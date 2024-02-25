Проєкти USAID під загрозою через затримку виділення допомоги Україні Конгресом США
Проєкти Агентства США з міжнародного розвитку (US AID) в Україні є під загрозою через затримку зі схваленням конгресу додаткового фінансування для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.
За її словами, Агентство зробило довгострокові інвестиції, "які ще довгий час приноситимуть дивіденди", зокрема, в інтеграцію українських залізниць у європейську систему та сільське господарство, щоб українські фермери могли продовжити працювати, попри руйнування, яких завдають їм постійні російській обстріли.
Проте усі програми USAID нині під загрозою. Пауер пояснила це відсутністю фінансування з Конгресу США на діяльність USAID.
"Це все – в інтересах України та в інтересах США, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах США, тому що справді вразливим країнам знадобиться менше гуманітарної допомоги", – пояснила вона.
Пауер також зауважила, що загроза нависла і над гуманітарними програмами в Україні, що спрямовані на найвразливіші групи населення – людей, які втратили своє житло через російські обстріли, жінок з дітьми та осіб, що страждають від посттравматичних розладів.
Будь ласка, зачекайте...
дбл блд
Зараз в новому пакеті сказали, що коштів буде достатньо для https://24tv.ua/ru/ssha-gotovjat-novyj-plan-pomoshhi-ukraine-2024-god-chem-sut-amerikanskoj_n2481999 оборони .
В 2023 коштів на PDA було на 1.1млрд більше - навряд чи сума в 1млрд вирішувала вибір стратегії оборона або звільнення територій.
Тому раніше коштів також було достатньо.
1 петріот, 31 танк, 39 хаймарс, 198 гармат і т.д.
А новий PDA запит на 13.4млрд, до 1 жовтня 2025, по 500млн в місяць.
В 2022, після підписання лендлізу прийняли PDA 9млрд на 4 місяці.
Потім 14.5млрд PDA на 2023 рік. В два рази менше ніж в 2022
Зараз в два рази менше ніж в 2023, тому що до 1 жовтня 2025
А циферки оці вони дуже ******* на рамштайнах озвучувати. Тіпа, подивіться які ми щедрі...