Материалы дела против Пашинского не содержат доказательств создания им преступной группы для кражи нефтепродуктов, - адвокаты

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.

Об этом было заявлено во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокаты обратили внимание судьи, что Пашинский подозревается в создании преступной группы и в влиянии на решение Кабинета Министров, Министерства юстиции и МВД с целью завладения арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими беглому бизнесмену Сергею Курченко. При этом в материалах дела не указано, каким образом Пашинский влиял на каждого из так называемых участников схемы, как планировал и руководил "преступной группировкой".

Постановление Кабмина разрабатывалось не по указанию Пашинского, а во исполнение распоряжения в.и.о президента в 2014 году по разработке механизма обеспечения сохранности имущества, которым преступным способом завладели представители предыдущей власти.

Кроме того, утверждение органов следствия о влиянии Пашинского на премьер-министра, Минюст и МВД не подтверждено. Есть только показания бывшего замминистра внутренних дел Паскала.

Защита Пашинского также опровергла утверждение детективов НАБУ о хищении нефтепродуктов, их реализации по заниженным ценам и отсутствии поступлений от этой операции в бюджет. Отмечается, что реализация нефтепродуктов состоялась во исполнение решения суда о перемещении арестованного имущества с привлечением государственного учреждения. Продажи носили вынужденный и срочный характер, поскольку дата производства, срок годности и качество горючего не были подтверждены, что повлияло на цену реализации. Продажа нефтепродуктов государственным предприятием позволила сэкономить 15% суммы реализации. От продажи арестованных нефтепродуктов в государственный бюджет поступило 330 млн. грн. в виде налогов и сборов.

Таким образом, адвокаты считают подозрение Пашинскому необоснованным и призывают суд отклонить ходатайство прокурора о заключении под стражу с возможностью залога 300 млн грн.

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ДЕЛО ПАШИНСКОГО

Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству.

Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

Экс-нардеп заявил, что обвинения НАБУ абсолютно безосновательны, и выразил заверение, что его попытаются упрятать в тюрьму.

Оборонные предприятия призвали ВАКС не устранять Пашинского от координирования ОПК.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экс-нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят суд избрать экс-нардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.