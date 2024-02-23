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Минобороны (9033) НАТО (8634)

НАТО возобновляет полноценную работу своего представительства в Украине

нато,україна

НАТО решило возобновить полноценную работу своего представительства в Украине и расширить его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер провел встречу с помощником генсекретаря НАТО Борисом Руге. На встрече они обсудили возобновление работы представительства НАТО в Украине.

"Уверен, что это придаст нам дополнительный импульс в реализации решений Вильнюсского саммита и будет способствовать подготовке к Саммиту НАТО в Вашингтоне", – сказал Гайдер.

Он также отметил, что оборонное ведомство заканчивает проработку плана по выполнению задач адаптированной Годовой национальной программы, за которые ответственно ведомство.

"Наши требования к исполнителям каждого из индикаторов – достижение максимальных показателей эффективности выполнения каждого мероприятия", – сказал замминистра.

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Топ комментарии
+9
Як тільки НАТО відновило свою роботу, Захисники України знищили ще один ероплан сруськага міра, за 330 млн $….
Що згорить, то не згніє!
Слава Україні!
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23.02.2024 22:20
+2
"...переговори про вступ України до ЄС відкладено до червня..."

Урсула фон дер Ляєн 21 лютого провела у Брюсселі прес-конференцію, на якій оголосила, що переговорна рамка (negotiation framework) для переговорів про вступ України до Євросоюзу буде готова, швидше за все, лише після виборів до Європарламенту.
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23.02.2024 22:30
+2
Для Зермака геморой.
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23.02.2024 23:00
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Відновили - а чого здиміли?
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23.02.2024 22:13 Ответить
Та ти шо??!!! Оце осміліли!!!
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23.02.2024 22:14 Ответить
Для Зермака геморой.
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23.02.2024 23:00 Ответить
Як тільки НАТО відновило свою роботу, Захисники України знищили ще один ероплан сруськага міра, за 330 млн $….
Що згорить, то не згніє!
Слава Україні!
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23.02.2024 22:20 Ответить
особливо радує оце:
"Наші вимоги до виконавців кожного з індикаторів - досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу" - зуй зна про що заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер...
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23.02.2024 22:30 Ответить
"...переговори про вступ України до ЄС відкладено до червня..."

Урсула фон дер Ляєн 21 лютого провела у Брюсселі прес-конференцію, на якій оголосила, що переговорна рамка (negotiation framework) для переговорів про вступ України до Євросоюзу буде готова, швидше за все, лише після виборів до Європарламенту.
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23.02.2024 22:30 Ответить
На другому році...
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23.02.2024 22:45 Ответить
Для чого?
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23.02.2024 22:55 Ответить
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23.02.2024 22:55 Ответить
Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
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23.02.2024 23:03 Ответить
Мабудь готуются Україну до НАТО приймати, бо захищати НАТУ нема кому , да і генерал Залужний в Україні .
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23.02.2024 23:05 Ответить
толку ніякого з НАТО.для України...
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23.02.2024 23:11 Ответить
 
 