трассы S3 в районе города Мыслибуж, недалеко от границы с Германией.

Также на выходных фермеры хотят полностью заблокировать движение на немецкой границе в районе города Крайник Дольный, недалеко от Щецина. Акция должна продолжаться там круглосуточно.

Кроме того, фермеры из Любуского воеводства совместно с немецкими фермерами собираются блокировать трассу и КПП возле крупнейшего пункта пересечения границы, в районе городов Свечко и Слубице, в обоих направлениях.

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В некоторых случаях местные бизнес-ассоциации выступили против таких планов аграриев.

Так, мэру Слубице прислали совместное обращение руководители ряда компаний перевозчиков, АЗС, магазинов и т.д. с просьбой запретить проведение акции, потому что протест фермеров в такой форме парализует их работу и приведет к невыполнению обязательств перед бизнес-партнерами со значительными финансовыми последствиями.

Компании-перевозчики пригрозили судебными исками против фермеров, если акция все же состоится и они понесут убытки.
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Топ комментарии
+42
Почуялі вкус халяви?
Зараз, здається, посівна починається. Чому не в полях? Дотації або смерть?
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23.02.2024 15:22
+30
Странное чувство де-жавю...
Давай качай ЕС , делай новый Бамбас.
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23.02.2024 15:25
+30
А зачем им в поля, если и так, денежка им капает из паРаши... Эта кучка придурков что, представляет всю Польшу? Скока их там? Ну тысяча, две... это даже не пол процента населения Польши...
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23.02.2024 15:44
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МОБИЛИЗИРУЙТЕ ИХ !!!
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24.02.2024 10:40 Ответить
Це як вистрілити себе по яйцям
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24.02.2024 12:29 Ответить
та хай все нах.. перекриють и сидять на дотації пиво сьорбають
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26.02.2024 15:09 Ответить
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