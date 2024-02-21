Оборонні підприємства закликають ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК

Учасники Об’єднання організацій роботодавців "Національна асоціація оборонної промисловості України" звернулися до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу

Про це повідомила Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, це однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК.

Автори звернення зазначають, що Пашинський постійно опікувався розвитком оборонного потенціалу України – і як колишній виконувач обов’язків глави Адміністрації Президента, і як голова Комітету з питань національної безпеки i оборони, і будучи головою Наглядової ради "Укроборонпрому", а також після закінчення повноважень народного депутата.

"Зокрема, за його участі започатковувалися найвідоміші українські програми з виробництв ракетних комплексів "Нептун" та "Вільха›, артилерійських систем "Богдана", нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БпЛА, РЛС та засобів РЕБ. Сергій Пашинський має пряме відношення до покращення нормативно-правової бази функціонування як Сил оборони, так i оборонно-промислового комплексу", - йдеться у зверненні.

Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року представники понад півсотні підприємств вітчизняних виробників озброєння обрали Пашинського Головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості.

"Основні питання, якими він опікується на цій посаді:

створення рівних умов для вітчизняних приватних та державних підприємств на ринку озброєння;

релокація та захист підприємств;

започаткування нових розробок з міжнародними партнерами;

зміна законодавчої бази;

підтримка наукового потенціалу оборонної індустрії;

вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємств OПK", - йдеться в повідомленні.

Автори звернення зауважили, що підприємства-учасники Асоціації є найбільшими постачальниками та виробниками боєприпасів, РЛС, засобів PEБ, БпЛА, мінометів, артилерійських систем, оптичних приладів в Україні.

"Сергій Пашинський супроводжує та координує як національні виробничі програми, так i створює нові міжнародні коопераційні зв'язки. Маючи професійне бачення, законодавчий i державницький досвід, довіру серед керівництва Сил оборони та родів військ, значну міжнародну підтримку, Сергій Пашинський с одним із найбільших двигунів розвитку нового озброєння та збільшення обсягів виробництва. У своїй діяльності Голова Асоціації відстоює принципи прозорого ціноутворення та ефективного використання державних коштів.

Достеменно відомо, що перешкоджання розвитку українського оборонного комплексу та дискредитація aбo ліквідація керівників українського OПK були темами окремого засідання російських спецслужб, для чого має бути задіяна ворожа агентура як у країнах Європи, так i в Україні. Непокоїть той факт, що відновлення кримінального провадження НАБУ та СБУ та оголошення підозри Голові Асоціації майже збіглося у часі з оголошенням Сергія Пашинського в розшук російською федерацією", - наголосили у зверненні.

Звернення підписали керівники таких підприємств:

ТОВ "Укрспецсистемс"

ТОВ "ЮЕЙ ДЕФЕНС"

ТОВ "НВП СПАЙТЕК"

"Українська бронетехніка"

ТОВ "ЕЙРЛОДЖИКС"

ТОВ "Термал Віжн Текнолоджис"

ТОВ "Радіонікс"

ТОВ "Трител"

ТОВ "СЕЕ"

ТОВ "Квертус"

ТОВ "Укртак"

ТОВ "Реформ"

ТОВ "НВП "АСУ"

ТОВ "Авіасервіс-Київ"

ТОВ НВП "Енергія 2000"

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Читайте: Пашинський - важлива для українського ВПК людина, його усунення від процесів матиме негативні наслідки, - Ігор Луценко