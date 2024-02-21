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Новини
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Оборонні підприємства закликають ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК

пашинський

Учасники Об’єднання організацій роботодавців "Національна асоціація оборонної промисловості України" звернулися до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу

Про це повідомила Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, це однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК.

Автори звернення зазначають, що Пашинський постійно опікувався розвитком оборонного потенціалу України – і як колишній виконувач обов’язків глави Адміністрації Президента, і як голова Комітету з питань національної безпеки i оборони, і будучи головою Наглядової ради "Укроборонпрому", а також після закінчення повноважень народного депутата.

Звернення NAUDI

"Зокрема, за його участі започатковувалися найвідоміші українські програми з виробництв ракетних комплексів "Нептун" та "Вільха›, артилерійських систем "Богдана", нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БпЛА, РЛС та засобів РЕБ. Сергій Пашинський має пряме відношення до покращення нормативно-правової бази функціонування як Сил оборони, так i оборонно-промислового комплексу", - йдеться у зверненні.

Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року представники понад півсотні підприємств вітчизняних виробників озброєння обрали Пашинського Головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості.

"Основні питання, якими він опікується на цій посаді:

  • створення рівних умов для вітчизняних приватних та державних підприємств на ринку озброєння;
  • релокація та захист підприємств;
  • започаткування нових розробок з міжнародними партнерами;
  • зміна законодавчої бази;
  • підтримка наукового потенціалу оборонної індустрії;
  • вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємств OПK", - йдеться в повідомленні.

Автори звернення зауважили, що підприємства-учасники Асоціації є найбільшими постачальниками та виробниками боєприпасів, РЛС, засобів PEБ, БпЛА, мінометів, артилерійських систем, оптичних приладів в Україні.

"Сергій Пашинський супроводжує та координує як національні виробничі програми, так i створює нові міжнародні коопераційні зв'язки. Маючи професійне бачення, законодавчий i державницький досвід, довіру серед керівництва Сил оборони та родів військ, значну міжнародну підтримку, Сергій Пашинський с одним із найбільших двигунів розвитку нового озброєння та збільшення обсягів виробництва. У своїй діяльності Голова Асоціації відстоює принципи прозорого ціноутворення та ефективного використання державних коштів.

Достеменно відомо, що перешкоджання розвитку українського оборонного комплексу та дискредитація aбo ліквідація керівників українського OПK були темами окремого засідання російських спецслужб, для чого має бути задіяна ворожа агентура як у країнах Європи, так i в Україні. Непокоїть той факт, що відновлення кримінального провадження НАБУ та СБУ та оголошення підозри Голові Асоціації майже збіглося у часі з оголошенням Сергія Пашинського в розшук російською федерацією", - наголосили у зверненні.

Звернення підписали керівники таких підприємств:

  • ТОВ "Укрспецсистемс"
  • ТОВ "ЮЕЙ ДЕФЕНС"
  • ТОВ "НВП СПАЙТЕК"
  • "Українська бронетехніка"
  • ТОВ "ЕЙРЛОДЖИКС"
  • ТОВ "Термал Віжн Текнолоджис"
  • ТОВ "Радіонікс"
  • ТОВ "Трител"
  • ТОВ "СЕЕ"
  • ТОВ "Квертус"
  • ТОВ "Укртак"
  • ТОВ "Реформ"
  • ТОВ "НВП "АСУ"
  • ТОВ "Авіасервіс-Київ"
  • ТОВ НВП "Енергія 2000"

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Читайте: Пашинський - важлива для українського ВПК людина, його усунення від процесів матиме негативні наслідки, - Ігор Луценко

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Антикорупційний суд ВАКС (1953) ОПК (216)


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Топ коментарі
+18
Так а як не усувати? Вот козирь вже получив поручення з Лубянки на цей арешт, е нє так і перемогти можна ..
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21.02.2024 09:51
+11
ЗЕкривосуддя в дії...

готує "платцдарм" для своїх Злодіїв на кшталт арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих... з верещучками..
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21.02.2024 09:53
+10
ЗЕмародери мусять виконувати оманські договорнячки....

а ми тут про орбанів та різних фіцо щось пишемо....
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21.02.2024 09:55
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Так а як не усувати? Вот козирь вже получив поручення з Лубянки на цей арешт, е нє так і перемогти можна ..
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21.02.2024 09:51 Відповісти
ЗЕмародери мусять виконувати оманські договорнячки....

а ми тут про орбанів та різних фіцо щось пишемо....
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21.02.2024 09:55 Відповісти
ЗЕкривосуддя в дії...

