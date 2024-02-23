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G7 (799) Байден (2761) США (24820)

Байден обсудит с лидерами стран G7 дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом

байден

Президент США Джо Байден намерен обсудить 23 февраля с лидерами стран "Группы семи" вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Президент Байден абсолютно четко даст понять, что продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы поддержать Украину, и что это охватывает все, что может сделать он и наша команда во взаимодействии с членами Конгресса, чтобы вынести этот законопроект с дополнительным финансированием на рассмотрение, проголосовать его и получить на подпись (президента - ред.) в том виде, в каком он есть сейчас", - отметил представитель Белого дома.

Кирби отметил, что президент США не может контролировать действия спикера Палаты представителей, но, безусловно, в состоянии в дальнейшем делать все возможное, чтобы разъяснить членам Конгресса, насколько важна сейчас поддержка Украины.

Представитель администрации также отметил, что Байден пошлет месседж партнерам по G7 о том, насколько серьезно США относятся к вызову со стороны РФ и осознают, что американское лидерство имеет значение.

Также читайте: Спикер Палаты представителей Джонсон игнорирует призывы Байдена поставить на голосование помощь Украине. Настаивает, чтобы тот "обезопасил границу"
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Топ комментарии
+4
Старый пердун, задержка только за тобой. А G-7 и так помогают кто как может. Капец какой то. США из мирового лидера превратились в старую сваху.
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23.02.2024 22:05
+3
Меседжі - а віиськова могутність -- США
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23.02.2024 22:08
+2
нафуя тоді було всю ту бадягу проводити із ядерним розброенням України..., а тепер із проносно ссикливим ненадянням відповідного озброення...- е сотні позицій зброї яку сша та нато ніколи не використають окрім полігонів і потім ще потрятять мільярди на її утилізизацію...- тому то кацапо путлер вас і опускае, а нас нищить
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23.02.2024 22:08
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Старый пердун, задержка только за тобой. А G-7 и так помогают кто как может. Капец какой то. США из мирового лидера превратились в старую сваху.
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23.02.2024 22:05 Ответить
Байден не хоче підписати угоду про кордон, переводить стрілки на Трампа.

Ліберали - ліваки самі створили цю проблему, також розтягнули війну спеціально.

Ніколи не голосуйте за лібералів, це офісні дураки, без вуличного інтелекту.
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23.02.2024 22:15 Ответить
Меседжі - а віиськова могутність -- США
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23.02.2024 22:08 Ответить
нафуя тоді було всю ту бадягу проводити із ядерним розброенням України..., а тепер із проносно ссикливим ненадянням відповідного озброення...- е сотні позицій зброї яку сша та нато ніколи не використають окрім полігонів і потім ще потрятять мільярди на її утилізизацію...- тому то кацапо путлер вас і опускае, а нас нищить
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23.02.2024 22:08 Ответить
Дед , Мы стараемся , он сбили два литака сегодня
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23.02.2024 22:12 Ответить
Він у себе в США не годен налагодити допомогу Україні (та й не хоче, бо має можливість організувати пряме постачання на кшталт ленл-лізу без усіляких конгресів-сенатів, але не робить цього)
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23.02.2024 22:25 Ответить
Блазень забув добавити, що живі будуть заздріть мертвим
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23.02.2024 22:52 Ответить
чого чекав куйло- це коли США "пересеруть" і перестануть допомагати Україні .Він цього дочекався.Тепер залишилося йому дочекатися.коли "пересере"ЄС. Поляки.мадяри і словаки - вже впряглися допомагати куйлу.Україні залишилося не так багато друзів,котрі готові допомагати боронити свій суверинітет від куйла...
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23.02.2024 23:06 Ответить
Виборчу кампанію спікера Палати представників США https://nv.ua/ukr/tags/mayk-dzhonson.html Майка Джонсона у 2018 році спонсорував власник Тульського патронного заводу Костянтин Ніколаєв, пише https://www.newsweek.com/who-konstantin-nikolaev-money-mike-johnson-1870600?fbclid=IwAR3D4HmTzSr9q4xl4V94GPNEKqH28aF5q3Dfq00ARzIi3-S8RSEjlTFPtoE Newsweek .

https://nv.ua/ukr/world/countries/viborchu-kampaniyu-mayka-dzhonsona-sponsoruvav-soratnik-putina-50395429.html
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23.02.2024 23:06 Ответить
Хто такий Костянтин Ніколаєв? Союзник Путіна на пожертвування кампанії Майка Джонсона.

Новини про гроші, які раніше надавали спікеру Палати представників Конгресу Майку Джонсону росіяни, знову з'явилися після того, як республіканець відхилив ухвалений Сенатом законопроект про допомогу іноземним державам у розмірі 95 мільярдів доларів. Хоча співзасновником American Ethane був американець Джон Хоуталінг, на той час 88% акцій компанії належали трьом росіянам - Костянтину Ніколаєву, Михайлу Юр'єву та Андрію Кунатбаєву. Миколаїв, як відомо, є головним союзником президента Росії Володимира Путіна.

https://www.newsweek.com/who-konstantin-nikolaev-money-mike-johnson-1870600
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23.02.2024 23:14 Ответить
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23.02.2024 23:40 Ответить
Появилось видео выступления сенатора Конгресса США, за месяц до нападения России на Украину, на русском языке (ИИ) , где он озабочен словами Байдена, ,,незначительное вторжение России в Украину, могут быть терпимы,, , в то время, как 100.000 армия России сосредоточена у границ с Украиной.
Позволит ли НАТО и США диктовать, может ли Украина вступить в НАТО?
Как США будет защищать Украину при нападении?
США дали нашим союзникам сомневаться в авторитете лидера свободного мира, бросив наших союзников в Афганистане.
Неришимость и слабость Байдена настораживает.
Только Великобритания предлагает ограниченную, но четкую помощь, остальные страны Европы ....
,,Война, которой могло не быть...,,
https://www.youtube.com/watch?v=sKKnIlySZ5Y
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24.02.2024 00:08 Ответить
 
 