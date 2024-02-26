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Коломойский (1773) суд (24820)

Дело о гражданстве затягивают, - адвокаты Коломойского

коломойський

Верховный Суд уже рассматривал вопрос сроков перед открытием производства и дал свою оценку

Два месяца подряд не проходит рассмотрение позывного заявления Игоря Коломойского о потере гражданства Украины. И на это есть свои причины, в частности давление со стороны Банковой.

Об этом сказала адвокат Кристина Ямельская, представляющая интересы Игоря Коломойского. Она прокомментировала ходатайство Президента об оставлении иска без рассмотрения.

"Уже второй месяц никак не может начаться рассмотрение искового заявления Игоря Коломойского к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене указа в части утраты гражданства Украины в Верховном Суде в составе коллегии судей Кассационного административного суда", – сказала она.

Ознакомившись с исковыми требованиями, Президент подал ходатайство с целью недопущения рассмотрения искового заявления Игоря Коломойского Верховным Судом.

Ямельская говорит, что Верховный Суд уже рассматривал вопрос сроков перед открытием производства и дал свою оценку фактам соблюдения сроков истцом. Вместо этого второе судебное заседание подряд Верховный Суд не может закончить рассмотрение ходатайства Президента Украины.

По ее словам, это связано с тем, что представитель Президента Украины якобы намеренно затягивает судебный процесс, а дело наполняется ненадлежащими и недостаточными доказательствами.

"Важно, что с начала судебного разбирательства ни Президент Украины, ни Государственная миграционная служба Украины надлежащих доказательств уведомления предусмотренным законом способом Игоря Коломойского о потере им гражданства предоставить не смогли", – говорит она.

В итоге Ямельская отметила, что остается только думать, когда решится ходатайство Президента Украины и сможет ли Верховный Суд, обеспечивая верховенство права и равенство и состязательность всех участников судебного процесса, беспристрастно и своевременно рассмотреть исковое заявление по существу, избегая давления Банковой.
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Топ комментарии
+14
Та здаите иого США -- бо викрутиться - по очах видно
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26.02.2024 14:37
+5
За Конституцією якщо доросла особа приймає громадянство іншої країни вона автоматично втрачає громадянство України. Ніяких змін в Конституцію протягом війни ніхто, навіть президент зєлєнскій який видає якісь дебільні укази, змінювати не може. В чому проблема? По перше, покидьок Бєня має бути посаджений за злочини скоєні в Україні і не має ніякого значення його громадянство. По друге, він в розшуку ФБР і має відповісти за злочини скоєні в США. В будь якому випадку тепер тюрма його дім до кінця його смердючого жлобського життя.
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26.02.2024 14:40
+4
Судити це падло можна також створивши міждержавний суд. Спеціально для Бєні. Це падло того варте! Україно-американський суд може його навіть приспати згідно американських законів де смертна кара ще існує.
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26.02.2024 14:54
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неналежними та недостатніми доказами. Джерело: НЕДОПУСТИМИМИ
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26.02.2024 14:31 Ответить
Та здаите иого США -- бо викрутиться - по очах видно
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26.02.2024 14:37 Ответить
Бідний Беня!
Стралаоец та сіделец « за правду»

та «забезпечення верховенство права та рівність і змагальність всіх учасників судового процесу…»

І це та курва котра обікрала Україну на »приваті» та інших оборудках.

Як грабувати то Закон для него не писан, а як відповідати - дайте можливість адвокатам по змачаться.

