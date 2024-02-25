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США (24820) Пауэр Саманта (28) USAID (46)

Проекты USAID под угрозой из-за задержки выделения помощи Украине Конгрессом США

пауер

Проекты Агентства США по международному развитию (US AID) в Украине находятся под угрозой из-за задержки с одобрением конгресса дополнительного финансирования для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

По ее словам, Агентство сделало долгосрочные инвестиции, "которые еще долго будут приносить дивиденды", в частности, в интеграцию украинских железных дорог в европейскую систему и сельское хозяйство, чтобы украинские фермеры могли продолжить работать, несмотря на разрушения, которые наносят им постоянные российские обстрелы.

Однако все программы USAID сейчас под угрозой. Пауэр объяснила это отсутствием финансирования из Конгресса США на деятельность USAID.

"Это все – в интересах Украины и в интересах США, потому что со временем это будет означать меньше прямой бюджетной поддержки, больше налоговых поступлений, и это в интересах США, потому что действительно уязвимым странам понадобится меньше гуманитарной помощи", – пояснила она.

Смотрите: USAID передало Украине 57 когенерационных установок. ФОТОрепортаж

Пауэр также отметила, что угроза нависла и над гуманитарными программами в Украине, направленными на самые уязвимые группы населения – людей, потерявших свое жилье из-за российских обстрелов, женщин с детьми и лиц, страдающих посттравматическими расстройствами.
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Топ комментарии
+4
І хто скаже що авантюрист Трамп і його гоп компанія не підіграють міжнародному терористу путіну на жаль республіканська партія стала заручником цього ,були б в партії такі лідери як Рейган чи Макейн де було б те руде опудало.
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25.02.2024 09:39
+2
Та вгомоніться вже - ми все розуміємо.
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25.02.2024 09:19
+2
Нафиг нужны агенства, которые не имеют своего независимого финансирования ?
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25.02.2024 09:34
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Та вгомоніться вже - ми все розуміємо.
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25.02.2024 09:19 Ответить
Нафиг нужны агенства, которые не имеют своего независимого финансирования ?
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25.02.2024 09:34 Ответить
І хто скаже що авантюрист Трамп і його гоп компанія не підіграють міжнародному терористу путіну на жаль республіканська партія стала заручником цього ,були б в партії такі лідери як Рейган чи Макейн де було б те руде опудало.
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25.02.2024 09:39 Ответить
Посттравматичний синдром зараз у всіх українців, за винятком коксовиків-затійників з Банкової, ну й може тих, хто виїхав за кордон на самому початку.
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25.02.2024 09:41 Ответить
Да неужели под угрозой? Не может быть, ведь мериканский ленд-лиз для Украины в действии. Мы им защищены, как будапештским меморандумом, вот.
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25.02.2024 10:06 Ответить
Ну шо - лендліз не потрібен був? Всього вистачало і так завдяки PDA та USAID?

дбл блд
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25.02.2024 10:07 Ответить
USAI без букви D - це допомога, через 2-5 років, коли замовлять та виготовлять

Зараз в новому пакеті сказали, що коштів буде достатньо для https://24tv.ua/ru/ssha-gotovjat-novyj-plan-pomoshhi-ukraine-2024-god-chem-sut-amerikanskoj_n2481999 оборони .
В 2023 коштів на PDA було на 1.1млрд більше - навряд чи сума в 1млрд вирішувала вибір стратегії оборона або звільнення територій.
Тому раніше коштів також було достатньо.
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25.02.2024 11:18 Ответить
Та все зашибісь було. І раніше і зараз. Ніштяків давали достатньо. Тому ми й у такій глибокій _опі сидимо.
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25.02.2024 12:56 Ответить
Звіт https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони , що надали за 2 роки
1 петріот, 31 танк, 39 хаймарс, 198 гармат і т.д.

А новий PDA запит на 13.4млрд, до 1 жовтня 2025, по 500млн в місяць.
В 2022, після підписання лендлізу прийняли PDA 9млрд на 4 місяці.
Потім 14.5млрд PDA на 2023 рік. В два рази менше ніж в 2022
Зараз в два рази менше ніж в 2023, тому що до 1 жовтня 2025
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25.02.2024 13:43 Ответить
До чого це все??? По факту маємо тотальну нестачу озброєнь різних видів. І *********** для них. Для такої довжелезної лініх фронту всі їхні постачання виглядають просто як знущання.

А циферки оці вони дуже ******* на рамштайнах озвучувати. Тіпа, подивіться які ми щедрі...
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25.02.2024 13:55 Ответить
Всі ці програми - профанація і відмивання бабла!
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25.02.2024 11:05 Ответить
 
 