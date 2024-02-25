Проекты USAID под угрозой из-за задержки выделения помощи Украине Конгрессом США

Проекты Агентства США по международному развитию (US AID) в Украине находятся под угрозой из-за задержки с одобрением конгресса дополнительного финансирования для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

По ее словам, Агентство сделало долгосрочные инвестиции, "которые еще долго будут приносить дивиденды", в частности, в интеграцию украинских железных дорог в европейскую систему и сельское хозяйство, чтобы украинские фермеры могли продолжить работать, несмотря на разрушения, которые наносят им постоянные российские обстрелы.

Однако все программы USAID сейчас под угрозой. Пауэр объяснила это отсутствием финансирования из Конгресса США на деятельность USAID.

"Это все – в интересах Украины и в интересах США, потому что со временем это будет означать меньше прямой бюджетной поддержки, больше налоговых поступлений, и это в интересах США, потому что действительно уязвимым странам понадобится меньше гуманитарной помощи", – пояснила она.

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Пауэр также отметила, что угроза нависла и над гуманитарными программами в Украине, направленными на самые уязвимые группы населения – людей, потерявших свое жилье из-за российских обстрелов, женщин с детьми и лиц, страдающих посттравматическими расстройствами.