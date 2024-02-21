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Новости Борьба с коррупцией
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Материалы дела против Пашинского не содержат доказательств создания им преступной группы для кражи нефтепродуктов, - адвокаты

суд,пашинський

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.

Об этом было заявлено во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокаты обратили внимание судьи, что Пашинский подозревается в создании преступной группы и в влиянии на решение Кабинета Министров, Министерства юстиции и МВД с целью завладения арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими беглому бизнесмену Сергею Курченко. При этом в материалах дела не указано, каким образом Пашинский влиял на каждого из так называемых участников схемы, как планировал и руководил "преступной группировкой".

Постановление Кабмина разрабатывалось не по указанию Пашинского, а во исполнение распоряжения в.и.о президента в 2014 году по разработке механизма обеспечения сохранности имущества, которым преступным способом завладели представители предыдущей власти.

Кроме того, утверждение органов следствия о влиянии Пашинского на премьер-министра, Минюст и МВД не подтверждено. Есть только показания бывшего замминистра внутренних дел Паскала.

Защита Пашинского также опровергла утверждение детективов НАБУ о хищении нефтепродуктов, их реализации по заниженным ценам и отсутствии поступлений от этой операции в бюджет. Отмечается, что реализация нефтепродуктов состоялась во исполнение решения суда о перемещении арестованного имущества с привлечением государственного учреждения. Продажи носили вынужденный и срочный характер, поскольку дата производства, срок годности и качество горючего не были подтверждены, что повлияло на цену реализации. Продажа нефтепродуктов государственным предприятием позволила сэкономить 15% суммы реализации. От продажи арестованных нефтепродуктов в государственный бюджет поступило 330 млн. грн. в виде налогов и сборов.

Таким образом, адвокаты считают подозрение Пашинскому необоснованным и призывают суд отклонить ходатайство прокурора о заключении под стражу с возможностью залога 300 млн грн.

Смотрите также: Дело сфальсифицировано. Меня арестуют под залог в сотни миллионов гривен, - Пашинский о мере пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДЕЛО ПАШИНСКОГО

Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству.

Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

Экс-нардеп заявил, что обвинения НАБУ абсолютно безосновательны, и выразил заверение, что его попытаются упрятать в тюрьму.

Оборонные предприятия призвали ВАКС не устранять Пашинского от координирования ОПК.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экс-нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят суд избрать экс-нардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

Автор: 

НАБУ (4221) Пашинский Сергей (756) САП (2065) Антикоррупционный суд (1209)


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Топ комментарии
+10
Це тобі з ОПи в методичці прописали таке? Чи може прям з кремля, бо щось лаптями засмерділо тут?
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21.02.2024 20:56
+9
Які вам потрібні докази? Пашинського на зону, його бізнес - переписати на Ермака. От і вся законність, забувайте про демократію, холопи.
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21.02.2024 20:45
+9
І коли це відсутність складу злочину та доказів зупиняло ЗЄрмаківських прокурорів та суддів?
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21.02.2024 20:52
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Які вам потрібні докази? Пашинського на зону, його бізнес - переписати на Ермака. От і вся законність, забувайте про демократію, холопи.
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21.02.2024 20:45 Ответить
Які докази? Воно оманське зло і повинно сидіти , а не щось терендіти і саджати патріотів. Чого ти міни зняла , ****?
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21.02.2024 21:24 Ответить
Ви пряму трансляцію бачили ? Податкові накладні від ДП, компаній прокладок реєструвались з однієї ай-пі адреси, фірми-прокладки мали статутний капітал 500 грн.
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21.02.2024 21:24 Ответить
А що каже Зеленський ?
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21.02.2024 20:46 Ответить
Та він вже давно наговорив на те що Пашинський виграє справу у ЄСПЛ, бо легко доведе там що це політичні переслідування.
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21.02.2024 20:51 Ответить
це те саме що спитати: а що каже лялька в дупі якої стирчить рука ляльковода.
а що воно може сказати??? що йому каже єрмак то воно й варнякає.
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21.02.2024 20:54 Ответить
Що треба ще посадити Бельбаса і Коростельова.
А далі Оманські домовленості
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21.02.2024 20:55 Ответить
Містять/не містять. Яка різниця, треба задавити оборонку. І як він посмів на початку війни, разом з Тетяною Чорновол висмикнути зброю для ЗСУ прямо перед її винищенням? За це - розстріл!
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22.02.2024 08:40 Ответить
І це недолуге чМо збирається ще в наступ ? За планом безуглої ? Тепер точно втече !!! На Сіцілію. Там він ще не був
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22.02.2024 12:17 Ответить
Да понятно заранее что это заказ и НАБУ занимается политикой, а не законом. Не в первый раз же.
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21.02.2024 20:50 Ответить
Асоціація оборонної промисловості просить ВАКС не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОПК

