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Новини Боротьба з корупцією
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Матеріали справи проти Пашинського не містять доказів створення ним злочинної групи для викрадення нафтопродуктів, - адвокати

суд,пашинський

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

Про це було заявлено під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому нардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокати звернили увагу судді, що Пашинській підозрюється у створенні злочинної групи та у впливі на рішення Кабінету Міністрів, Міністерства  юстиції та МВС з ціллю заволодіння арештованими нафтопродуктами, що належали бізнесмену-втікачу Сергію Курченку. При цьому у матеріалах справи не вказано, яким чином Пашинський впливав на кожного з так званих учасників схеми, якими чином планував та керував "злочинним угрупуванням".

Постанова Кабміну розроблялась не за вказівкою Пашинського, а на виконання розпорядження т.в.о Президента у 2014 році щодо розробки механізму забезпечення збереження майна, яким у злочинний спосіб заволоділи представники попередньої влади.

Крім того, твердження органів слідства про вплив Пашинського на прем'єр-міністра, Мін'юст та МВС не підтверджено. Є тільки свідчення колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сакала.

Захист Пашинського також спростував твердження детективів НАБУ про викрадення нафтопродуктів, їх реалізацію за заниженими цінами та відсутність надходжень від цієї операції до бюджету. Зазначається, що реалізація нафтопродуктів відбулась на виконання рішення суду про переміщення арештованого майна із залученням державної установи. Продаж носив вимушений та терміновий характер, оскільки дата виробництва, термін придатності та якість пального не були підтверджена, що вплинуло на ціну реалізації. Продаж нафтопродуктів державним підприємством дозволив зекономити 15% від суми реалізації. Від продажу арештованих нафтопродуктів до державного бюджету надійшло 330 млн грн у вигляді податків та зборів.

Такми чином адвокати вважають підозру Пашинському необгрунтованою, та закликають суд відхилити клопотання прокурора про взяття під варту із можливістю застави 300 млн грн.

Читайте також: Справа сфальшована. Мене заарештують під заставу у сотні мільйонів гривень, - Пашинський про запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СПРАВА ПАШИНСЬКОГО

Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводився у справі щодо передачі "палива Курченка" державі.

Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Екснардеп заявив, що обвинувачення НАБУ абсолютно безпідставні, і висловив запевнення, що його спробують запроторити до в’язниці.

Оборонні підприємства закликали ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

Автор: 

НАБУ (5068) Пашинський Сергій (407) САП (2218) Антикорупційний суд ВАКС (1953)


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Топ коментарі
+10
Це тобі з ОПи в методичці прописали таке? Чи може прям з кремля, бо щось лаптями засмерділо тут?
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21.02.2024 20:56
+9
Які вам потрібні докази? Пашинського на зону, його бізнес - переписати на Ермака. От і вся законність, забувайте про демократію, холопи.
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21.02.2024 20:45
+9
І коли це відсутність складу злочину та доказів зупиняло ЗЄрмаківських прокурорів та суддів?
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21.02.2024 20:52
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Які вам потрібні докази? Пашинського на зону, його бізнес - переписати на Ермака. От і вся законність, забувайте про демократію, холопи.
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21.02.2024 20:45 Відповісти
Які докази? Воно оманське зло і повинно сидіти , а не щось терендіти і саджати патріотів. Чого ти міни зняла , ****?
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21.02.2024 21:24 Відповісти
Ви пряму трансляцію бачили ? Податкові накладні від ДП, компаній прокладок реєструвались з однієї ай-пі адреси, фірми-прокладки мали статутний капітал 500 грн.
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21.02.2024 21:24 Відповісти
А що каже Зеленський ?
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21.02.2024 20:46 Відповісти
Та він вже давно наговорив на те що Пашинський виграє справу у ЄСПЛ, бо легко доведе там що це політичні переслідування.
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21.02.2024 20:51 Відповісти
це те саме що спитати: а що каже лялька в дупі якої стирчить рука ляльковода.
а що воно може сказати??? що йому каже єрмак то воно й варнякає.
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21.02.2024 20:54 Відповісти
Що треба ще посадити Бельбаса і Коростельова.
А далі Оманські домовленості
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21.02.2024 20:55 Відповісти
Містять/не містять. Яка різниця, треба задавити оборонку. І як він посмів на початку війни, разом з Тетяною Чорновол висмикнути зброю для ЗСУ прямо перед її винищенням? За це - розстріл!
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22.02.2024 08:40 Відповісти
І це недолуге чМо збирається ще в наступ ? За планом безуглої ? Тепер точно втече !!! На Сіцілію. Там він ще не був
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22.02.2024 12:17 Відповісти
Да понятно заранее что это заказ и НАБУ занимается политикой, а не законом. Не в первый раз же.
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21.02.2024 20:50 Відповісти
Асоціація оборонної промисловості просить ВАКС не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОПК

