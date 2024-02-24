РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10689 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
36 225 106
самолет (3551) Херсонщина (4386)

На Херсонщине упал российский самолет Су-34, - СМИ

су

СМИ сообщают, что в Херсонской области упал российский самолет Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"В Геническом районе Херсонской области упал российский самолет Су-34. Очевидцы публикуют видео с места падения самолета", – говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, его сбили.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам исчез с экранов радаров. Это якобы произошло "на высоте 2000 м над Геническим районом".

Читайте также: Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+58
Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".
=======
Опасный район, там твердь небесная очень низко проходит, примерно на такой высоте
показать весь комментарий
24.02.2024 03:46
+46
божечкі, та шо ж це робиться?
папелац за папелацом...
показать весь комментарий
24.02.2024 03:53
+46
показать весь комментарий
24.02.2024 03:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так Ікона допомагає. Якщо Ікону використовують у злих намірах, то вона направляє те зло назад до джерела з якого воно виходить.
Про це описує історія ікони Спас Нерукотворний. Ікону вкрали, але судно на якому перевозили крадену ікону затонуло.
показать весь комментарий
24.02.2024 12:37 Ответить
С празником защитнега атечества! А упал патамушта тяжелее воздуха.
показать весь комментарий
24.02.2024 08:56 Ответить
Friendly fire again.
показать весь комментарий
24.02.2024 09:22 Ответить
Баян 2?Гарне свято - вже другий порвали!
показать весь комментарий
24.02.2024 09:23 Ответить
Українська правда написала, що А-50 https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/23/7443442/ збили із радянського ЗРК С-200".
показать весь комментарий
24.02.2024 12:41 Ответить
Потрібна нова марка. "Баян, ти гдє?" - Баян долітався!
показать весь комментарий
24.02.2024 13:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 