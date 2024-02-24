Британия выделит около $310 млн для предоставления пакета боеприпасов Украине
Правительство Великобритании увеличит артиллерийские резервы Вооруженных сил Украины пакетом боеприпасов на 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 млн долларов) в течение следующего года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.
Как отмечается, Великобритания потратит 245 миллионов фунтов стерлингов на следующий год на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины, поскольку артиллерия имеет решающее значение для военных усилий Украины.
"Сегодняшнее объявление о 245 миллионах фунтов стерлингов происходит ровно через два года после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение в Украину - артиллерия оказалась критической для успехов Украины на поле боя, постоянно нанося ущерб российским силам и не давая им совершить значительные прорывы" – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Украина была особенно отмечена благодаря высокоэффективному использованию своей артиллерии для ведения контрбатарейного огня – используя беспилотники и радиолокационные системы, предоставленные Великобританией, для быстрого определения местоположений российской артиллерии и нанесения быстрого ответного огня для ее уничтожения.
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