В Асоціації заявили, що усунення їхнього керівника Сергія Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК
https://lb.ua/society/2024/02/21/599561_asotsiatsiya_oboronnoi_promislovosti.html
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21.02.2024 20:52 Відповісти
Почитайте, якщо ще не читали - тут багато чого поясняють. Ця стаття ще 2020 року!
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
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21.02.2024 20:58 Відповісти
Булоб не логічно почути щось інше від адвокатів які за це получають немалі гроші
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21.02.2024 20:52 Відповісти
ПРоркемліиським МАРОДЕРАМ треба саботувати війну...Їм мало було Залужного з командою..
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21.02.2024 20:54 Відповісти
Ну як би тут обійшлося без подоляківських новодєлів з їх маніакальною жадобою кривавих *********.
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22.02.2024 08:43 Відповісти
І коли це відсутність складу злочину та доказів зупиняло ЗЄрмаківських прокурорів та суддів?
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21.02.2024 20:52 Відповісти
ФСБ- ЗЕ при владі
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21.02.2024 20:52 Відповісти
Шуфрич уже на нарах, Пашинський скоро там буде. Якщо така різношерста компанія туди вирушає, отже вони мудрували не на користь країні.
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21.02.2024 20:54 Відповісти
Це тобі з ОПи в методичці прописали таке? Чи може прям з кремля, бо щось лаптями засмерділо тут?
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21.02.2024 20:56 Відповісти
Ти пропонуєш Шуфрича випустити? Що кацапчик, скучив за ним?
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21.02.2024 20:59 Відповісти
Свине, ану за парєбрік, собаче рило!
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21.02.2024 21:26 Відповісти
Тьху, подоляківець. Щоб ти захлинувся кров'ю українців.
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22.02.2024 08:45 Відповісти
Читайте ось тут, хто насправді керує ВСІМ "правосуддям" в Україні і які цілі переслідуються
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
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21.02.2024 20:54 Відповісти
А хто і коли відповість за розмінування Чонгару чи очікувати ще років з десять?
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21.02.2024 20:58 Відповісти
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https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/pfbid0SPTnDJKEXCT9vHw2wNZ6mk7Xqo6uLjAckXQScVEBdV8qNCTicyEQ3Xiqy9xknEXsl?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CP-y-R Київ ·

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Короткий переказ із судового засідання по обранню запобіжного заходу Пашинському у ВАКС:

Пашинського здала НАБУ жінка із прізвищем Шпильова, яка багато років поспіль була його найближчою довіреною особою.

Ця помічниця возила гроші, передавала папери, через неї Пашинський вів комунікацію з усіма депутатами, чиновниками, директорами підприємств, бізнесменами, силовиками.

Вона мішками гроші возила до дому Пашинського. В неї була вся чорна бухгалтерія Пашинського. Вона була його банкіром і касиром.

А потім вона всі явки, всі поролі, всі схеми, всіх фігурантів, всі транзакції, все злила НАБУ.

І інші помічники Пашинського вже дали проти нього свідчення, і якісь працівники бек-офісу. Коротше злила його ціла команда людей, які були на різних ділянках і схемах задіяні.