В Асоціації заявили, що усунення їхнього керівника Сергія Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК
https://lb.ua/society/2024/02/21/599561_asotsiatsiya_oboronnoi_promislovosti.html
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21.02.2024 20:52 Ответить
Почитайте, якщо ще не читали - тут багато чого поясняють. Ця стаття ще 2020 року!
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
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21.02.2024 20:58 Ответить
Булоб не логічно почути щось інше від адвокатів які за це получають немалі гроші
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21.02.2024 20:52 Ответить
ПРоркемліиським МАРОДЕРАМ треба саботувати війну...Їм мало було Залужного з командою..
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21.02.2024 20:54 Ответить
Ну як би тут обійшлося без подоляківських новодєлів з їх маніакальною жадобою кривавих *********.
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22.02.2024 08:43 Ответить
І коли це відсутність складу злочину та доказів зупиняло ЗЄрмаківських прокурорів та суддів?
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21.02.2024 20:52 Ответить
ФСБ- ЗЕ при владі
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21.02.2024 20:52 Ответить
Шуфрич уже на нарах, Пашинський скоро там буде. Якщо така різношерста компанія туди вирушає, отже вони мудрували не на користь країні.
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21.02.2024 20:54 Ответить
Це тобі з ОПи в методичці прописали таке? Чи може прям з кремля, бо щось лаптями засмерділо тут?
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21.02.2024 20:56 Ответить
Ти пропонуєш Шуфрича випустити? Що кацапчик, скучив за ним?
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21.02.2024 20:59 Ответить
Свине, ану за парєбрік, собаче рило!
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21.02.2024 21:26 Ответить
Тьху, подоляківець. Щоб ти захлинувся кров'ю українців.
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22.02.2024 08:45 Ответить
Читайте ось тут, хто насправді керує ВСІМ "правосуддям" в Україні і які цілі переслідуються
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
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21.02.2024 20:54 Ответить
А хто і коли відповість за розмінування Чонгару чи очікувати ще років з десять?
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21.02.2024 20:58 Ответить
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https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/pfbid0SPTnDJKEXCT9vHw2wNZ6mk7Xqo6uLjAckXQScVEBdV8qNCTicyEQ3Xiqy9xknEXsl?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CP-y-R Київ ·

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Короткий переказ із судового засідання по обранню запобіжного заходу Пашинському у ВАКС:

Пашинського здала НАБУ жінка із прізвищем Шпильова, яка багато років поспіль була його найближчою довіреною особою.

Ця помічниця возила гроші, передавала папери, через неї Пашинський вів комунікацію з усіма депутатами, чиновниками, директорами підприємств, бізнесменами, силовиками.

Вона мішками гроші возила до дому Пашинського. В неї була вся чорна бухгалтерія Пашинського. Вона була його банкіром і касиром.

А потім вона всі явки, всі поролі, всі схеми, всіх фігурантів, всі транзакції, все злила НАБУ.

І інші помічники Пашинського вже дали проти нього свідчення, і якісь працівники бек-офісу. Коротше злила його ціла команда людей, які були на різних ділянках і схемах задіяні.

