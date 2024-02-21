Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России
Каждый уничтоженный Украиной вражеский самолет – это ощутимая потеря для России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Каждый уничтоженный самолет для России – ощутимая потеря. Во-первых, это пилоты. Во-вторых, это современная техника, которая постоянно атакует нас, используя новые ракеты и другие средства поражения", – сказал Игнат.
Он отметил, что 7 сбитых самолетов – это, безусловно, серьезный удар по имиджу России и серьезный аргумент для пилотов – что не стоит совать нос близко к украинским границам.
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Це удар по чиєму іміджу?
Це те ж видно!
https://focus.ua/*******-novosti/628435-razrushitelnye-posledstviya-dlya-ukrainy-rf-vzyala-pod-kontrol-nebo-na-fronte-business-insider
Незважаючи на усі дикі потуги, привладних антиМайданівців з 2019 року, Українці відстоюють Волю і територію СВОЄЇ ДЕРЖАВИ!!
Асфальтом та сидінням, з намощеним лобиком на отих Ставках, орків московії, не знищити!! Смерть московітам та їх привладним прихвостням!!
Слава Україні!
іміджа немпє вже з того дня як вони не можуть здолати маленьку позаблокову Україну