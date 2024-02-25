Путин не дождется отказа западных партнеров поддерживать Украину, - Маркарова
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова верит, что демократический мир не прекратит поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Я верю, что этого не произойдет. И для этого мы работаем днем и ночью с нашими партнерами здесь, и такая же дипломатическая команда работает везде в мире. И поэтому мы видим, как более 50 стран собираются вместе в контактной группе защиты Украины, которую мы называем "Группой Рамштайн", и при непосредственном участии министра (обороны США Ллойда) Остина", – сказала Маркарова, выступая в Вашингтоне в преддверии второй годовщины начала широкомасштабного российского наступления.
Маркарова отметила, что президент России Владимир Путин "очень четко говорит о намерении не только уничтожить нас, но и напасть на кого-либо, кто является свободным и демократическим".
"Он сотрудничает вместе с ХАМАСом, приглашает их в Москву, с Ираном, у которого он покупает оружие и неизвестно, что он им дает взамен. Сотрудничает с Северной Кореей. Так ясно, что это новая ось зла, клуб диктаторов и безжалостных режимов, которые работают вместе", – сказала Маркарова.
Чтобы противостоять диктаторам, демократический мир должен продемонстрировать единство.
"Мы видим это как лакмусовую бумажку для демократий, будем ли мы держаться вместе, независимо от наших демократических циклов, а на самом деле ради сохранения наших демократических циклов, потому что это – то, что отстаивают украинцы в Украине. Но несмотря на политические и демократические изменения, сможемли мы оставаться сосредоточенными на том, что важно для всех нас, независимо от партий, национальностей и стран и, объединившись, защищать наши демократические ценности", – сказала Маркарова
Пожалуйста, подождите...
Жіночка ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз. Чому допомога США Україні призупинена.
Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна. Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України. Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.
Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями.
Бла бла бла...
Від Маркарової набагато більше було б користі на фронті медсестрою, поранених виносити, здорова та вгодована.
А ці балачки ні про що. Краще б жувала щось мовчки.
як думаєте, це вплине на долю України ?
Кто о чём, а послица о циклах. Но проблема у нас та, что начиная с 2019 г. вместо демократических циклов наступила дерьмаковская менопауза.
України у Вашингтоні Оксана Маркарова? Уособлення тієї егоїстичної, продажної, цинічної частини України, "обличчя" України тієї "позафронтової України, тилових щурів для США і умовного Заходу?
Уявіть собі, пише в коментарі , що до вас приходить просити фінансову допомогу жіночка, яка приїхала на дорогій іномарці, одягнена на десятки тисяч доларів.
/..../ її сімейні активи - елітна нерухомість і ресторан, який придбав її чоловік в Америці, саме тоді, коли вона вимагала у вас гроші.
Ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз.
Чому допомога США Україні призупинена.
Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна.
Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України.
Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.
Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями."
Ліпшої прАсолки для блокування допомого і не ... придумаєш...?
До Оксани Маркарової як посланця України в США можна і треба висунути дуже багато претензій. Вона - чи не найслабший дипломат на посаді посла України до держави, котра є ключовим союзником у війні.
Чи мають такі люди бути на таких посадах? Тим більше під час війни, коли від постачання зброї залежить життя і взагалі доля цілої країни. І коли надання лендлізу - у підвішеному стані, в тому числі через протидію отримання його послицею України у США.
Хоча посол - така посада, яка не дає простору для самостійних рішень. Він - лише виконавець волі того, хто призначив. Отже, всі претензії - ще й до президента України?
Водночас у цьому році у фешенебельному районі Вашингтона було відкрито ресторан RUTA («Рута»), котрий афілюють із чоловіком Маркарової Данилом Волинцем.
«Ціна українського борщу в цьому ресторані вимірюється літрами української крові», - писали у своїх розслідуваннях, котрі довели, що RUTA належить родині Маркарової-Волинця, американські журналісти.
Головне що б "ресторанчик у Вашингтоні" процвітав.
а з ресторану люди дивуються, бо кажуть, що відкрити таке у Вашингтоні дуже непросто і, як зазначають у коментарях, «коштує чи не мільйон доларів».