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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ (4183) Укрзализныця (2688) САП (2037)

Разоблачена схема завладения 11,4 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке инструмента, - НАБУ

уз

НАБУ и САП разоблачили на завладении денежными средствами АО "Укрзализныця" организованную группу, в состав которой входили должностные лица УЗ и предприниматели. О подозрении сообщили девятерым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как установило следствие, в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками АО "Укрзализныця" с целью завладения средствами общества. Для этого он обратился к давним знакомым среди представителей рпавительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзализныця".

"Таким образом, в 2018-2021 гг. должностные лица АО "Укрзализныця" на выполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Она в дальнейшем поставила филиалам УЗ продукцию по завышенной стоимости. Размер переплаты составил 11,4 млн грн, которыми организованная группа завладела и распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении НАБУ.

Схема корупції в Укрзалізниці

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О подозрении сообщили 9 лицам:

  • двум руководителям организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • шестерым должностным лицам АО "Укрзализныця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • бенефициару ООО (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

набу

В настоящее время лидер организованной группы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.

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Топ комментарии
+7
Сєруня, ау!
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26.02.2024 19:19
+5
"Видатний антикорупціонер" Лещенко, який отримує сотні тисяч зарплати в Наглядовій раді Укрзалізниці, в упор не бачить мародерства.
Він за завданням ОПи дуже зайнятий організацією мітингів проти Кличка з вимогами до нього віддати гроші Київського бюджету на ЗСУ.

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26.02.2024 20:27
+4
СерЛещ - ти де????
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26.02.2024 19:25
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Сєруня, ау!
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26.02.2024 19:19 Ответить
цього штиря звісно теж треба крутити, та в 2018-му його там не було...
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26.02.2024 20:43 Ответить
СерЛещ - ти де????
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26.02.2024 19:25 Ответить
І чого б це Укрзалізниці еуропейці відмовили у фінансуванні гілки до Львова?
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26.02.2024 19:26 Ответить
Поки не буде дієвого, справедливого покарання таким виродкам, не буде в країні порядку та довіри до влади
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26.02.2024 19:27 Ответить
Что ты несёшь. ? Скоро будут сажать за то что ты не воруешь
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26.02.2024 19:28 Ответить

Давно не чув цього спрощеного варіанту фрази 4-річної давнини "весна прийде - саджати будемо!"
Дякую, розсмішив!

Але сидять тільки Червінський та Пашинський, а Рєзніков та Баканов насолоджуються життям на волі.... Є справи на генералів Марченка та Кривоноса, але немає справ на дєрьмака та татарова....

Реальність зовсім не смішна, на жаль
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26.02.2024 20:48 Ответить
Тоді буде країна безруких інвалідів.
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26.02.2024 19:29 Ответить
Чи то може таємна особа АТ «Укрзалізниця»
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26.02.2024 19:27 Ответить
Та это фигня по сравнению с тем, что государство выдало миллиарды типо на строительство дорог. Вот где размах. А тут какие то жалкие 11 миллионов. Клоуны ей богу.
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26.02.2024 19:32 Ответить
предлагаешь это простить?
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26.02.2024 20:44 Ответить
И понять.
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26.02.2024 21:41 Ответить
Це жах кладуть де тільки можна?
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26.02.2024 19:34 Ответить
Кладуть. Але зараз трохи культурніше. В під'їздах, ліфтах класти начебто перестали.
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26.02.2024 19:49 Ответить
А Зеленський каже на ЗМІ , що «ЧИСТО»??
А воно, он, як неловко вийшло, куди не кинь….
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26.02.2024 19:53 Ответить
"Видатний антикорупціонер" Лещенко, який отримує сотні тисяч зарплати в Наглядовій раді Укрзалізниці, в упор не бачить мародерства.
Він за завданням ОПи дуже зайнятий організацією мітингів проти Кличка з вимогами до нього віддати гроші Київського бюджету на ЗСУ.

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26.02.2024 20:27 Ответить
Свіже про СерЛеща.

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26.02.2024 21:06 Ответить
Якщо вони лише на закупівлі інструментів вкрали 11,4 мільйонів, то навіть важко уявити масштаби розкрадань на усьому іншому. Тупо країна клептоманів та корупціонерів, яку, схоже, вже нічого не змінить.
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26.02.2024 20:34 Ответить
Чому так песимістично?
Краде ОЗУ нацменів, в котрих є тільки ненависть і зневага до України, а ви чомусь, як наслідок(?) ображаєте і недооцінюєте всю Україну
З логікою тут туго.
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26.02.2024 22:22 Ответить
Нажаль, ні - крадуть майже всі, хто може це робити та має хоч якийсь доступ до державних грошей, гуманітарки і т.п. Поза всяким сумнівом, в країні є велика кількість людей, які не крадуть принципово, але це не змінює того факту, що це масове явище, особливо, в державному секторі.
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26.02.2024 22:44 Ответить
Бо керує і встановлює правила гри ОЗУ нацменів.
А ті "майже всі" - це ж якраз ті 95% нацменів з кількома манкуртами при владі.

За Зека і за ЗЕ (коли к-сть нацменів зашкалювала у верхах) корупція зростала з середньоєвропейського рівня до захмарного.

Тому не ображайте українців. Вони немудрі, але не настільки підлі.
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26.02.2024 22:48 Ответить
Уточнення.
Коли українці розкрадають у своєї держави - це підліше, ніж коли її розкрадають люди без коренів і сентиментів.
Зі сторони ригів чи ЗЄрмаків - це просто грабіж зайдами зневажених туземців, тут моралі немає, рахується тільки вигода. Натомість коли українці обкрадають своїх нащадків - це вже зовсім низько.

Тому такі формулювання, як у вас - і принижують українців порівняно з випадковими гостями, і є проявом зневаги до них.
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26.02.2024 23:12 Ответить
Зелені мародери на дрібниці не розмінюються, крадуть міліонами і міліардами.
До речі, чомусь не бачу в схемі розкрадання прізвища Зеленського Володимира Олександровича. Адже це саме він привів до влади цих зелених мародерів.
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26.02.2024 21:03 Ответить
Серло,де ,в наглядовій раді в очі кохається
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26.02.2024 22:30 Ответить
В настоящее время лидер организованной группы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности. Источник:
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27.02.2024 00:38 Ответить
 
 