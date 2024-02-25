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Путин не дождется отказа западных партнеров поддерживать Украину, - Маркарова

маркарова

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова верит, что демократический мир не прекратит поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я верю, что этого не произойдет. И для этого мы работаем днем и ночью с нашими партнерами здесь, и такая же дипломатическая команда работает везде в мире. И поэтому мы видим, как более 50 стран собираются вместе в контактной группе защиты Украины, которую мы называем "Группой Рамштайн", и при непосредственном участии министра (обороны США Ллойда) Остина", – сказала Маркарова, выступая в Вашингтоне в преддверии второй годовщины начала широкомасштабного российского наступления.

Маркарова отметила, что президент России Владимир Путин "очень четко говорит о намерении не только уничтожить нас, но и напасть на кого-либо, кто является свободным и демократическим".

"Он сотрудничает вместе с ХАМАСом, приглашает их в Москву, с Ираном, у которого он покупает оружие и неизвестно, что он им дает взамен. Сотрудничает с Северной Кореей. Так ясно, что это новая ось зла, клуб диктаторов и безжалостных режимов, которые работают вместе", – сказала Маркарова.

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Чтобы противостоять диктаторам, демократический мир должен продемонстрировать единство.

"Мы видим это как лакмусовую бумажку для демократий, будем ли мы держаться вместе, независимо от наших демократических циклов, а на самом деле ради сохранения наших демократических циклов, потому что это – то, что отстаивают украинцы в Украине. Но несмотря на политические и демократические изменения, сможемли мы оставаться сосредоточенными на том, что важно для всех нас, независимо от партий, национальностей и стран и, объединившись, защищать наши демократические ценности", – сказала Маркарова
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Топ комментарии
+18
Уявіть собі, що до вас приходить просити фінансову допомогу жіночка, яка приїхала на дорогій іномарці, одягнена на десятки тисяч доларів. Більш того, ви дізнаєтесь про її сімейні активи - елітну нерухомість і ресторан, який придбав її чоловік в Америці, саме тоді, коли вона вимагала у вас гроші.

Жіночка ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз. Чому допомога США Україні призупинена.

Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна. Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України. Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.

Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями.
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25.02.2024 08:31
+13
Бла бла бла
Бла бла бла...
Від Маркарової набагато більше було б користі на фронті медсестрою, поранених виносити, здорова та вгодована.
А ці балачки ні про що. Краще б жувала щось мовчки.
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25.02.2024 08:33
+8
Посолка😁 послиха, послиня, послиця...
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25.02.2024 08:32
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Правила форума Совет форумчан
Так США вже тормозять - а рашковани вже Ласточкіне захопили
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25.02.2024 08:27 Ответить
Для Маркарової головне, щоб працював її ресторан в США. Роботу посла вона провалила.
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25.02.2024 08:58 Ответить
"...І для цього ми працюємо вдень і вночі ...." - так це вона про ресторан? А я то думаю, як можна 24/7 працювати...
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25.02.2024 09:08 Ответить
Але дуже про це мріють
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25.02.2024 08:30 Ответить
Уявіть собі, що до вас приходить просити фінансову допомогу жіночка, яка приїхала на дорогій іномарці, одягнена на десятки тисяч доларів. Більш того, ви дізнаєтесь про її сімейні активи - елітну нерухомість і ресторан, який придбав її чоловік в Америці, саме тоді, коли вона вимагала у вас гроші.

Жіночка ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз. Чому допомога США Україні призупинена.

Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна. Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України. Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.

Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями.
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25.02.2024 08:31 Ответить
А шо ж йому (чоловікові послички) піти на війну за Україну і загинути ?
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25.02.2024 09:18 Ответить
І вам, мадам
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25.02.2024 09:57 Ответить
В неї є чоловік?Як це її вдалося
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25.02.2024 09:41 Ответить
Посолка😁 послиха, послиня, послиця...
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25.02.2024 08:32 Ответить
Бла бла бла
Бла бла бла...
Від Маркарової набагато більше було б користі на фронті медсестрою, поранених виносити, здорова та вгодована.
А ці балачки ні про що. Краще б жувала щось мовчки.
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25.02.2024 08:33 Ответить
Не-е, то место за безмозглой числится. Та за него, своей тупостью, любому глотку перегрызет.
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25.02.2024 08:55 Ответить
Так він вже дочекавсь Гамерика злилась, вчергове підло кинула Україну
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25.02.2024 08:40 Ответить
а якщо Європа припинить підтримувати владу зеленського, бо він тупий брехун
як думаєте, це вплине на долю України ?
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25.02.2024 08:43 Ответить
"...ми будемо триматися разом, незалежно від наших демократичних циклів, а насправді заради збереження наших демократичних циклів".
Кто о чём, а послица о циклах. Но проблема у нас та, что начиная с 2019 г. вместо демократических циклов наступила дерьмаковская менопауза.
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25.02.2024 08:43 Ответить
Це їй хто таке нашептав?
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25.02.2024 08:47 Ответить
Посолка, (а чому на прАсолка - пра́сол... оптовый скупщик скота и разных припасов (обычно мяса, рыбы) для перепродажи)...
України у Вашингтоні Оксана Маркарова? Уособлення тієї егоїстичної, продажної, цинічної частини України, "обличчя" України тієї "позафронтової України, тилових щурів для США і умовного Заходу?

