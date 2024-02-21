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ВАКС избирает меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сам Пашинский прогнозирует, что его арестуют.

Как сообщила судья, заседание будет проведено, несмотря на объявленную воздушную тревогу. Во время заседания представители прокуратуры сообщили, что просят заключить Пашинского под стражу с залогом в 299 999 100 грн.

Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

Автор: 

Пашинский Сергей (756) Антикоррупционный суд (1210) мера пресечения (458)


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Топ комментарии
+33
Ганьба такій державі!
Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
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21.02.2024 12:20
+32
Суд захищає інтереси Курченка ?
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21.02.2024 12:33
+28
...... помешал взять Киев за 3 дня....
Накануне российского вторжения Пашинский при содействии КБ «Луч» начал подготовку 50 расчетов ПТРК «Стугна» и «Корсар» из числа добровольцев. По согласованию с руководителем КБ «Луч» организовал своевременный вывоз с завода в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Малин Житомирской области (перед авиаударом по нему) большого количества ракет к такому оружию, как «Стугна», «Корсар», «Вильха», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Скиф », «Нептун» и передал их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённым силам Украины . Также истребовал с г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовка и передал армии пусковую установку «Вильха». За что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Пашинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] , а сотрудники оборонного госпредприятия подверглись пыткам - от них пытались получить информацию о местонахождении указанных ракетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
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21.02.2024 12:43
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Правила форума Совет форумчан
Ганьба такій державі!
Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
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21.02.2024 12:20 Ответить
Схаває. Поки що. І під шум подальшої боротьби з кацапськими вошами настане час для зачистки гнид при владі
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21.02.2024 12:33 Ответить
З таким підходом час для зачистки гнид при владі не настане.
І гниди це прекрасно розуміють.
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21.02.2024 12:41 Ответить
Іншого підходу немає. Ніхто зараз на барикади за Пашинського не піде. І "всьо пропало" теж не буде.
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21.02.2024 12:58 Ответить
Ок. Терпимо і чекаємо. Єднаємось, з ЗСУ.
Головне не дочекатися вбивств опозиціонерів. (
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21.02.2024 17:36 Ответить
Не державі, а промосковській зевладі
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21.02.2024 12:37 Ответить
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21.02.2024 12:57 Ответить
Народ? ЗЕ-лідор спирається не на народ, не на громадян, він спирається на "насєлєніє", якого в рази більше ніж громадян. І саме це використовує зараз, під час війни, 5 колона кремля з ОПи. ОПа, з одного боку, своєю мантрою "не на часі" блокує дії свідомих громадян, мовляв протести можуть зашкодити державі. А з іншого боку ОПа діє таким чином, щоб сподобатися своїми протиправними, антидержавними діями тій юрбі "какіхразніц", яка залюбки будь-кого заплює та змішає з лайном, якщо цей "хтось" не один з них. І цьому тупоголовому, примітивному стаду байдуже, що цей "хтось" врятував Стугни та Корсари і передав їх у ЗСУ для спасіння Києва у лютому 2022. Ім взагалі на все по життю байдуже та "какаяразніца", саме тому вони є тим найціннішим ресурсом і для ОПи і для кремля, бо завдяки їм можна нищити Україну з середини їхніми руками, при тому що вони навіть не збагнуть цього.
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21.02.2024 16:23 Ответить
Суд захищає інтереси Курченка ?
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21.02.2024 12:33 Ответить
Знак питання лишній
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21.02.2024 12:34 Ответить
Так. А як по іншому це тлумачити? Офіс президента з єрмаком і татаровом захопили всі суди і продовжують політику антимайдану.
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21.02.2024 12:35 Ответить
Суд захищає інтереси України і справа не в тому, щоб повернути пальне Курченку, а в тому, що його вкрали, а повинні були передати державі/армії!
НАБУ і ВАС - це ті структури, на які ОПа меньше всього впливає !
Ви послухайте судове засідання спочатку, а потім пишіть!
Бізнес-партнера Пашинського - Сергія Тищенка вже заарештували, залог 363 млн.
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21.02.2024 14:10 Ответить
Та Ви шо? Ото потрібно слухати татаровський суд і він скаже правду, як про генерала Марченко, генерала Павловського, генерала Кривоноса, полковника Червінського? А про мародерів резнікова, татарова,шурму та інших він нічого не скаже? А про "злиті" кацапам спецоперації "вагнерівців", розмінування Чонгара і знищення ракетних програм нічого не скаже? А хто і навіщо вбив депутатата Полякова? Хто і навіщо влаштував вбивство помічника Залужного? А про призначення баканова, наумова,кулініча на генеральські посади в СБУ суд щось скаже? Тоді йду слухати.
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21.02.2024 15:27 Ответить
..або сам або Зеленськаму копають могилу його "запопадлива" недалека свита та дермак...
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21.02.2024 12:34 Ответить
Одного вже маємо...дозволив вкрасти 36 мільярдів...недавно...а тут "шють" мільярд 10 річної давності...і то не факт...
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21.02.2024 13:04 Ответить
Вакс очікує на дзвінок з ОПи.
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21.02.2024 12:37 Ответить
и конверт
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21.02.2024 12:51 Ответить
...... помешал взять Киев за 3 дня....
Накануне российского вторжения Пашинский при содействии КБ «Луч» начал подготовку 50 расчетов ПТРК «Стугна» и «Корсар» из числа добровольцев. По согласованию с руководителем КБ «Луч» организовал своевременный вывоз с завода в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Малин Житомирской области (перед авиаударом по нему) большого количества ракет к такому оружию, как «Стугна», «Корсар», «Вильха», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Скиф », «Нептун» и передал их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённым силам Украины . Также истребовал с г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовка и передал армии пусковую установку «Вильха». За что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Пашинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] , а сотрудники оборонного госпредприятия подверглись пыткам - от них пытались получить информацию о местонахождении указанных ракетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
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21.02.2024 12:43 Ответить
а ви носите кокошник, лапті і балалайку
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21.02.2024 13:05 Ответить
Відійди від дзеркала
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21.02.2024 13:07 Ответить
отошел от зеркала как вы просили...посмотрел даже за зеркало...
на столі лежить сало і цибуля,
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21.02.2024 13:19 Ответить
Тобі і цього вистачить
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21.02.2024 14:23 Ответить
Заходи пов'язані зі "справою про передачу "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефти", державі".