Навіть чоловік подруги дружини Пашинського, який шукав у 2014 році роботу і через дружин звернувся до Пашинського по допомогу. Пашинський його працевлаштував. Навіть цей вдячний безробітний дав свідчення проти Пашинського Ну прям Санта Барбара

Далі - ще цікавіше.

В кінці січня 2024 детектив НАБУ викликав до себе екс-керівника управління закупівель Міноборони. Ця особа проходить свідком у справі Пашинського.

За цим свідком НАБУ встановило нагляд і прослуховування.

Свідок дав свідчення детективу НАБУ, вийшов з НАБУ, сів у авто і за 20 хв вже був в офісі Пашинського де доповідав все що почув від детектива. Пашинський надав на аркуші паперу інструкції як далі себе свідку вести і як давати свідчення.

І на наступному допиті в НАБУ свідок доповів саме те і саме так, як його проінструктував Пашинський. Це бінго, НАБУ зняло банк!

Тобто НАБУ чітко зафіксувало, що Пашинський і може і вже реально впливає на свідків! Отже, арешт і в СІЗО Пашинському вже забезпечено.

(Тим паче, що Пашинський склав план дій щодо залякування судді та НАБУ через замовні публікації в медіа. І цей план дій теж злили детективам).
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21.02.2024 20:59 Відповісти
Очередная халва.
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21.02.2024 21:08 Відповісти
Почитал страничку. Курица что-то о коррупции пишет. Смешно очень.
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21.02.2024 21:17 Відповісти
що такого веселого ви там побачили ....

Профіль · Автор цифрового контенту



Fellow у Bertha Foundation



Працює в Інфовійська України



Працює в Журналіст-розслідувач



journalist у International Federation of Journalists
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21.02.2024 21:27 Відповісти
Смешна патетика о борьбе с коррупцией.
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21.02.2024 21:32 Відповісти
Если после твоей борьбы с коррупцией коррупции не становится меньше, то ты не борец с коррупцией.
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21.02.2024 21:34 Відповісти
О, з'явився. Чим більше вас випускає подоляк, тим більше впевненості, що це заказуха і єдина мета - знищити оборонку, те, що не добили перед війною.
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22.02.2024 08:50 Відповісти
Є докази, нема доказів. не в цьому справа. У 2023 році до оборонної промисловості було залучено 300 тисяч людей, 500 компаній, з яких майже 400 приватних. І це мимо ОПешного фільтру.
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21.02.2024 21:05 Відповісти
А чи любите Ви землю Українську як ******* її справжні патріоти? А чи не продавали Ви пшекам чи хасапам Україну?
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21.02.2024 21:14 Відповісти
Черговий свідок секти "спитайте у людей..."
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22.02.2024 08:00 Відповісти
А як ти можеш взагалі у щось вірити або не вірити. Тебе подоляк тільки виколупав із яйця. Наказу на віру не було. Не відповідай, подоляківське українофобське лайно не годуємо!
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22.02.2024 08:54 Відповісти
Ніби ж адвокати, отже, мали б знати, що в українському суді абсолютно не має значення, що немає доказів - якщо потрібне рішення проплатили чи дали відповідну вказівку згори, то весь процес це лише формальність.
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21.02.2024 21:16 Відповісти
ЦРУ зависли над офшорними сундуками ЗЕМАРОДЕРІВ БАНКОВОЇ , цікаво як вони думають їх забрати
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21.02.2024 21:33 Відповісти
"...не містять доказів створення ним злочинної групи для викрадення..." Джерело:
Ну, слава Богу... Викрадав один. Без ансам***... Сам... ***...
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21.02.2024 21:34 Відповісти
Та ви задовбали, українофоби. Чи подоляк вас клонує, щоб він здох, ворог України.
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22.02.2024 08:56 Відповісти
Якщо і це вийде сухим я вже і не знаю....
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22.02.2024 09:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LvCvLeEYErs Мали прийти за татаровим - прийшли за Пашинським
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21.02.2024 23:21 Відповісти
 
 