готує "платцдарм" для своїх Злодіїв на кшталт арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих... з верещучками..
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21.02.2024 09:53 Відповісти
Так зеля всіх патріотів пересадить. Генштаб уже розбомбив. Прямо готується путіна шашликами зустрічати.
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21.02.2024 09:58 Відповісти
це ж громадська організація самого Пашинського .... )))))))))
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21.02.2024 10:05 Відповісти
Незамінна людина виявляється Пашинський. Треба його охороняти як зінницю ока. А то москалота недай Бог таки зрозуміє що цого усунення це знищення нашого ВПК. Так що требп тримати за сімома замками.
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21.02.2024 10:05 Відповісти
щкода ніхто за зелену шоблу ніхто не полює
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21.02.2024 10:15 Відповісти
Ти піздун дурда , не 15 , а 82 рази відмовляли
ти марьяна безумна а не дурда, в тебе зелений вус відклеівс
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22.02.2024 23:08 Відповісти
Палаюче зебидло ,ви все просрали ,тому краще не хрюкай
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22.02.2024 07:54 Відповісти
НАБУ з часу призначення нового очільника, корифана татарова, вже танцює з бубнами перед .....ОПою. Львіная доля для Дерьмака поки недоступна.
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21.02.2024 10:08 Відповісти
Цікаво.Оборонпром може в усній формі попросити за Пашинського -на танку.
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21.02.2024 10:09 Відповісти
Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Джерело:
Якщо там все чисто, то й боятися нема чого. А якзо є душок, нехай відповідає за нього. Навіщо такий у ЗМІ ажіотаж довкола цієї персони, коли в країні купа проблем.
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21.02.2024 10:11 Відповісти
Тому що ми є свідками віджиму прибуткового бізнесу. І це не є нормально. І не факт щоціль цього віджиму заробляти гроші а не знищити його.
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21.02.2024 10:15 Відповісти
Якби це був умовно Іваненко, Петренко, Сидоренко, то ніхто б із вас його б не захищав. А так зрозуміло, сам Пашинський.....
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21.02.2024 10:30 Відповісти
тебе мало фотографов, актёров, инстасамцов, инстасамок и безкутой в зевласти
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21.02.2024 10:54 Відповісти
Нажаль я не є одним з деректорів отих ТОВ що за Пашинського вписуються. Де ти побачило що я захищаю Пашинського?
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21.02.2024 11:16 Відповісти
І тут слизь зелена щось вякає
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22.02.2024 23:11 Відповісти
Справа по передачі палива Курченка державі. Щось незрозуміло. Якщо це Курченка робить, то зрозуміло. Але чому держава переслідує за це , а не нагороджує орденом? Мабуть державі треба захищати оцього проросійського олігарха, який разом з Януковичем грабував країну. Оце поворот! А що буде коли переможемо? Кого та за що "держава" почне переслідувати? Чорновола приготуватись...
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21.02.2024 10:15 Відповісти
Нехай рулить, але робе це скромніше і прислухається до Держави...
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21.02.2024 10:16 Відповісти
найближчим часом, каральні служби, навідаються на підприємства, що просять за пашинського.
дуже зручно, список є.
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21.02.2024 10:23 Відповісти
замінити цю гниду Пашинського зможе любий,корупціонерів,хабарників,ненажерливою сволоти у нам млн.(((допоміг краіні на тисячу,а пограбував на млн.
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21.02.2024 10:39 Відповісти
Навіщо міняти гниду на гниду?
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21.02.2024 11:17 Відповісти
В zeгніднику інших немає ,невже так погано з розумом щоб це не побачити за кілька років ?
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22.02.2024 08:26 Відповісти
Чомусь у нас тільки так і виходить(((соромно
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21.02.2024 11:37 Відповісти
Це насліддя номенклатури. Нажаль суспільство уже давно сформоване. Не українцями і не для України. Зараз наші елітки як і 30 років назад бачать Україну як территорію на якій вони можуть заробляти. Так було є і нажаль буде.
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21.02.2024 11:59 Відповісти
будучі головою комітету ВР з 14-18рр продав:14р-23танки,5 ьойових аертольоти,ракетні комплекси(Білорусів)аоенн.корабель в Китай,купу ін.менш важливого,15р-5бойов.вертольотів,20 танків,20 ББМ і ін.,16р-35танків,147 ябБМ,та ін.17р 16 танків та ін.18р.- 13 танків та ін.....Про яку обороноздатність краіни дбав цей непотріб,я+,злив Луганський патронний з-д,який зараз працює на благо вбивць
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21.02.2024 15:28 Відповісти
Гниди зелені з ботоферм патякають
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22.02.2024 23:13 Відповісти
Пане,повертайтесь в Украіну,потім подискутуємо,годі сумувати на чужині(((
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23.02.2024 10:41 Відповісти
Регіонали на чолі з Єрмаком зроблять все, щоб підірвати обороноздатність: і водночас розжене усіх без винятку воєкомів (зрив мобілізації) і одномоментно звільнить усіх генералів (хаос в управлінні) і посадить Пашинського (крах власної оборонки).
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21.02.2024 11:25 Відповісти
мы помним, как ты за намордники и ковидобесие попец рвал и ляшка, шмыгаля с зеленским восхвалял
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21.02.2024 11:50 Відповісти
Срати я хотів на їх думки: я бачу їх ДІЇ.
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21.02.2024 12:04 Відповісти
Рівноцінно заклику до кацапів не руйнувати Україну.
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21.02.2024 11:43 Відповісти
Так заважає Пашинський цілям ОПи. Навіть тим, що поставляє снаряди та міни в ЗСУ по цінам, які в два, а інколи в три рази різняться від накручених контрактів ОПою через свої фірми прокладки. Державних замовлень на "Богдани" нема. Її ціна близько 2,5 млн доларів. Контракти МО на польські "Краби" по 11,5 мільйонів доларів за штуку. "Стугни" закінчуються. Державних замовлень нема. І так далі. Мало того, що дає низькі ціни. Пашинський ще й доклади у відповідні органи пише. Розібратись хто накручує такі ціни, що в результаті дає в половину менше поставок для оборони.
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21.02.2024 11:52 Відповісти
Эта гнида Пашинский,должен был ещё 2019 году сидеть на нарах.,когда расследовали дело Свинарчуков.То, что творилось в оборонке с 2015г это его заслуга, на волчара в лисьей шкуре,предав соратников порохоботовской ОГП умело вышел из подозрения в СБУ и Генпрокуратуры.Не заменимых в стране не существует.
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25.02.2024 14:15 Відповісти
 
 