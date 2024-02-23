НАТО возобновляет полноценную работу своего представительства в Украине

НАТО решило возобновить полноценную работу своего представительства в Украине и расширить его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер провел встречу с помощником генсекретаря НАТО Борисом Руге. На встрече они обсудили возобновление работы представительства НАТО в Украине.

"Уверен, что это придаст нам дополнительный импульс в реализации решений Вильнюсского саммита и будет способствовать подготовке к Саммиту НАТО в Вашингтоне", – сказал Гайдер.

Он также отметил, что оборонное ведомство заканчивает проработку плана по выполнению задач адаптированной Годовой национальной программы, за которые ответственно ведомство.

"Наши требования к исполнителям каждого из индикаторов – достижение максимальных показателей эффективности выполнения каждого мероприятия", – сказал замминистра.

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