2015 року Рпшинський звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".

До речі Курченко втік з України.
А Пашинський, незважаючи на всі репресії проти нього нікуди не тікає
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21.02.2024 12:58 Ответить
один з небагатьох, хто займається серйозним виробництвом для ЗСУ
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21.02.2024 13:25 Ответить
Можна красти
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21.02.2024 14:24 Ответить
Зеленський , зупини це свавілля над Героями , які захищають Україну ,
а не грабують , як зелені потвори 😠
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21.02.2024 12:46 Ответить
Он самая главная "зелена потвора"
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21.02.2024 14:00 Ответить
кто за Украину автоматически становится врагом ЗеВласти
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21.02.2024 12:46 Ответить
отримаєш від зебілів лопатку (якщо не наїбуть) для захисту від окупантів
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21.02.2024 12:57 Ответить


Вкрав лише мільярд... А Ви його посадить хочете?

ви хоч знаки змінюйте ))))))
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21.02.2024 13:01 Ответить
Людина яка змогла забрати Стугни перед їх відправкою в арабські країни,який вишуковав снаряди по всюму світі-судять.Хами зелені що робили? Правильно-створили батальйон Монако.
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21.02.2024 12:48 Ответить
ОПешники грудьми стали на захист чесного бізнесмена Курченка! Від нього конфіскували кацапські нафтопродукти, і поставили у ЗСУ! Да здравствуєт ОПешний Суд! Самий продажний суд у світі!
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21.02.2024 12:49 Ответить
Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн. Джерело:

а не хотя эти представники на фронт в окопи
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21.02.2024 12:49 Ответить
ще б спитали на якій стороні вони займуть окопи
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21.02.2024 12:58 Ответить
Писаки, слухайте судове засідання - там про те, як пальне Курченка розпродали, а гроші вкрали!!!
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21.02.2024 12:49 Ответить
У писак свої методички
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21.02.2024 12:56 Ответить
Палишься,писака.
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21.02.2024 14:03 Ответить
вы слушатель судей и дебиломарафона, мы правильно поняли?
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21.02.2024 12:56 Ответить
Слухати зелене правосуддя можуть тільки зебіли
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21.02.2024 13:00 Ответить
і дебіли
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21.02.2024 13:02 Ответить
Слухайте:
- пальне віддали фірмам, які тільки створили, статутний капітал 500 грн.
- податкові ДП, Фактора і фірм-прокладок відправлялі з одного IP адреси !!!!!!!!!!!!
- гроші від продажу всі вивели на прокладки
- листи про передачу пального підробляли.....
- і т.д. і т.п.
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21.02.2024 13:10 Ответить
ваш Резников и др. украли миллиарды....власть ваша переплюнула воровство при Януковиче в сотни раз
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21.02.2024 13:15 Ответить
Та там хоть кіл на голові теши - в мозку тільки гівно з Ґ+Ґ, як і у всіх отих 73%
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21.02.2024 13:49 Ответить