Уявіть собі, пише в коментарі , що до вас приходить просити фінансову допомогу жіночка, яка приїхала на дорогій іномарці, одягнена на десятки тисяч доларів.

/..../ її сімейні активи - елітна нерухомість і ресторан, який придбав її чоловік в Америці, саме тоді, коли вона вимагала у вас гроші.

Ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз.

Чому допомога США Україні призупинена.

Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна.

Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України.

Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.

Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями."

Ліпшої прАсолки для блокування допомого і не ... придумаєш...?
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25.02.2024 08:58 Ответить
маркарова, як там ленд-ліз себе почуває, котрий ти ногами повинна була вибивати з керівництва держави, куди тебе послали працювати на користь України?
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25.02.2024 08:59 Ответить
Та вже дочекався...
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25.02.2024 09:02 Ответить
Прийшли талановиті - Україна стала щасливою країною мрій!
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25.02.2024 11:40 Ответить
Як ви працюєте- ми бачемо по ділам! Якби так працювала в рестораному бізнесі,то вже б збанкрутіла!
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25.02.2024 09:11 Ответить
Зате путін дочекався того, що замість західної допомоги Україна має тільки розмови про неї.
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25.02.2024 09:13 Ответить
Бо вже дочекався?
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25.02.2024 09:23 Ответить
зелених паскуд вже пора розвішувати на каштанах!!!!
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25.02.2024 09:42 Ответить
Ех,туда б послами Валерія Чалого з Клімкиним,може б щось і " вибили" ті хлопці у дядька Сема.
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25.02.2024 09:46 Ответить
Це коли нічого сказати про свою діяльність, а сказати щось потрібно, людина починає ототожнювати, в якомога більших масштабах, в наступний раз буде весь цивілізований світ, і космічні кораблі,які бороздять простори, ми будемо читати цей пердьож, а вони і далі будуть *******, і *******.... тримаючись зубами за свої хлібні місця...
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25.02.2024 10:08 Ответить
На початку 2022 року посол України в США Оксана Маркарова https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379119-u-vasingtoni-cogoric-planuetsa-vidkriti-restoran-ukrainskoi-kuhni-markarova.html заявила , що у Вашингтоні планується відкриття першого в місті ресторану української національної кухні. За її словами, запит на це в американській столиці є.

До Оксани Маркарової як посланця України в США можна і треба висунути дуже багато претензій. Вона - чи не найслабший дипломат на посаді посла України до держави, котра є ключовим союзником у війні.

Чи мають такі люди бути на таких посадах? Тим більше під час війни, коли від постачання зброї залежить життя і взагалі доля цілої країни. І коли надання лендлізу - у підвішеному стані, в тому числі через протидію отримання його послицею України у США.

Хоча посол - така посада, яка не дає простору для самостійних рішень. Він - лише виконавець волі того, хто призначив. Отже, всі претензії - ще й до президента України?

Водночас у цьому році у фешенебельному районі Вашингтона було відкрито ресторан RUTA («Рута»), котрий афілюють із чоловіком Маркарової Данилом Волинцем.

«Ціна українського борщу в цьому ресторані вимірюється літрами української крові», - писали у своїх розслідуваннях, котрі довели, що RUTA належить родині Маркарової-Волинця, американські журналісти.
Головне що б "ресторанчик у Вашингтоні" процвітав.

а з ресторану люди дивуються, бо кажуть, що відкрити таке у Вашингтоні дуже непросто і, як зазначають у коментарях, «коштує чи не мільйон доларів».

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25.02.2024 10:21 Ответить
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25.02.2024 11:21 Ответить
Представники діаспори в США розказують, що Маркарова заборона їм мітингувати з плакатами, де згадується ленд-ліз. Це виглядає дивно і підозріло. І виникає питання - а звідки в неї гроші на ресторан та ще й в Вашингтоні, де самі високі ціни на нерухомість?
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25.02.2024 11:24 Ответить
припинення допомоги від США вже дочекався. За які ти, свиня жирна, відповідала!
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25.02.2024 12:39 Ответить
а ми?
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25.02.2024 15:25 Ответить
 
 