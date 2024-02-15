Австралия выделила более $32 миллионов на поддержку обороны Украины

Правительство Австралии выделило финансовую помощь на укрепление обороноспособности нашего государства через Международный фонд для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительство Австралии и президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

Как отметила пресс-служба австралийского правительства, в канун второй годовщины вторжения России страна предоставит грант в размере 50 млн австралийских долларов (более 32 млн долларов США) Международному фонду для Украины. Средства будут направлены на закупку приоритетных военных средств.

Международный фонд Украины администрируется Министерством обороны Британии. Взносы партнеров используются на закупку военного оборудования.

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В пресс-службе подчеркнули, что продолжат тренировать украинских военных в рамках программы, которая проходит в Британии. Также правительство Австралии предоставило самолет E-7A Wedgetail Германии для защиты важных логистических путей.

Правительство добавило, что с начала полномасштабной войны предоставило до 960 млн долларов помощи, из которых 780 млн направили на помощь Вооруженным силам Украины.

"Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в ее защите от незаконного и безнравственного вторжения России. Мы стоим с Украиной и поддерживаем ее мужественный народ, а также защищаем фундаментальный принцип - право каждой суверенной нации быть защищенной в собственных границах и определять свое будущее", - подчеркнул премьер-министра Австралии Энтони Албанизи.

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Реакция Украины

"Благодарен Австралии и ее премьер-министру Энтони Албанизи за взнос в размере $32,4 млн на укрепление обороноспособности Украины через Международный фонд для Украины, который администрируется министерством обороны Великобритании. Австралия демонстрирует приверженность защите свободы, жизни и международного порядка, именно такую, которую должны демонстрировать все свободные нации на всех континентах.

Наши страны географически отдалены, но общие ценности демократии, прав человека и верховенства права связывают нас. Мы никогда не забудем Австралию и ее поддержку", – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

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