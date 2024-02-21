Матеріали справи проти Пашинського не містять доказів створення ним злочинної групи для викрадення нафтопродуктів, - адвокати
Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.
Про це було заявлено під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому нардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському, інформує Цензор.НЕТ.
Адвокати звернили увагу судді, що Пашинській підозрюється у створенні злочинної групи та у впливі на рішення Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції та МВС з ціллю заволодіння арештованими нафтопродуктами, що належали бізнесмену-втікачу Сергію Курченку. При цьому у матеріалах справи не вказано, яким чином Пашинський впливав на кожного з так званих учасників схеми, якими чином планував та керував "злочинним угрупуванням".
Постанова Кабміну розроблялась не за вказівкою Пашинського, а на виконання розпорядження т.в.о Президента у 2014 році щодо розробки механізму забезпечення збереження майна, яким у злочинний спосіб заволоділи представники попередньої влади.
Крім того, твердження органів слідства про вплив Пашинського на прем'єр-міністра, Мін'юст та МВС не підтверджено. Є тільки свідчення колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сакала.
Захист Пашинського також спростував твердження детективів НАБУ про викрадення нафтопродуктів, їх реалізацію за заниженими цінами та відсутність надходжень від цієї операції до бюджету. Зазначається, що реалізація нафтопродуктів відбулась на виконання рішення суду про переміщення арештованого майна із залученням державної установи. Продаж носив вимушений та терміновий характер, оскільки дата виробництва, термін придатності та якість пального не були підтверджена, що вплинуло на ціну реалізації. Продаж нафтопродуктів державним підприємством дозволив зекономити 15% від суми реалізації. Від продажу арештованих нафтопродуктів до державного бюджету надійшло 330 млн грн у вигляді податків та зборів.
Такми чином адвокати вважають підозру Пашинському необгрунтованою, та закликають суд відхилити клопотання прокурора про взяття під варту із можливістю застави 300 млн грн.
СПРАВА ПАШИНСЬКОГО
Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводився у справі щодо передачі "палива Курченка" державі.
Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.
Екснардеп заявив, що обвинувачення НАБУ абсолютно безпідставні, і висловив запевнення, що його спробують запроторити до в’язниці.
Оборонні підприємства закликали ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК.
21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.
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а що воно може сказати??? що йому каже єрмак то воно й варнякає.
А далі Оманські домовленості
В Асоціації заявили, що усунення їхнього керівника Сергія Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК
https://lb.ua/society/2024/02/21/599561_asotsiatsiya_oboronnoi_promislovosti.html
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/pfbid0SPTnDJKEXCT9vHw2wNZ6mk7Xqo6uLjAckXQScVEBdV8qNCTicyEQ3Xiqy9xknEXsl?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZWxZAiidWOkWobgo9qUXAnAMsPCpPw8VWEUb1uruUIr7MUtlPs6mSB9h1fLfF99NViDDEmF01ZHvhvpRjfAYhaa-NaUuIaMwYcIgBX514KoERITuEcULOfviArpI2na-Bz_uSk7fmBv0uoK1gf6CufjZGPNjsIds_TI2vNGJo85Rb-VlvdExxR78z0g-AqHUFZ-g9syvydEYTZmtdGTnbfn&__tn__=%2CP-y-R Київ ·
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Короткий переказ із судового засідання по обранню запобіжного заходу Пашинському у ВАКС:
Пашинського здала НАБУ жінка із прізвищем Шпильова, яка багато років поспіль була його найближчою довіреною особою.
Ця помічниця возила гроші, передавала папери, через неї Пашинський вів комунікацію з усіма депутатами, чиновниками, директорами підприємств, бізнесменами, силовиками.
Вона мішками гроші возила до дому Пашинського. В неї була вся чорна бухгалтерія Пашинського. Вона була його банкіром і касиром.
А потім вона всі явки, всі поролі, всі схеми, всіх фігурантів, всі транзакції, все злила НАБУ.
І інші помічники Пашинського вже дали проти нього свідчення, і якісь працівники бек-офісу. Коротше злила його ціла команда людей, які були на різних ділянках і схемах задіяні.
Навіть чоловік подруги дружини Пашинського, який шукав у 2014 році роботу і через дружин звернувся до Пашинського по допомогу. Пашинський його працевлаштував. Навіть цей вдячний безробітний дав свідчення проти Пашинського Ну прям Санта Барбара
Далі - ще цікавіше.
В кінці січня 2024 детектив НАБУ викликав до себе екс-керівника управління закупівель Міноборони. Ця особа проходить свідком у справі Пашинського.
За цим свідком НАБУ встановило нагляд і прослуховування.
Свідок дав свідчення детективу НАБУ, вийшов з НАБУ, сів у авто і за 20 хв вже був в офісі Пашинського де доповідав все що почув від детектива. Пашинський надав на аркуші паперу інструкції як далі себе свідку вести і як давати свідчення.
І на наступному допиті в НАБУ свідок доповів саме те і саме так, як його проінструктував Пашинський. Це бінго, НАБУ зняло банк!
Тобто НАБУ чітко зафіксувало, що Пашинський і може і вже реально впливає на свідків! Отже, арешт і в СІЗО Пашинському вже забезпечено.
(Тим паче, що Пашинський склав план дій щодо залякування судді та НАБУ через замовні публікації в медіа. І цей план дій теж злили детективам).
Профіль · Автор цифрового контенту
Fellow у Bertha Foundation
Працює в Інфовійська України
Працює в Журналіст-розслідувач
journalist у International Federation of Journalists
Ну, слава Богу... Викрадав один. Без ансам***... Сам... ***...