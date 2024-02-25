Россия не полностью восстановила Крымский мост, оружие перевозят паромами, - Малюк
Керченский мост не полностью восстановлен после украинских ударов, поэтому россияне вынуждены перевозить паромами.
Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и пока не используется для вражеской логистики, а именно для перемещения оружия, средств поражения, то есть их БК", - отметил он.
По его словам, России приходится использовать для перевозки оружия паромные переправы.
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+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+4 Luk Viktor
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Пожалуйста, подождите...
А як же відстати від Буданова- дрон імен МАЛЮКА вражає рашистів !!! Навіть Буданов не назвав ще ніяку придумку своїм йменням!
ухвалила рішення не вважати написання «росії» з маленької літери за порушення норм української мови в неофіційних текстах...
снаряди, ракети...
до речі і іншими мостами, стратегічного призначення. завжди охорона та вибухонебезпечні вантажі під особливим контролем.
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доки знайдеш істину
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не понял, к чему это? Типа:
1. продолжение шоу "Дрон-МАЛЮК повредил мост?" Хвалите меня!
2. Пирсы это стационарные оъекты, разбейте их. Вы же можете, когда рейтинг клоуна падает.
3. Мы никчемные дебилы, не можем поломать мост и потопить паромы?
Авдеевку просырили, Ласточкино просырили. Опять что-то просырили, а мы еще не знаем?