Ігнат: Сім збитих літаків - це серйозний удар по іміджу Росії

Кожен знищений Україною ворожий літак – це відчутна втрата для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Кожен знищений борт літака для Росії – відчутна втрата. По-перше, це пілоти. По-друге, це сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що 7 збитих літаків це, безумовно, серйозний удар по іміджу Росії і серйозний аргумент для пілотів – що не варто сунути носа близько до українських кордонів.

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