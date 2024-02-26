Разоблачена схема завладения 11,4 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке инструмента, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили на завладении денежными средствами АО "Укрзализныця" организованную группу, в состав которой входили должностные лица УЗ и предприниматели. О подозрении сообщили девятерым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как установило следствие, в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками АО "Укрзализныця" с целью завладения средствами общества. Для этого он обратился к давним знакомым среди представителей рпавительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзализныця".

"Таким образом, в 2018-2021 гг. должностные лица АО "Укрзализныця" на выполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Она в дальнейшем поставила филиалам УЗ продукцию по завышенной стоимости. Размер переплаты составил 11,4 млн грн, которыми организованная группа завладела и распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении НАБУ.

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О подозрении сообщили 9 лицам:

двум руководителям организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);

шестерым должностным лицам АО "Укрзализныця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);

бенефициару ООО (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время лидер организованной группы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.

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