УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5547 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 924 23
Керченський міст (525) Малюк Василь (96)

Росія не повністю відновила Кримський міст, зброю перевозять поромами, - Малюк

василь,малюк

Керченський міст не повністю відновлений після українських ударів, тому росіяни змушені перевозити поромами.

 Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням УП.

"Ви маєте розуміти, що Кримський міст не відновлений ворогом повноцінно і наразі не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження, тобто їхнього БК", - зазначив він.

За його словами, Росії доводиться використовувати для перевезення зброї поромні переправи.

Читайте також: Ракети Taurus могли б зруйнувати Кримський міст. Уряд Шольца має надати їх Києву, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Росія не повністю відновила Кримський міст, ми його не повністю знищили...
показати весь коментар
25.02.2024 19:09
+4
...."підсиджує" головного розвідника?
показати весь коментар
25.02.2024 19:16
+4
В мене тільки одне питання - чому міст досі функціонує.
показати весь коментар
25.02.2024 19:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Втішаємось...
показати весь коментар
25.02.2024 19:00 Відповісти
Та ти шоооооооо..........
показати весь коментар
25.02.2024 19:08 Відповісти
Росія не повністю відновила Кримський міст, ми його не повністю знищили...
показати весь коментар
25.02.2024 19:09 Відповісти
Кілька опор мосту зруйновано, тому неможливе повне навантаження. Пасажирські потяги ходять із трьох вагонів.
показати весь коментар
25.02.2024 19:15 Відповісти
Де? Те все давно відновили.
показати весь коментар
25.02.2024 19:35 Відповісти
опори неможливо відновити без припинення експлуатації мосту
показати весь коментар
25.02.2024 20:34 Відповісти
Тому й міст більше дронами не чіпають щоб остаточно не рухнув?
показати весь коментар
27.02.2024 01:07 Відповісти
О ще один кришеватель гріхів ЗЕ влади - спасітель Бені від екстрадиції до США!
А як же відстати від Буданова- дрон імен МАЛЮКА вражає рашистів !!! Навіть Буданов не назвав ще ніяку придумку своїм йменням!
показати весь коментар
25.02.2024 19:15 Відповісти
...."підсиджує" головного розвідника?
показати весь коментар
25.02.2024 19:16 Відповісти
Так хочеться запитати- він до Буданова в гості заходить теж в шкарпеточках , як й до Бєні на обшук? Захисник демократії у демократичній країні
показати весь коментар
25.02.2024 19:47 Відповісти
в шкарпеточках не походиш - важкі метали не дадуть!
показати весь коментар
25.02.2024 19:56 Відповісти
НУ ТАК МАГУРЫ В ПОМОЩЬ !)
показати весь коментар
25.02.2024 19:16 Відповісти
Цензор ! Вже давно Національна комісія зі стандартів державної мови
ухвалила рішення не вважати написання «росії» з маленької літери за порушення норм української мови в неофіційних текстах...
показати весь коментар
25.02.2024 19:18 Відповісти
А ***** ПІДЕР не вважається матюками.
показати весь коментар
25.02.2024 19:49 Відповісти
не зовсім зброя, а вибухові речовини.
снаряди, ракети...

до речі і іншими мостами, стратегічного призначення. завжди охорона та вибухонебезпечні вантажі під особливим контролем.
показати весь коментар
25.02.2024 19:20 Відповісти
тобто їхнього БК", - зазначив він
----
доки знайдеш істину
показати весь коментар
25.02.2024 19:21 Відповісти
В мене тільки одне питання - чому міст досі функціонує.
показати весь коментар
25.02.2024 19:24 Відповісти
Тому що він потрібен для доставки зброї на фронт і як безпечне з'єднання з окупованим Кримом
показати весь коментар
27.02.2024 01:09 Відповісти
Казав би вже всю правду про доставку зброї поромами, а саме, що ці пороми тягуть бурлаки!
показати весь коментар
25.02.2024 19:56 Відповісти
А, по паромам ******* дЕрмак не разрешает???
показати весь коментар
25.02.2024 20:00 Відповісти
Россия не полностью восстановила Крымский мост, оружие перевозят паромами, - Малюк Источник: Я
==========
не понял, к чему это? Типа:
1. продолжение шоу "Дрон-МАЛЮК повредил мост?" Хвалите меня!
2. Пирсы это стационарные оъекты, разбейте их. Вы же можете, когда рейтинг клоуна падает.
3. Мы никчемные дебилы, не можем поломать мост и потопить паромы?
показати весь коментар
25.02.2024 20:16 Відповісти
Сегодня что, конкутрс ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ? Кто круче про победу расскажет? Буданов, зеленский, вот и Малюк подтянулся.
Авдеевку просырили, Ласточкино просырили. Опять что-то просырили, а мы еще не знаем?
показати весь коментар
25.02.2024 20:20 Відповісти
То топіть пароми. Що не ясно?
показати весь коментар
25.02.2024 21:29 Відповісти
 
 