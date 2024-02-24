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Австралия ввела дополнительные санкции против России

росія,санкції

Австралия ввела дополнительные финансовые санкции относительно ряда граждан и организаций, связанных с агрессией России против Украины.

Об этом сообщает  МИД Австралии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 55 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 37 организаций.

Новые санкции касаются тех, кто причастен к депортации Россией украинских детей из временно оккупированных Россией регионов. Это произошло после решения Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за военное преступление в незаконной депортации", – говорится в сообщении.

Кроме того, санкции наложены на объекты российской оборонной отрасли, энергетики, средств массовой информации и минерального сырья, а также объекты, вовлеченные в российские закупочные сети в Беларуси, Иране и Северной Корее. Эти санкции отражают позицию правительства Австралии о том, что те, кто поддерживают незаконную войну России, ощутят последствия.

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"Австралия оплакивает потери Украины за два года полномасштабного вторжения России в Украину, и мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, в целом Австралия ввела более 1200 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
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Ще б накрити санкціями рузьге горводоканали, спілки письменників та клуби філателістів - і фсьо буде Бока-Чіка чікі-пукі!
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24.02.2024 12:47 Ответить
Отам в Австралії синок нашого головкома ходить із зеткою на футболці і з рашистським триколором,прикрийте його хоча б діб на 15
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24.02.2024 13:09 Ответить
Справедливості для, він не є синком нашого головкома. Але прикрити цю лавочку з австралійським казачєством вже потрібно давно. Ще до війни було відео де ця мразота в папахах і шортах по австралійській жарі приїхала з погрозами до будинку де встановили український прапор. Вони там себе почувають як на заморській кацапії.
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24.02.2024 14:28 Ответить
 
 