Я не сторонник зеленої команди, але тут я згоден-
« Вор повинен сідіти у тюрмі»!
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26.02.2024 15:04 Ответить
Він не викручується, він крутить феміду на одному місці...
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26.02.2024 16:02 Ответить
Отпустити его....он не виноватый.Отпустите,пусть едет в Европу чы Америку чы Израиль....будет дальше интересней.А то у нашей фемиды,нету методов против такого уважаемого человека.Отпустите.....
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26.02.2024 14:37 Ответить
Це я поняв. неясно тільки як повернути шушики (тобто грошики)? Там же цейво, не 20 грн.
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26.02.2024 14:42 Ответить
Аааааа?
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26.02.2024 14:44 Ответить
....та отож
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26.02.2024 14:48 Ответить
За Конституцією якщо доросла особа приймає громадянство іншої країни вона автоматично втрачає громадянство України. Ніяких змін в Конституцію протягом війни ніхто, навіть президент зєлєнскій який видає якісь дебільні укази, змінювати не може. В чому проблема? По перше, покидьок Бєня має бути посаджений за злочини скоєні в Україні і не має ніякого значення його громадянство. По друге, він в розшуку ФБР і має відповісти за злочини скоєні в США. В будь якому випадку тепер тюрма його дім до кінця його смердючого жлобського життя.
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26.02.2024 14:40 Ответить
Зацитуйте, будь ласка, відповідні статті Конституції, на які Ви посилаєтеся.
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26.02.2024 14:51 Ответить
Гугл вам в руки.
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26.02.2024 14:55 Ответить
Погугліть, що означає слово "невіглас". Наразі громадянина України, який має й інше громадянство, Україна вважає громадянином України.

Чи добре, чи погано множинне громадянство - інше питання.
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27.02.2024 02:41 Ответить
А ви пошукайте на фронті "українців" з угорськими паспортами...
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27.02.2024 04:16 Ответить
Хто вам сказав, що я прихильник многоженства? Як на мене, то множинне громадянство - афера певних сил. Хоча для деяких звичайних людей не аферистів воно справді дуже вигідне. Наприклад, громадянин України, працюючи у США, не може поїхати на конференцію у Японію без візи. Періодично треба приїжджати в Україну і поновлювати дозвіл на перебування у США. Але то дрібниці у порівнянні із проблемами, які ми маємо тут.
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29.02.2024 01:28 Ответить
Юрист? От через вас і виникають ці проблеми на порожньому місці. Ви самі собі створюєте роботу, щоб потім роками смоктати гроші з людей. Трутні.
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26.02.2024 15:02 Ответить
Я попросив зацитувати відповідну статтю конституції. Ні, я не юрист. Але голослівних тверджень (якщо вони мають місце) не люблю.
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26.02.2024 15:08 Ответить
А ви, пане, невіглас. Занадто багато розвелось любителів порушувати конституції (Зеленський, Трамп,...). До добра це не доводить, пане Швондєр
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27.02.2024 02:36 Ответить
Так ви і є "швондєр", такий же хамовитий як і він. Мабуть ви юрист? Тоді мій коментар був про вас.
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27.02.2024 08:16 Ответить
А ви хочети жити при анархії? Я математик, тому і бачу, що треба дотримуватись законів і вибирати у депутати тих, хто прийматиме їх нормальними.

Я дуже здивувався, що ви знаєте хто такий Швондєр
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29.02.2024 01:33 Ответить
Пожирував - i доста. Дай iншим.
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26.02.2024 14:53 Ответить
Так шо, і кохве не поп"єм???
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26.02.2024 14:40 Ответить
Перепили.
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26.02.2024 14:55 Ответить
Золст лэбм - обэр нит ланг!
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26.02.2024 14:44 Ответить
Это больно
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26.02.2024 14:46 Ответить
..нит ланг
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26.02.2024 14:59 Ответить
Судити це падло можна також створивши міждержавний суд. Спеціально для Бєні. Це падло того варте! Україно-американський суд може його навіть приспати згідно американських законів де смертна кара ще існує.
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26.02.2024 14:54 Ответить
Нагадало - "на хитру жопу знайдеться і ....."
Решта .... - купа варіантів - пошукайте в інтернеті
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26.02.2024 15:27 Ответить
Одним громадянством меньше, одним більше - їх у Бєні завалісь...
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26.02.2024 14:55 Ответить
Беня вышел из призывного возраста, вот он и ожил. )))
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26.02.2024 15:48 Ответить
Кучма Коломойский и Лазаренко с Тимошенко..сидят Думу думают..как посадить в тюрьму Украинскую армию и Зеленского..типа Генерал Залужный предатель....🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
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26.02.2024 15:53 Ответить
Цирк на дроті дешеве постановне шоу 95 в душманских традиціях на лоха
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26.02.2024 16:29 Ответить
 
 