Путін не дочекається відмови західних партнерів підтримувати Україну, - Маркарова
Посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова вірить, що демократичний світ не припинить підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Я вірю, що цього не станеться. І для цього ми працюємо вдень і вночі з нашими партнерами тут, і така ж велика дипломатична команда працює скрізь у світі. І тому ми бачимо, як більше 50-ти країн збираються разом у контактній групі захисту України, яку ми називаємо "Групою Рамштайн", і за особистої участі міністра (оборони США Ллойда) Остіна", – сказала Маркарова, виступаючи у Вашингтоні напередодні другої річниці початку широкомасштабного російського наступу.
Маркарова зауважила, що президент Росії Володимир Путін "дуже чітко говорить про намір не лише знищити нас, але й напасти на будь-кого, хто є вільним і демократичним".
"Він співпрацює разом з ХАМАСом, запрошує їх до Москви, з Іраном, у якого він купує зброю і невідомо, що він їм дає взамін. Співпрацює з Північною Корею. Так ясно, що це нова вісь зла, клуб диктаторів та безжальних режимів, які працюють разом", – сказала Маркарова.
Щоб протистояти диктаторам, демократичний світ має продемонструвати єдність.
"Ми бачимо це як лакмусовий папірець для демократій, чи ми будемо триматися разом, незалежно від наших демократичних циклів, а насправді заради збереження наших демократичних циклів, бо це – те, що відстоюють українці в Україні. Але попри політичні й демократичні зміни, чи ми зможемо залишатися зосередженими на тому, що важливо для всіх нас, незалежно від партій, національностей і країн, і, об’єднавшись, захищати наші демократичні цінності", – сказала Маркарова
Будь ласка, зачекайте...
Жіночка ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз. Чому допомога США Україні призупинена.
Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна. Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України. Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.
Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями.
Бла бла бла...
Від Маркарової набагато більше було б користі на фронті медсестрою, поранених виносити, здорова та вгодована.
А ці балачки ні про що. Краще б жувала щось мовчки.
як думаєте, це вплине на долю України ?
Кто о чём, а послица о циклах. Но проблема у нас та, что начиная с 2019 г. вместо демократических циклов наступила дерьмаковская менопауза.
України у Вашингтоні Оксана Маркарова? Уособлення тієї егоїстичної, продажної, цинічної частини України, "обличчя" України тієї "позафронтової України, тилових щурів для США і умовного Заходу?
Уявіть собі, пише в коментарі , що до вас приходить просити фінансову допомогу жіночка, яка приїхала на дорогій іномарці, одягнена на десятки тисяч доларів.
/..../ її сімейні активи - елітна нерухомість і ресторан, який придбав її чоловік в Америці, саме тоді, коли вона вимагала у вас гроші.
Ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз.
Чому допомога США Україні призупинена.
Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна.
Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України.
Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.
Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями."
Ліпшої прАсолки для блокування допомого і не ... придумаєш...?
До Оксани Маркарової як посланця України в США можна і треба висунути дуже багато претензій. Вона - чи не найслабший дипломат на посаді посла України до держави, котра є ключовим союзником у війні.
Чи мають такі люди бути на таких посадах? Тим більше під час війни, коли від постачання зброї залежить життя і взагалі доля цілої країни. І коли надання лендлізу - у підвішеному стані, в тому числі через протидію отримання його послицею України у США.
Хоча посол - така посада, яка не дає простору для самостійних рішень. Він - лише виконавець волі того, хто призначив. Отже, всі претензії - ще й до президента України?
Водночас у цьому році у фешенебельному районі Вашингтона було відкрито ресторан RUTA («Рута»), котрий афілюють із чоловіком Маркарової Данилом Волинцем.
«Ціна українського борщу в цьому ресторані вимірюється літрами української крові», - писали у своїх розслідуваннях, котрі довели, що RUTA належить родині Маркарової-Волинця, американські журналісти.
Головне що б "ресторанчик у Вашингтоні" процвітав.
а з ресторану люди дивуються, бо кажуть, що відкрити таке у Вашингтоні дуже непросто і, як зазначають у коментарях, «коштує чи не мільйон доларів».