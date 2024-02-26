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Коломойський (3109) суд (11507)

Справу про громадянство затягують, - адвокати Коломойського

коломойський

Верховний Суд вже розглядав питання строків перед відкриттям провадження та надав свою оцінку

Два місяці поспіль не відбувається розгляд позивної заяви Ігоря Коломойського щодо втрати громадянства України. І на це є свої причини, зокрема, тиск зі сторони Банкової.

Про це сказала адвокат Христина Ямельська, яка представляє інтереси Ігоря Коломойського. Вона прокоментувала клопотання Президента про залишення позову без розгляду.

"Вже другий місяць ніяк не може розпочатись розгляд позовної заяви Ігоря Коломойського до Президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним та скасування указу в частині втрати громадянства України у Верховному Суді в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду", — сказала вона.

Ознайомившись із позовними вимогами, Президент України подав клопотання з метою недопущення розгляду позовної заяви Ігоря Коломойського Верховним Судом.

Ямельська каже, що Верховний Суд вже розглядав питання строків перед відкриттям провадження та надав свою оцінку фактам дотримання строків позивачем. Натомість вже друге судове засідання підряд Верховний Суд не може закінчити розгляд клопотання Президента України.

За її словами, це пов’язано з тим, що представник Президента України нібито навмисно затягує судовий процес, а справа наповнюється неналежними та недостатніми доказами.

"Важливо, що від початку судового розгляду ні Президент України, ні Державна міграційна служба України належних доказів повідомлення в передбачений законом спосіб Ігоря Коломойського про втрату ним громадянства надати не змогли", — каже вона.

У підсумку Ямельська зазначила, що залишається лише гадати, коли вирішиться клопотання Президента України і чи зможе Верховний Суд, забезпечуючи верховенство права та рівність і змагальність всіх учасників судового процесу, неупереджено та своєчасно розглянути позовну заяву по суті, уникаючи тиску Банкової.
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Топ коментарі
+14
Та здаите иого США -- бо викрутиться - по очах видно
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26.02.2024 14:37
+5
За Конституцією якщо доросла особа приймає громадянство іншої країни вона автоматично втрачає громадянство України. Ніяких змін в Конституцію протягом війни ніхто, навіть президент зєлєнскій який видає якісь дебільні укази, змінювати не може. В чому проблема? По перше, покидьок Бєня має бути посаджений за злочини скоєні в Україні і не має ніякого значення його громадянство. По друге, він в розшуку ФБР і має відповісти за злочини скоєні в США. В будь якому випадку тепер тюрма його дім до кінця його смердючого жлобського життя.
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26.02.2024 14:40
+4
Судити це падло можна також створивши міждержавний суд. Спеціально для Бєні. Це падло того варте! Україно-американський суд може його навіть приспати згідно американських законів де смертна кара ще існує.
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26.02.2024 14:54
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неналежними та недостатніми доказами. Джерело: НЕДОПУСТИМИМИ
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26.02.2024 14:31 Відповісти
Та здаите иого США -- бо викрутиться - по очах видно
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26.02.2024 14:37 Відповісти
Бідний Беня!
Стралаоец та сіделец « за правду»

та «забезпечення верховенство права та рівність і змагальність всіх учасників судового процесу…»

І це та курва котра обікрала Україну на »приваті» та інших оборудках.

Як грабувати то Закон для него не писан, а як відповідати - дайте можливість адвокатам по змачаться.

