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Новости Агрессия России против Украины Война
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Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России

ігнат

Каждый уничтоженный Украиной вражеский самолет – это ощутимая потеря для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Каждый уничтоженный самолет для России – ощутимая потеря. Во-первых, это пилоты. Во-вторых, это современная техника, которая постоянно атакует нас, используя новые ракеты и другие средства поражения", – сказал Игнат.

Он отметил, что 7 сбитых самолетов – это, безусловно, серьезный удар по имиджу России и серьезный аргумент для пилотов – что не стоит совать нос близко к украинским границам.

Читайте также: Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы

Автор: 

армия РФ (19238) самолет (3591) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+12
Ми воюємо чи іміджи підсмалюємо ! Збили, ну й слава Богу. Треба було ще два або п'ять. Проти десятка не відмовився. Дякуємо !!!! За гарну роботу. ТОЧНУ.
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21.02.2024 20:11
+6
Не трепался бы ты Игнат. На "Фокусе" меж тем статья что контроль противника над небом которого он добился, грозит Украине большими неприятностями. Серьезный удар по имиджу будет когда самолеты будут бояться вылетать к линии фронта.

https://focus.ua/*******-novosti/628435-razrushitelnye-posledstviya-dlya-ukrainy-rf-vzyala-pod-kontrol-nebo-na-fronte-business-insider
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21.02.2024 20:12
+4
Сподіваюсь що бенкет тільки починається..
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21.02.2024 20:10
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Сподіваюсь що бенкет тільки починається..
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21.02.2024 20:10 Ответить
Розбитий генштаб це не удар?
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21.02.2024 21:25 Ответить
Ми воюємо чи іміджи підсмалюємо ! Збили, ну й слава Богу. Треба було ще два або п'ять. Проти десятка не відмовився. Дякуємо !!!! За гарну роботу. ТОЧНУ.
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21.02.2024 20:11 Ответить
Шайбу-Шайбу доповідає *******, скільки квадратних кілометрів нашої землі загарбано за останній час.
Це удар по чиєму іміджу?
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21.02.2024 20:12 Ответить
Звичайно прутіна, як воєнного злочинця! Весь Світ це розуміє, ще з 1999 року та війни у Чечні! Усе інше, то балачки від агентури ФСБ, про Химкині кури та Мотрині яйця…
Це те ж видно!
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21.02.2024 20:23 Ответить
Дот ого цей вкид, медчуківський?
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21.02.2024 20:36 Ответить
Ну точно не по іміджу України, якій спеціалісти надавали три доби, максимум до тижня.
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21.02.2024 21:35 Ответить
Не трепался бы ты Игнат. На "Фокусе" меж тем статья что контроль противника над небом которого он добился, грозит Украине большими неприятностями. Серьезный удар по имиджу будет когда самолеты будут бояться вылетать к линии фронта.

https://focus.ua/*******-novosti/628435-razrushitelnye-posledstviya-dlya-ukrainy-rf-vzyala-pod-kontrol-nebo-na-fronte-business-insider
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21.02.2024 20:12 Ответить
Та кацапи і з сауслєйки достають підори! А у нас немає чим їх іпанути хоча б декілька разів.
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21.02.2024 20:19 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!!
Незважаючи на усі дикі потуги, привладних антиМайданівців з 2019 року, Українці відстоюють Волю і територію СВОЄЇ ДЕРЖАВИ!!
Асфальтом та сидінням, з намощеним лобиком на отих Ставках, орків московії, не знищити!! Смерть московітам та їх привладним прихвостням!!
Слава Україні!
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21.02.2024 20:19 Ответить
в мене питання чому не збивали раніше коли кидали КАБи на Авдіївку ?
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21.02.2024 20:24 Ответить
Залужный боялся , Сырский рискует
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21.02.2024 20:59 Ответить
Ага, аж коленки тряслись.
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21.02.2024 21:19 Ответить
Говорят Сальдо крякнул. Есть подробности?
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21.02.2024 21:07 Ответить
Где хоть одно фото или видео факт сбития кто видел?
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21.02.2024 21:21 Ответить
2 чи 3 з шести були зняті на відео. Сьомий збитий недавно, може покажуть.
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21.02.2024 21:49 Ответить
..позвони мне,позвони...Кому надо те видели..Потерпи будут фотки
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22.02.2024 12:16 Ответить
ігнат вимагає собі хоч медальку, мудак
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21.02.2024 23:03 Ответить
Який смішний цей ігнат, їм байдуже імідж вже, відкрили скриню пандори завершення війни вмирає ***** московія розпадається. Тому вони будуть дохнути і перти незалежно від іміджу ...
іміджа немпє вже з того дня як вони не можуть здолати маленьку позаблокову Україну
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22.02.2024 00:17 Ответить
Военные лётчики. Пилоты это в гражданской авиации.
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22.02.2024 07:49 Ответить
Зема учи матчать...
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22.02.2024 12:15 Ответить
Да учил дослуживал до пенсии в авиаполку миг25. В ЦБУ. Лётчики весьма негативно относились к слову" пилот" и несколько раз поправляли.
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22.02.2024 12:42 Ответить
...результат,есть!!!Мало,за сутки можно придумать следующий подарок мокшанским тварям...
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22.02.2024 12:14 Ответить
 
 