ПреЗедент і Ко - зрадники і я з протилежного боку!
А про цю справу знаю, як постраждалий та особисто знаю де-яких фігурантів справи !!!
Слухайте справу УВАЖНО !!!
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21.02.2024 14:16 Ответить
Слухаємо:
Хто кому телефонував в 2021-році, хто кому телефонував в 2022 році, хто кому телефонував у 2023 році... Хто кому що говорив, хто що в кого просив, хто кому підпорядковується... і.д. і т,д. Одним словом, ріденький зелений срач, нагромадження фактів, слухів, домислів і всілякої херні.
Пошинський як сяде так і звільнять, але в результаті, придурку, заблокується робота Бронетехніки і як наслідок - ЗСУ не отримують зброї, техніки і всього. що потрібно. Що то означаю, тварюко, пояснити, чи й само знаєш, для того вся та херня.
Мало того, той підр, що прокурор, оголошує інформацію, яка має гриф для службового або взагалі секретну. Але ж то нічого, подумаєш війна. Тут головне, віджати ту Бронетехніку.
Сучища зелені, та що ж ви творите?
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21.02.2024 16:33 Ответить
Риго-ОПешникам похрену безглуздість звинувачень. Головне засадити, і роками гнобити відкладаючи засідання судів, та ігноруючи протести та докази адвокатів. Забули за що сидить Червінський? А по справі Шеремета скільки тримали людей за решіткою, не приймаючи докази? Павловський, Марченко, за що сиділи? Все піде по накатаним схемам.
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21.02.2024 12:54 Ответить
2014 року Слідчий Комітет РФ

порушив щодо Пашинського кілька кримінальних справ.

Азаров, Клюєв, Портнов, Захарченко, Пшонка та Янукович

неодноразово публічно звинувачували Пашинського у особистій причетності до керівництва загонами озброєних «бойовиків» під час Євромайдану, розстрілів активістів, організації збройного захоплення влади, втрати Криму, державній зраді, розпалюванні русофобії, до вчинення злочинів проти жителів Донецької та Луганської обл.
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21.02.2024 13:02 Ответить
Наша влада тепер виконує вказівки Слідчого комітету РФ?
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21.02.2024 13:03 Ответить
Почему теперь? Ублюдка дерьмака и внедрили в опу для этого.
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21.02.2024 14:07 Ответить
Це привітання з річницею Майдану
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21.02.2024 13:05 Ответить
Это х-ло так стебётся с украинцев.
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21.02.2024 14:08 Ответить
За півтора року до початку війни компанія пов'язана з Пашинським стала найбільшим приватним постачальником зброї для України

У перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли війська РФ насувалися на Київ, ЗСУ відчайдушно потребували зброї,

представники українського уряду зв'язалися із Сергієм Пашинським, колишнім в.о. голови Адміністрації президента і нардепом, який роками відповідав за військові витрати.

Попри те, що після кампанії по боротьбі з корупцією президента Володимира Зеленського Пашинський опинився в політичному вигнанні.

Про це https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/europe/ukraine-arms-dealer-serhiy-pashinsky.html повідомляє The New York Times.
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21.02.2024 13:05 Ответить
ПОЧЕМУ «ТОРБЯТ» ПАШИНСКОГО

Вчера СБУ с НАБУ (что уже неожиданно) провели акцию устрашения в доме Сергея Пашинского. «Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам.

Лише декілька тижнів тому «слєдком росії» звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році.

І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…
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21.02.2024 13:11 Ответить
Сергій Пашинський останні місяці добивався від НАБУ (зокрема ходив до директора Кривоноса, приносив їм документи, вимагав , просив, вмовляв) розслідувати корупцію при закупівлі ***********. Адже деякі сумнівні структури в цьому «бізнесі» завищують ціни вдвічі!!!!

