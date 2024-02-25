Двоє чоловіків підірвались на міні в Харківській області, - Синєгубов

На Харківщині загинуло двоє чоловіків через підрив міни.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент відбувся близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району.

"Від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє - мешканці с. Слатине", - написав Синєгубов.

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