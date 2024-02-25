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Новости Война
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Керченский мост (386) Малюк Василий (72)

Россия не полностью восстановила Крымский мост, оружие перевозят паромами, - Малюк

василь,малюк

Керченский мост не полностью восстановлен после украинских ударов, поэтому россияне вынуждены перевозить паромами.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и пока не используется для вражеской логистики, а именно для перемещения оружия, средств поражения, то есть их БК", - отметил он.

По его словам, России приходится использовать для перевозки оружия паромные переправы.

Читайте также: Ракеты Taurus могли бы разрушить Крымский мост. Правительство Шольца должно предоставить их Киеву, - лидер оппозиции Германии Мерц
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Топ комментарии
+6
Росія не повністю відновила Кримський міст, ми його не повністю знищили...
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25.02.2024 19:09
+4
...."підсиджує" головного розвідника?
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25.02.2024 19:16
+4
В мене тільки одне питання - чому міст досі функціонує.
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25.02.2024 19:24
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Втішаємось...
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25.02.2024 19:00 Ответить
Та ти шоооооооо..........
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25.02.2024 19:08 Ответить
Росія не повністю відновила Кримський міст, ми його не повністю знищили...
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25.02.2024 19:09 Ответить
Кілька опор мосту зруйновано, тому неможливе повне навантаження. Пасажирські потяги ходять із трьох вагонів.
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25.02.2024 19:15 Ответить
Де? Те все давно відновили.
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25.02.2024 19:35 Ответить
опори неможливо відновити без припинення експлуатації мосту
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25.02.2024 20:34 Ответить
Тому й міст більше дронами не чіпають щоб остаточно не рухнув?
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27.02.2024 01:07 Ответить
О ще один кришеватель гріхів ЗЕ влади - спасітель Бені від екстрадиції до США!
А як же відстати від Буданова- дрон імен МАЛЮКА вражає рашистів !!! Навіть Буданов не назвав ще ніяку придумку своїм йменням!
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25.02.2024 19:15 Ответить
...."підсиджує" головного розвідника?
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25.02.2024 19:16 Ответить
Так хочеться запитати- він до Буданова в гості заходить теж в шкарпеточках , як й до Бєні на обшук? Захисник демократії у демократичній країні
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25.02.2024 19:47 Ответить
в шкарпеточках не походиш - важкі метали не дадуть!
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25.02.2024 19:56 Ответить
НУ ТАК МАГУРЫ В ПОМОЩЬ !)
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25.02.2024 19:16 Ответить
Цензор ! Вже давно Національна комісія зі стандартів державної мови
ухвалила рішення не вважати написання «росії» з маленької літери за порушення норм української мови в неофіційних текстах...
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25.02.2024 19:18 Ответить
А ***** ПІДЕР не вважається матюками.
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25.02.2024 19:49 Ответить
не зовсім зброя, а вибухові речовини.
снаряди, ракети...

до речі і іншими мостами, стратегічного призначення. завжди охорона та вибухонебезпечні вантажі під особливим контролем.
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25.02.2024 19:20 Ответить
тобто їхнього БК", - зазначив він
----
доки знайдеш істину
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25.02.2024 19:21 Ответить
В мене тільки одне питання - чому міст досі функціонує.
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25.02.2024 19:24 Ответить
Тому що він потрібен для доставки зброї на фронт і як безпечне з'єднання з окупованим Кримом
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27.02.2024 01:09 Ответить
Казав би вже всю правду про доставку зброї поромами, а саме, що ці пороми тягуть бурлаки!
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25.02.2024 19:56 Ответить
А, по паромам ******* дЕрмак не разрешает???
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25.02.2024 20:00 Ответить
Россия не полностью восстановила Крымский мост, оружие перевозят паромами, - Малюк Источник: Я
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не понял, к чему это? Типа:
1. продолжение шоу "Дрон-МАЛЮК повредил мост?" Хвалите меня!
2. Пирсы это стационарные оъекты, разбейте их. Вы же можете, когда рейтинг клоуна падает.
3. Мы никчемные дебилы, не можем поломать мост и потопить паромы?
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25.02.2024 20:16 Ответить
Сегодня что, конкутрс ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ? Кто круче про победу расскажет? Буданов, зеленский, вот и Малюк подтянулся.
Авдеевку просырили, Ласточкино просырили. Опять что-то просырили, а мы еще не знаем?
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25.02.2024 20:20 Ответить
То топіть пароми. Що не ясно?
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25.02.2024 21:29 Ответить
 
 