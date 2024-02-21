ВАКС избирает меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сам Пашинский прогнозирует, что его арестуют.

Как сообщила судья, заседание будет проведено, несмотря на объявленную воздушную тревогу. Во время заседания представители прокуратуры сообщили, что просят заключить Пашинского под стражу с залогом в 299 999 100 грн.

Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.