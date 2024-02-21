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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ігнат: Сім збитих літаків - це серйозний удар по іміджу Росії

ігнат

Кожен знищений Україною ворожий літак – це відчутна втрата для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Кожен знищений борт літака для Росії – відчутна втрата. По-перше, це пілоти. По-друге, це сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що 7 збитих літаків це, безумовно, серйозний удар по іміджу Росії і серйозний аргумент для пілотів – що не варто сунути носа близько до українських кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку, - Повітряні сили

Автор: 

армія рф (17388) літак (2903) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+12
Ми воюємо чи іміджи підсмалюємо ! Збили, ну й слава Богу. Треба було ще два або п'ять. Проти десятка не відмовився. Дякуємо !!!! За гарну роботу. ТОЧНУ.
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21.02.2024 20:11
+6
Не трепался бы ты Игнат. На "Фокусе" меж тем статья что контроль противника над небом которого он добился, грозит Украине большими неприятностями. Серьезный удар по имиджу будет когда самолеты будут бояться вылетать к линии фронта.

https://focus.ua/*******-novosti/628435-razrushitelnye-posledstviya-dlya-ukrainy-rf-vzyala-pod-kontrol-nebo-na-fronte-business-insider
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21.02.2024 20:12
+4
Сподіваюсь що бенкет тільки починається..
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21.02.2024 20:10
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Сподіваюсь що бенкет тільки починається..
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21.02.2024 20:10 Відповісти
Розбитий генштаб це не удар?
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21.02.2024 21:25 Відповісти
Ми воюємо чи іміджи підсмалюємо ! Збили, ну й слава Богу. Треба було ще два або п'ять. Проти десятка не відмовився. Дякуємо !!!! За гарну роботу. ТОЧНУ.
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21.02.2024 20:11 Відповісти
Шайбу-Шайбу доповідає *******, скільки квадратних кілометрів нашої землі загарбано за останній час.
Це удар по чиєму іміджу?
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21.02.2024 20:12 Відповісти
Звичайно прутіна, як воєнного злочинця! Весь Світ це розуміє, ще з 1999 року та війни у Чечні! Усе інше, то балачки від агентури ФСБ, про Химкині кури та Мотрині яйця…
Це те ж видно!
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21.02.2024 20:23 Відповісти
Дот ого цей вкид, медчуківський?
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21.02.2024 20:36 Відповісти
Ну точно не по іміджу України, якій спеціалісти надавали три доби, максимум до тижня.
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21.02.2024 21:35 Відповісти
Не трепался бы ты Игнат. На "Фокусе" меж тем статья что контроль противника над небом которого он добился, грозит Украине большими неприятностями. Серьезный удар по имиджу будет когда самолеты будут бояться вылетать к линии фронта.

https://focus.ua/*******-novosti/628435-razrushitelnye-posledstviya-dlya-ukrainy-rf-vzyala-pod-kontrol-nebo-na-fronte-business-insider
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21.02.2024 20:12 Відповісти
Та кацапи і з сауслєйки достають підори! А у нас немає чим їх іпанути хоча б декілька разів.
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21.02.2024 20:19 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!!
Незважаючи на усі дикі потуги, привладних антиМайданівців з 2019 року, Українці відстоюють Волю і територію СВОЄЇ ДЕРЖАВИ!!
Асфальтом та сидінням, з намощеним лобиком на отих Ставках, орків московії, не знищити!! Смерть московітам та їх привладним прихвостням!!
Слава Україні!
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21.02.2024 20:19 Відповісти
в мене питання чому не збивали раніше коли кидали КАБи на Авдіївку ?
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21.02.2024 20:24 Відповісти
Залужный боялся , Сырский рискует
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21.02.2024 20:59 Відповісти
Ага, аж коленки тряслись.
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21.02.2024 21:19 Відповісти
Говорят Сальдо крякнул. Есть подробности?
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21.02.2024 21:07 Відповісти
Где хоть одно фото или видео факт сбития кто видел?
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21.02.2024 21:21 Відповісти
2 чи 3 з шести були зняті на відео. Сьомий збитий недавно, може покажуть.
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21.02.2024 21:49 Відповісти
..позвони мне,позвони...Кому надо те видели..Потерпи будут фотки
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22.02.2024 12:16 Відповісти
ігнат вимагає собі хоч медальку, мудак
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21.02.2024 23:03 Відповісти
Який смішний цей ігнат, їм байдуже імідж вже, відкрили скриню пандори завершення війни вмирає ***** московія розпадається. Тому вони будуть дохнути і перти незалежно від іміджу ...
іміджа немпє вже з того дня як вони не можуть здолати маленьку позаблокову Україну
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22.02.2024 00:17 Відповісти
Военные лётчики. Пилоты это в гражданской авиации.
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22.02.2024 07:49 Відповісти
Зема учи матчать...
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22.02.2024 12:15 Відповісти
Да учил дослуживал до пенсии в авиаполку миг25. В ЦБУ. Лётчики весьма негативно относились к слову" пилот" и несколько раз поправляли.
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22.02.2024 12:42 Відповісти
...результат,есть!!!Мало,за сутки можно придумать следующий подарок мокшанским тварям...
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22.02.2024 12:14 Відповісти
 
 