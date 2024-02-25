Путін не дочекається відмови західних партнерів підтримувати Україну, - Маркарова

Посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова вірить, що демократичний світ не припинить підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Я вірю, що цього не станеться. І для цього ми працюємо вдень і вночі з нашими партнерами тут, і така ж велика дипломатична команда працює скрізь у світі. І тому ми бачимо, як більше 50-ти країн збираються разом у контактній групі захисту України, яку ми називаємо "Групою Рамштайн", і за особистої участі міністра (оборони США Ллойда) Остіна", – сказала Маркарова, виступаючи у Вашингтоні напередодні другої річниці початку широкомасштабного російського наступу.

Маркарова зауважила, що президент Росії Володимир Путін "дуже чітко говорить про намір не лише знищити нас, але й напасти на будь-кого, хто є вільним і демократичним".

"Він співпрацює разом з ХАМАСом, запрошує їх до Москви, з Іраном, у якого він купує зброю і невідомо, що він їм дає взамін. Співпрацює з Північною Корею. Так ясно, що це нова вісь зла, клуб диктаторів та безжальних режимів, які працюють разом", – сказала Маркарова.

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Щоб протистояти диктаторам, демократичний світ має продемонструвати єдність.

"Ми бачимо це як лакмусовий папірець для демократій, чи ми будемо триматися разом, незалежно від наших демократичних циклів, а насправді заради збереження наших демократичних циклів, бо це – те, що відстоюють українці в Україні. Але попри політичні й демократичні зміни, чи ми зможемо залишатися зосередженими на тому, що важливо для всіх нас, незалежно від партій, національностей і країн, і, об’єднавшись, захищати наші демократичні цінності", – сказала Маркарова