Про корупцію з ************, яку зупиняв Пашинський можете почитати тут. Згадана в розслідуванні Українська бронетехніка з найнижчими цінами, це підприємство з Асоціації.

https://m.censor.net/ru/resonance/3445875/mlyioni_dolarv_u_kishen_a_ne_na_zbroyu_yak_spetsmporteri_nakrutili_tsni_pustili_svo_prokladki?fbclid=IwAR1t0yOCgNsRz8X9LzAA7SG5Im-1jDJ55MW_7Io06eslyuaQmqxzkTX4eiM
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21.02.2024 13:13 Ответить
Це цинічна ФСБшна провокація. Перевірка громадянського суспільства. Параша отримає бонуси при будь-якому розвитку подій.
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21.02.2024 13:29 Ответить
❗️Зеленський пообіцяв «дуже швидко» вирішити питання на польському кордоні
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21.02.2024 13:35 Ответить
Паше Волю !!!
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21.02.2024 13:34 Ответить
В кремлі вже не знають що вигадати , щоб вивести людей на Майдан. З Януковичм їм вдалося зреалізувати свій сценарій.
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21.02.2024 13:37 Ответить
Це явний наратив з Банкової від подоляка чи татарова - Майдан НІКОЛИ не збирався під чиєсь бажання, а тим паче - москальське.
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21.02.2024 13:52 Ответить
А хто керує Банковою?
Провокування Майдану і сам Майдан це різні поняття. При Януковичі Майдан був спровокований кремлем і організований. А люди вийшли свідомо, бо зека ніхто не поважав і прийшов він до влади через фальсифікації. На Майдані було багато кремлівських провокаторів які вели Майдан в потрібному для кремля руслі.
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21.02.2024 14:00 Ответить
Вата, сгинь за поребрик.
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21.02.2024 15:21 Ответить
Локіку включіть і вата з мозку вилізе.
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21.02.2024 17:25 Ответить
Я пересічний громадянин зная що в державі при владі зрадники без всякого суда констатую що посадят без права застави як і Червінського
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21.02.2024 13:57 Ответить
Кто-то грустно пошутил, что за Майдан сплыли сроки давности, а вот против Пашинского и десять лет сойдет.
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21.02.2024 15:02 Ответить
Рівно 10 років , як у нього в машині знайшли снайперську гвинтівку - всі вже забули ?
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21.02.2024 15:37 Ответить
Досі лайно жуєш?
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21.02.2024 16:11 Ответить
тричі ніхто після трепанації і видужає тільки в домовині.
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21.02.2024 18:24 Ответить
Когда вы уже нажрётесь?! 100лет тюрьмы
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21.02.2024 16:05 Ответить
Зельц скільки не протягне...
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21.02.2024 16:12 Ответить
А чому ти не в ЗСУ ...? Орієнтація заважає ?
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21.02.2024 18:29 Ответить
Після поранення я тимчасово непридатний
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21.02.2024 19:25 Ответить
Або ми знищимо зелену падаль, або вона знищить Україну.
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21.02.2024 16:21 Ответить
все йде по плану. Наступний - Бельбас. А там і до Коростильова вже діло дійде. Малюська ремонт зробив, щоб адвокати не бурчали, справа тільки за ваксодебеерівщіною. Не зупиняйтесь - перемога на горизонті.
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21.02.2024 16:26 Ответить
Посадять. Приклад Червінського показовий-наші суди можуть тримати людину під вартою без доказів,без свідків,просто без складу злочину.І так,народ зхаває.Сподіваюсь,що поки
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21.02.2024 16:48 Ответить
так есть учителя и наставники, по образу и подобию.
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21.02.2024 17:45 Ответить
Суду буде важко:
послухав прокурора - як мінімум тягне на вищу міру!
слухаю адвоката - подання на Героя потрібно готувати!
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21.02.2024 18:40 Ответить
УШЛО В ОФФШОРЫ ОТ ПОМОЩИ МИЛЛИАРДЫ ГРИВЕН ...И ТИШИНА (ДЕРЬМАК ...ГДЕ БАБЛО ) ...А ТУТ ЗЕЛЕНЬ ПРИЦЕПИЛАСЬ ...ВСЁ ЭТО АУКНЕТСЯ !
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21.02.2024 19:02 Ответить
 
 