Разоблачена схема завладения 11,4 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке инструмента, - НАБУ
НАБУ и САП разоблачили на завладении денежными средствами АО "Укрзализныця" организованную группу, в состав которой входили должностные лица УЗ и предприниматели. О подозрении сообщили девятерым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как установило следствие, в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками АО "Укрзализныця" с целью завладения средствами общества. Для этого он обратился к давним знакомым среди представителей рпавительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзализныця".
"Таким образом, в 2018-2021 гг. должностные лица АО "Укрзализныця" на выполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Она в дальнейшем поставила филиалам УЗ продукцию по завышенной стоимости. Размер переплаты составил 11,4 млн грн, которыми организованная группа завладела и распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении НАБУ.
О подозрении сообщили 9 лицам:
- двум руководителям организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- шестерым должностным лицам АО "Укрзализныця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- бенефициару ООО (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В настоящее время лидер организованной группы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Давно не чув цього спрощеного варіанту фрази 4-річної давнини "весна прийде - саджати будемо!"
Дякую, розсмішив!
Але сидять тільки Червінський та Пашинський, а Рєзніков та Баканов насолоджуються життям на волі.... Є справи на генералів Марченка та Кривоноса, але немає справ на дєрьмака та татарова....
Реальність зовсім не смішна, на жаль
А воно, он, як неловко вийшло, куди не кинь….
Він за завданням ОПи дуже зайнятий організацією мітингів проти Кличка з вимогами до нього віддати гроші Київського бюджету на ЗСУ.
Краде ОЗУ нацменів, в котрих є тільки ненависть і зневага до України, а ви чомусь, як наслідок(?) ображаєте і недооцінюєте всю Україну
З логікою тут туго.
А ті "майже всі" - це ж якраз ті 95% нацменів з кількома манкуртами при владі.
За Зека і за ЗЕ (коли к-сть нацменів зашкалювала у верхах) корупція зростала з середньоєвропейського рівня до захмарного.
Тому не ображайте українців. Вони немудрі, але не настільки підлі.
Коли українці розкрадають у своєї держави - це підліше, ніж коли її розкрадають люди без коренів і сентиментів.
Зі сторони ригів чи ЗЄрмаків - це просто грабіж зайдами зневажених туземців, тут моралі немає, рахується тільки вигода. Натомість коли українці обкрадають своїх нащадків - це вже зовсім низько.
Тому такі формулювання, як у вас - і принижують українців порівняно з випадковими гостями, і є проявом зневаги до них.
До речі, чомусь не бачу в схемі розкрадання прізвища Зеленського Володимира Олександровича. Адже це саме він привів до влади цих зелених мародерів.