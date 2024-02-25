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США (21024) Пауер Саманта (24) USAID (142)

Проєкти USAID під загрозою через затримку виділення допомоги Україні Конгресом США

пауер

Проєкти Агентства США з міжнародного розвитку (US AID) в Україні є під загрозою через затримку зі схваленням конгресу додаткового фінансування для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.

За її словами, Агентство зробило довгострокові інвестиції, "які ще довгий час приноситимуть дивіденди", зокрема, в інтеграцію українських залізниць у європейську систему та сільське господарство, щоб українські фермери могли продовжити працювати, попри руйнування, яких завдають їм постійні російській обстріли.

Проте усі програми USAID нині під загрозою. Пауер пояснила це відсутністю фінансування з Конгресу США на діяльність USAID.

"Це все – в інтересах України та в інтересах США, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах США, тому що справді вразливим країнам знадобиться менше гуманітарної допомоги", – пояснила вона.

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Пауер також зауважила, що загроза нависла і над гуманітарними програмами в Україні, що спрямовані на найвразливіші групи населення – людей, які втратили своє житло через російські обстріли, жінок з дітьми та осіб, що страждають від посттравматичних розладів.

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Топ коментарі
+4
І хто скаже що авантюрист Трамп і його гоп компанія не підіграють міжнародному терористу путіну на жаль республіканська партія стала заручником цього ,були б в партії такі лідери як Рейган чи Макейн де було б те руде опудало.
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25.02.2024 09:39
+2
Та вгомоніться вже - ми все розуміємо.
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25.02.2024 09:19
+2
Нафиг нужны агенства, которые не имеют своего независимого финансирования ?
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25.02.2024 09:34
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Та вгомоніться вже - ми все розуміємо.
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25.02.2024 09:19 Відповісти
Нафиг нужны агенства, которые не имеют своего независимого финансирования ?
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25.02.2024 09:34 Відповісти
І хто скаже що авантюрист Трамп і його гоп компанія не підіграють міжнародному терористу путіну на жаль республіканська партія стала заручником цього ,були б в партії такі лідери як Рейган чи Макейн де було б те руде опудало.
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25.02.2024 09:39 Відповісти
Посттравматичний синдром зараз у всіх українців, за винятком коксовиків-затійників з Банкової, ну й може тих, хто виїхав за кордон на самому початку.
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25.02.2024 09:41 Відповісти
Да неужели под угрозой? Не может быть, ведь мериканский ленд-лиз для Украины в действии. Мы им защищены, как будапештским меморандумом, вот.
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25.02.2024 10:06 Відповісти
Ну шо - лендліз не потрібен був? Всього вистачало і так завдяки PDA та USAID?

дбл блд
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25.02.2024 10:07 Відповісти
USAI без букви D - це допомога, через 2-5 років, коли замовлять та виготовлять

Зараз в новому пакеті сказали, що коштів буде достатньо для https://24tv.ua/ru/ssha-gotovjat-novyj-plan-pomoshhi-ukraine-2024-god-chem-sut-amerikanskoj_n2481999 оборони .
В 2023 коштів на PDA було на 1.1млрд більше - навряд чи сума в 1млрд вирішувала вибір стратегії оборона або звільнення територій.
Тому раніше коштів також було достатньо.
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25.02.2024 11:18 Відповісти
Та все зашибісь було. І раніше і зараз. Ніштяків давали достатньо. Тому ми й у такій глибокій _опі сидимо.
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25.02.2024 12:56 Відповісти
Звіт https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони , що надали за 2 роки
1 петріот, 31 танк, 39 хаймарс, 198 гармат і т.д.

А новий PDA запит на 13.4млрд, до 1 жовтня 2025, по 500млн в місяць.
В 2022, після підписання лендлізу прийняли PDA 9млрд на 4 місяці.
Потім 14.5млрд PDA на 2023 рік. В два рази менше ніж в 2022
Зараз в два рази менше ніж в 2023, тому що до 1 жовтня 2025
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25.02.2024 13:43 Відповісти
До чого це все??? По факту маємо тотальну нестачу озброєнь різних видів. І *********** для них. Для такої довжелезної лініх фронту всі їхні постачання виглядають просто як знущання.

А циферки оці вони дуже ******* на рамштайнах озвучувати. Тіпа, подивіться які ми щедрі...
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25.02.2024 13:55 Відповісти
Всі ці програми - профанація і відмивання бабла!
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25.02.2024 11:05 Відповісти
 
 