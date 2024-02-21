Материалы дела против Пашинского не содержат доказательств создания им преступной группы для кражи нефтепродуктов, - адвокаты
Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.
Об этом было заявлено во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому, информирует Цензор.НЕТ.
Адвокаты обратили внимание судьи, что Пашинский подозревается в создании преступной группы и в влиянии на решение Кабинета Министров, Министерства юстиции и МВД с целью завладения арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими беглому бизнесмену Сергею Курченко. При этом в материалах дела не указано, каким образом Пашинский влиял на каждого из так называемых участников схемы, как планировал и руководил "преступной группировкой".
Постановление Кабмина разрабатывалось не по указанию Пашинского, а во исполнение распоряжения в.и.о президента в 2014 году по разработке механизма обеспечения сохранности имущества, которым преступным способом завладели представители предыдущей власти.
Кроме того, утверждение органов следствия о влиянии Пашинского на премьер-министра, Минюст и МВД не подтверждено. Есть только показания бывшего замминистра внутренних дел Паскала.
Защита Пашинского также опровергла утверждение детективов НАБУ о хищении нефтепродуктов, их реализации по заниженным ценам и отсутствии поступлений от этой операции в бюджет. Отмечается, что реализация нефтепродуктов состоялась во исполнение решения суда о перемещении арестованного имущества с привлечением государственного учреждения. Продажи носили вынужденный и срочный характер, поскольку дата производства, срок годности и качество горючего не были подтверждены, что повлияло на цену реализации. Продажа нефтепродуктов государственным предприятием позволила сэкономить 15% суммы реализации. От продажи арестованных нефтепродуктов в государственный бюджет поступило 330 млн. грн. в виде налогов и сборов.
Таким образом, адвокаты считают подозрение Пашинскому необоснованным и призывают суд отклонить ходатайство прокурора о заключении под стражу с возможностью залога 300 млн грн.
ДЕЛО ПАШИНСКОГО
Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству.
Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.
Экс-нардеп заявил, что обвинения НАБУ абсолютно безосновательны, и выразил заверение, что его попытаются упрятать в тюрьму.
Оборонные предприятия призвали ВАКС не устранять Пашинского от координирования ОПК.
21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экс-нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят суд избрать экс-нардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.
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а що воно може сказати??? що йому каже єрмак то воно й варнякає.
А далі Оманські домовленості
В Асоціації заявили, що усунення їхнього керівника Сергія Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК
https://lb.ua/society/2024/02/21/599561_asotsiatsiya_oboronnoi_promislovosti.html
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/pfbid0SPTnDJKEXCT9vHw2wNZ6mk7Xqo6uLjAckXQScVEBdV8qNCTicyEQ3Xiqy9xknEXsl?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CP-y-R Київ ·
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Короткий переказ із судового засідання по обранню запобіжного заходу Пашинському у ВАКС:
Пашинського здала НАБУ жінка із прізвищем Шпильова, яка багато років поспіль була його найближчою довіреною особою.
Ця помічниця возила гроші, передавала папери, через неї Пашинський вів комунікацію з усіма депутатами, чиновниками, директорами підприємств, бізнесменами, силовиками.
Вона мішками гроші возила до дому Пашинського. В неї була вся чорна бухгалтерія Пашинського. Вона була його банкіром і касиром.
А потім вона всі явки, всі поролі, всі схеми, всіх фігурантів, всі транзакції, все злила НАБУ.
І інші помічники Пашинського вже дали проти нього свідчення, і якісь працівники бек-офісу. Коротше злила його ціла команда людей, які були на різних ділянках і схемах задіяні.
Навіть чоловік подруги дружини Пашинського, який шукав у 2014 році роботу і через дружин звернувся до Пашинського по допомогу. Пашинський його працевлаштував. Навіть цей вдячний безробітний дав свідчення проти Пашинського Ну прям Санта Барбара
Далі - ще цікавіше.
В кінці січня 2024 детектив НАБУ викликав до себе екс-керівника управління закупівель Міноборони. Ця особа проходить свідком у справі Пашинського.
За цим свідком НАБУ встановило нагляд і прослуховування.
Свідок дав свідчення детективу НАБУ, вийшов з НАБУ, сів у авто і за 20 хв вже був в офісі Пашинського де доповідав все що почув від детектива. Пашинський надав на аркуші паперу інструкції як далі себе свідку вести і як давати свідчення.
І на наступному допиті в НАБУ свідок доповів саме те і саме так, як його проінструктував Пашинський. Це бінго, НАБУ зняло банк!
Тобто НАБУ чітко зафіксувало, що Пашинський і може і вже реально впливає на свідків! Отже, арешт і в СІЗО Пашинському вже забезпечено.
(Тим паче, що Пашинський склав план дій щодо залякування судді та НАБУ через замовні публікації в медіа. І цей план дій теж злили детективам).
Профіль · Автор цифрового контенту
Fellow у Bertha Foundation
Працює в Інфовійська України
Працює в Журналіст-розслідувач
journalist у International Federation of Journalists
Ну, слава Богу... Викрадав один. Без ансам***... Сам... ***...