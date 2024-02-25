Двое мужчин подорвались на мине в Харьковской области, - Синегубов
В Харьковской области погибли двое мужчин из-за взрыва мины.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел около 16 часов возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района.
"От подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет. Оба - жители с. Слатино", - написал Синегубов.
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