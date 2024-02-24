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Британия выделит около $310 млн для предоставления пакета боеприпасов Украине

велика,британія

Правительство Великобритании увеличит артиллерийские резервы Вооруженных сил Украины пакетом боеприпасов на 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 млн долларов) в течение следующего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

Как отмечается, Великобритания потратит 245 миллионов фунтов стерлингов на следующий год на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины, поскольку артиллерия имеет решающее значение для военных усилий Украины.

"Сегодняшнее объявление о 245 миллионах фунтов стерлингов происходит ровно через два года после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение в Украину - артиллерия оказалась критической для успехов Украины на поле боя, постоянно нанося ущерб российским силам и не давая им совершить значительные прорывы" – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина была особенно отмечена благодаря высокоэффективному использованию своей артиллерии для ведения контрбатарейного огня – используя беспилотники и радиолокационные системы, предоставленные Великобританией, для быстрого определения местоположений российской артиллерии и нанесения быстрого ответного огня для ее уничтожения.

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Топ комментарии
+11
Борис Джонсон прибув в Україну у цей зловісний день 24.02. Слава Борису Джонсону! Слава Україні!
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24.02.2024 11:02
+9
Спасибо Британия!
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24.02.2024 10:46
+3
Отдайте эти деньги чехам на выкуп снарядов, которые они надыбали где-то.
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24.02.2024 11:05
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Спасибо безусловно дружественному британскому народу. Но нам до следующего года еще надо дожить.
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24.02.2024 10:45 Ответить
Це помилка перекладу. Якщо фраза вживається на початку року, то це означає "цього року", а не "наступного".
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24.02.2024 11:45 Ответить
Спасибо Британия!
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24.02.2024 10:46 Ответить
Не треба нам ті гроші ! Дайте ракети дальньої дії на оці кошти. Ми отримаємо від цих ракет мільярди !!
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24.02.2024 10:46 Ответить
а ми це все хлопнемо в дороги - ніколи грошіма!
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24.02.2024 10:53 Ответить
******* сукі зелені
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24.02.2024 11:02 Ответить
Борис Джонсон прибув в Україну у цей зловісний день 24.02. Слава Борису Джонсону! Слава Україні!
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24.02.2024 11:02 Ответить
Є бомжі з рубльовки, а в нас бомжі з жОПи..
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24.02.2024 11:26 Ответить
Позаду завхоз на контролі..
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24.02.2024 11:57 Ответить
Отдайте эти деньги чехам на выкуп снарядов, которые они надыбали где-то.
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24.02.2024 11:05 Ответить
Ставлять Украіну на розтяжку - зараз шось надибаите
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24.02.2024 11:22 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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24.02.2024 11:31 Ответить
Rule, Britannia!
Britannia,rule the waves!
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24.02.2024 12:18 Ответить
 
 