Ігнат: Сім збитих літаків - це серйозний удар по іміджу Росії
Кожен знищений Україною ворожий літак – це відчутна втрата для Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Кожен знищений борт літака для Росії – відчутна втрата. По-перше, це пілоти. По-друге, це сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", – сказав Ігнат.
Він зауважив, що 7 збитих літаків це, безумовно, серйозний удар по іміджу Росії і серйозний аргумент для пілотів – що не варто сунути носа близько до українських кордонів.
Топ коментарі
+12 Grigoriy1959
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+6 Neftekachka Beznadega
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Це удар по чиєму іміджу?
Це те ж видно!
https://focus.ua/*******-novosti/628435-razrushitelnye-posledstviya-dlya-ukrainy-rf-vzyala-pod-kontrol-nebo-na-fronte-business-insider
Незважаючи на усі дикі потуги, привладних антиМайданівців з 2019 року, Українці відстоюють Волю і територію СВОЄЇ ДЕРЖАВИ!!
Асфальтом та сидінням, з намощеним лобиком на отих Ставках, орків московії, не знищити!! Смерть московітам та їх привладним прихвостням!!
Слава Україні!
іміджа немпє вже з того дня як вони не можуть здолати маленьку позаблокову Україну