Я не сторонник зеленої команди, але тут я згоден-
« Вор повинен сідіти у тюрмі»!
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26.02.2024 15:04 Відповісти
Він не викручується, він крутить феміду на одному місці...
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26.02.2024 16:02 Відповісти
Отпустити его....он не виноватый.Отпустите,пусть едет в Европу чы Америку чы Израиль....будет дальше интересней.А то у нашей фемиды,нету методов против такого уважаемого человека.Отпустите.....
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26.02.2024 14:37 Відповісти
Це я поняв. неясно тільки як повернути шушики (тобто грошики)? Там же цейво, не 20 грн.
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26.02.2024 14:42 Відповісти
Аааааа?
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26.02.2024 14:44 Відповісти
....та отож
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26.02.2024 14:48 Відповісти
За Конституцією якщо доросла особа приймає громадянство іншої країни вона автоматично втрачає громадянство України. Ніяких змін в Конституцію протягом війни ніхто, навіть президент зєлєнскій який видає якісь дебільні укази, змінювати не може. В чому проблема? По перше, покидьок Бєня має бути посаджений за злочини скоєні в Україні і не має ніякого значення його громадянство. По друге, він в розшуку ФБР і має відповісти за злочини скоєні в США. В будь якому випадку тепер тюрма його дім до кінця його смердючого жлобського життя.
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26.02.2024 14:40 Відповісти
Зацитуйте, будь ласка, відповідні статті Конституції, на які Ви посилаєтеся.
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26.02.2024 14:51 Відповісти
Гугл вам в руки.
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26.02.2024 14:55 Відповісти
Погугліть, що означає слово "невіглас". Наразі громадянина України, який має й інше громадянство, Україна вважає громадянином України.

Чи добре, чи погано множинне громадянство - інше питання.
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27.02.2024 02:41 Відповісти
А ви пошукайте на фронті "українців" з угорськими паспортами...
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27.02.2024 04:16 Відповісти
Хто вам сказав, що я прихильник многоженства? Як на мене, то множинне громадянство - афера певних сил. Хоча для деяких звичайних людей не аферистів воно справді дуже вигідне. Наприклад, громадянин України, працюючи у США, не може поїхати на конференцію у Японію без візи. Періодично треба приїжджати в Україну і поновлювати дозвіл на перебування у США. Але то дрібниці у порівнянні із проблемами, які ми маємо тут.
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29.02.2024 01:28 Відповісти
Юрист? От через вас і виникають ці проблеми на порожньому місці. Ви самі собі створюєте роботу, щоб потім роками смоктати гроші з людей. Трутні.
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26.02.2024 15:02 Відповісти
Я попросив зацитувати відповідну статтю конституції. Ні, я не юрист. Але голослівних тверджень (якщо вони мають місце) не люблю.
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26.02.2024 15:08 Відповісти
А ви, пане, невіглас. Занадто багато розвелось любителів порушувати конституції (Зеленський, Трамп,...). До добра це не доводить, пане Швондєр
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27.02.2024 02:36 Відповісти
Так ви і є "швондєр", такий же хамовитий як і він. Мабуть ви юрист? Тоді мій коментар був про вас.
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27.02.2024 08:16 Відповісти
А ви хочети жити при анархії? Я математик, тому і бачу, що треба дотримуватись законів і вибирати у депутати тих, хто прийматиме їх нормальними.

Я дуже здивувався, що ви знаєте хто такий Швондєр
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29.02.2024 01:33 Відповісти
Пожирував - i доста. Дай iншим.
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26.02.2024 14:53 Відповісти
Так шо, і кохве не поп"єм???
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26.02.2024 14:40 Відповісти
Перепили.
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26.02.2024 14:55 Відповісти
Золст лэбм - обэр нит ланг!
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26.02.2024 14:44 Відповісти
Это больно
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26.02.2024 14:46 Відповісти
..нит ланг
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26.02.2024 14:59 Відповісти
Судити це падло можна також створивши міждержавний суд. Спеціально для Бєні. Це падло того варте! Україно-американський суд може його навіть приспати згідно американських законів де смертна кара ще існує.
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26.02.2024 14:54 Відповісти
Нагадало - "на хитру жопу знайдеться і ....."
Решта .... - купа варіантів - пошукайте в інтернеті
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26.02.2024 15:27 Відповісти
Одним громадянством меньше, одним більше - їх у Бєні завалісь...
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26.02.2024 14:55 Відповісти
Беня вышел из призывного возраста, вот он и ожил. )))
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26.02.2024 15:48 Відповісти
Кучма Коломойский и Лазаренко с Тимошенко..сидят Думу думают..как посадить в тюрьму Украинскую армию и Зеленского..типа Генерал Залужный предатель....🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
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26.02.2024 15:53 Відповісти
Цирк на дроті дешеве постановне шоу 95 в душманских традиціях на лоха
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26.02.2024 16:29 Відповісти
 
 