Росія не повністю відновила Кримський міст, зброю перевозять поромами, - Малюк
Керченський міст не повністю відновлений після українських ударів, тому росіяни змушені перевозити поромами.
Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням УП.
"Ви маєте розуміти, що Кримський міст не відновлений ворогом повноцінно і наразі не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження, тобто їхнього БК", - зазначив він.
За його словами, Росії доводиться використовувати для перевезення зброї поромні переправи.
Топ коментарі
+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+4 Luk Viktor
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Будь ласка, зачекайте...
А як же відстати від Буданова- дрон імен МАЛЮКА вражає рашистів !!! Навіть Буданов не назвав ще ніяку придумку своїм йменням!
ухвалила рішення не вважати написання «росії» з маленької літери за порушення норм української мови в неофіційних текстах...
снаряди, ракети...
до речі і іншими мостами, стратегічного призначення. завжди охорона та вибухонебезпечні вантажі під особливим контролем.
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доки знайдеш істину
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не понял, к чему это? Типа:
1. продолжение шоу "Дрон-МАЛЮК повредил мост?" Хвалите меня!
2. Пирсы это стационарные оъекты, разбейте их. Вы же можете, когда рейтинг клоуна падает.
3. Мы никчемные дебилы, не можем поломать мост и потопить паромы?
Авдеевку просырили, Ласточкино просырили. Опять что-то просырили, а мы еще не знаем?