Навіть чоловік подруги дружини Пашинського, який шукав у 2014 році роботу і через дружин звернувся до Пашинського по допомогу. Пашинський його працевлаштував. Навіть цей вдячний безробітний дав свідчення проти Пашинського Ну прям Санта Барбара

Далі - ще цікавіше.

В кінці січня 2024 детектив НАБУ викликав до себе екс-керівника управління закупівель Міноборони. Ця особа проходить свідком у справі Пашинського.

За цим свідком НАБУ встановило нагляд і прослуховування.

Свідок дав свідчення детективу НАБУ, вийшов з НАБУ, сів у авто і за 20 хв вже був в офісі Пашинського де доповідав все що почув від детектива. Пашинський надав на аркуші паперу інструкції як далі себе свідку вести і як давати свідчення.

І на наступному допиті в НАБУ свідок доповів саме те і саме так, як його проінструктував Пашинський. Це бінго, НАБУ зняло банк!

Тобто НАБУ чітко зафіксувало, що Пашинський і може і вже реально впливає на свідків! Отже, арешт і в СІЗО Пашинському вже забезпечено.

(Тим паче, що Пашинський склав план дій щодо залякування судді та НАБУ через замовні публікації в медіа. І цей план дій теж злили детективам).
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21.02.2024 20:59 Ответить
Очередная халва.
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21.02.2024 21:08 Ответить
Почитал страничку. Курица что-то о коррупции пишет. Смешно очень.
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21.02.2024 21:17 Ответить
що такого веселого ви там побачили ....

Профіль · Автор цифрового контенту



Fellow у Bertha Foundation



Працює в Інфовійська України



Працює в Журналіст-розслідувач



journalist у International Federation of Journalists
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21.02.2024 21:27 Ответить
Смешна патетика о борьбе с коррупцией.
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21.02.2024 21:32 Ответить
Если после твоей борьбы с коррупцией коррупции не становится меньше, то ты не борец с коррупцией.
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21.02.2024 21:34 Ответить
О, з'явився. Чим більше вас випускає подоляк, тим більше впевненості, що це заказуха і єдина мета - знищити оборонку, те, що не добили перед війною.
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22.02.2024 08:50 Ответить
Є докази, нема доказів. не в цьому справа. У 2023 році до оборонної промисловості було залучено 300 тисяч людей, 500 компаній, з яких майже 400 приватних. І це мимо ОПешного фільтру.
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21.02.2024 21:05 Ответить
А чи любите Ви землю Українську як ******* її справжні патріоти? А чи не продавали Ви пшекам чи хасапам Україну?
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21.02.2024 21:14 Ответить
Черговий свідок секти "спитайте у людей..."
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22.02.2024 08:00 Ответить
А як ти можеш взагалі у щось вірити або не вірити. Тебе подоляк тільки виколупав із яйця. Наказу на віру не було. Не відповідай, подоляківське українофобське лайно не годуємо!
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22.02.2024 08:54 Ответить
Ніби ж адвокати, отже, мали б знати, що в українському суді абсолютно не має значення, що немає доказів - якщо потрібне рішення проплатили чи дали відповідну вказівку згори, то весь процес це лише формальність.
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21.02.2024 21:16 Ответить
ЦРУ зависли над офшорними сундуками ЗЕМАРОДЕРІВ БАНКОВОЇ , цікаво як вони думають їх забрати
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21.02.2024 21:33 Ответить
"...не містять доказів створення ним злочинної групи для викрадення..." Джерело:
Ну, слава Богу... Викрадав один. Без ансам***... Сам... ***...
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21.02.2024 21:34 Ответить
Та ви задовбали, українофоби. Чи подоляк вас клонує, щоб він здох, ворог України.
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22.02.2024 08:56 Ответить
Якщо і це вийде сухим я вже і не знаю....
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22.02.2024 09:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LvCvLeEYErs Мали прийти за татаровим - прийшли за Пашинським
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21.02.2024 23:21 Ответить
 
 