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Обнародована видеозапись премьеры кантаты на стихи писателя Владимира Вакуленко. ВИДЕО

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ обнародована видеозапись мировой премьеры кантаты "Татусева книга", написанной в 2023 году по заказу известного украинского дирижера Оксаны Лынив Евгением Оркиным.

Об этом сообщила Оксана Лынив, информирует Цензор.НЕТ.

В основу произведения положены дневник и детские стихи Владимира Вакуленко и свидетельства очевидцев событий 2022 года.

"Когда я узнала трагическую историю Владимира Вакуленко, я сразу поняла, что это должно быть музыкальное произведение… Также очень важно осознавать, что Владимир Вакуленко - лишь один из многих художников-жертв войны среди художников. Это явление уже называют вторым расстрелянным Возрождением. Поэтому для нас это особая задача – сохранить память о них и рассказать о них миру", – говорит Оксана Линив.

Володимир Вакуленко

Владимир Вакуленко - известный украинский активист, писатель и автор детских стихов, замученный под Харьковом в декабре 2022 года. Он был одиноким отцом сына с расстройством аутистического спектра. В своем личном дневнике он вел болезненные и правдивые записи от начала полномасштабного вторжения до своего похищения.

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Накануне своей смерти писатель зарыл дневник в собственном саду в ожидании своего заключения россиянами. Дневник с помощью отца писателя нашла украинская писательница Виктория Амелина, которая позже тоже погибла во время воздушной атаки РФ на Краматорск.

Кантата исполнена Молодежным симфоническим оркестром Украины /МСОУ, девичьим хором "Вогник" и хором мальчиков "Дзвіночок" из Киева. Солисты – известные украинские оперные певцы: Юлия Ткаченко, сопрано, Валентина Плужникова, меццо-сопрано, Андрей Бондаренко – баритон, а также Филипп Кельц – рассказчик (Австрия).

Мировая премьера состоялась 5 сентября 2023 года в BOZAR, Брюссель, Бельгия в рамках проекта "Потерянное детство" под патронатом Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По нашей информации, вскоре произведение будет исполнено в Страсбурге.
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До редакторів Цензора - хоча б в такому контексті не називайте московитів , орків й ********** "рАсеянами" . Я вже років 15 вживаю виключно термін - московити . Й мені сподобалося , що ось й Юрій Луценко тий же термін вживає ...

А класичному жанрі дуже цікаво . Не все ж бути попсою .
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25.02.2024 13:20 Ответить
Був моїм другом у фісбуці. Дуже розумна продвинута і україноцентрична людина. Шансів залишитися живим на окупованій території у нього практично не було. Таких місцева вата здає в першу чергу. Такі люди давно були в списках на знищення. Дже Віталіка свого любив.
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25.02.2024 13:32 Ответить
А ось це важлива подія для України.
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25.02.2024 13:32 Ответить
Пишаюсь високим рівнем українських авторів ораторії і виконавців! Респект Молодіжному симфонічному оркестру України,"Вогнику" та "Дзвіночку" !
Прокляття виродкам з очманілої московії, що вдерлися на нашу землю!
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25.02.2024 14:21 Ответить
Божого царства на небі загиблим українцям . Горіть в пеклі сруцькі маніяки
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25.02.2024 14:58 Ответить
ПОТУЖНИЙ ВИСТУП...ДЯКУЮ... ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ВОЛОДИМИРУ........ВІЧНА ПАМЯТЬ......СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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26.02.2024 04:53 Ответить
 
 