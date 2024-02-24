На Херсонщине упал российский самолет Су-34, - СМИ

СМИ сообщают, что в Херсонской области упал российский самолет Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"В Геническом районе Херсонской области упал российский самолет Су-34. Очевидцы публикуют видео с места падения самолета", – говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, его сбили.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам исчез с экранов радаров. Это якобы произошло "на высоте 2000 м над Геническим районом".

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