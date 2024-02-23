Байден обсудит с лидерами стран G7 дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден намерен обсудить 23 февраля с лидерами стран "Группы семи" вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Президент Байден абсолютно четко даст понять, что продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы поддержать Украину, и что это охватывает все, что может сделать он и наша команда во взаимодействии с членами Конгресса, чтобы вынести этот законопроект с дополнительным финансированием на рассмотрение, проголосовать его и получить на подпись (президента - ред.) в том виде, в каком он есть сейчас", - отметил представитель Белого дома.

Кирби отметил, что президент США не может контролировать действия спикера Палаты представителей, но, безусловно, в состоянии в дальнейшем делать все возможное, чтобы разъяснить членам Конгресса, насколько важна сейчас поддержка Украины.

Представитель администрации также отметил, что Байден пошлет месседж партнерам по G7 о том, насколько серьезно США относятся к вызову со стороны РФ и осознают, что американское лидерство имеет значение.

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