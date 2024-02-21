ВАКС обирає запобіжний захід Пашинському. ВIДЕО
Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому нардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сам Пашинський прогнозує, що його заарештують.
Як повідомила суддя, засідання буде проведено попри оголошену повітряну тривогу. Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн.
З 14.00 до 14.13 було оголошено перерву у засіданні щодо обирання запобіжного заходу Пашинському. Наразі засідання відновлено.
Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.
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Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
І гниди це прекрасно розуміють.
Головне не дочекатися вбивств опозиціонерів. (
НАБУ і ВАС - це ті структури, на які ОПа меньше всього впливає !
Ви послухайте судове засідання спочатку, а потім пишіть!
Бізнес-партнера Пашинського - Сергія Тищенка вже заарештували, залог 363 млн.
Накануне российского вторжения Пашинский при содействии КБ «Луч» начал подготовку 50 расчетов ПТРК «Стугна» и «Корсар» из числа добровольцев. По согласованию с руководителем КБ «Луч» организовал своевременный вывоз с завода в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Малин Житомирской области (перед авиаударом по нему) большого количества ракет к такому оружию, как «Стугна», «Корсар», «Вильха», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Скиф », «Нептун» и передал их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённым силам Украины . Также истребовал с г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовка и передал армии пусковую установку «Вильха». За что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Пашинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] , а сотрудники оборонного госпредприятия подверглись пыткам - от них пытались получить информацию о местонахождении указанных ракетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
на столі лежить сало і цибуля,
2015 року Рпшинський звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".
До речі Курченко втік з України.
А Пашинський, незважаючи на всі репресії проти нього нікуди не тікає
а не грабують , як зелені потвори 😠
Вкрав лише мільярд... А Ви його посадить хочете?
ви хоч знаки змінюйте ))))))
а не хотя эти представники на фронт в окопи
- пальне віддали фірмам, які тільки створили, статутний капітал 500 грн.
- податкові ДП, Фактора і фірм-прокладок відправлялі з одного IP адреси !!!!!!!!!!!!
- гроші від продажу всі вивели на прокладки
- листи про передачу пального підробляли.....
- і т.д. і т.п.
ПреЗедент і Ко - зрадники і я з протилежного боку!
А про цю справу знаю, як постраждалий та особисто знаю де-яких фігурантів справи !!!
Слухайте справу УВАЖНО !!!
Хто кому телефонував в 2021-році, хто кому телефонував в 2022 році, хто кому телефонував у 2023 році... Хто кому що говорив, хто що в кого просив, хто кому підпорядковується... і.д. і т,д. Одним словом, ріденький зелений срач, нагромадження фактів, слухів, домислів і всілякої херні.
Пошинський як сяде так і звільнять, але в результаті, придурку, заблокується робота Бронетехніки і як наслідок - ЗСУ не отримують зброї, техніки і всього. що потрібно. Що то означаю, тварюко, пояснити, чи й само знаєш, для того вся та херня.
Мало того, той підр, що прокурор, оголошує інформацію, яка має гриф для службового або взагалі секретну. Але ж то нічого, подумаєш війна. Тут головне, віджати ту Бронетехніку.
Сучища зелені, та що ж ви творите?
порушив щодо Пашинського кілька кримінальних справ.
Азаров, Клюєв, Портнов, Захарченко, Пшонка та Янукович
неодноразово публічно звинувачували Пашинського у особистій причетності до керівництва загонами озброєних «бойовиків» під час Євромайдану, розстрілів активістів, організації збройного захоплення влади, втрати Криму, державній зраді, розпалюванні русофобії, до вчинення злочинів проти жителів Донецької та Луганської обл.
У перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли війська РФ насувалися на Київ, ЗСУ відчайдушно потребували зброї,
представники українського уряду зв'язалися із Сергієм Пашинським, колишнім в.о. голови Адміністрації президента і нардепом, який роками відповідав за військові витрати.
Попри те, що після кампанії по боротьбі з корупцією президента Володимира Зеленського Пашинський опинився в політичному вигнанні.
Про це https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/europe/ukraine-arms-dealer-serhiy-pashinsky.html повідомляє The New York Times.
Вчера СБУ с НАБУ (что уже неожиданно) провели акцию устрашения в доме Сергея Пашинского. «Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам.
Лише декілька тижнів тому «слєдком росії» звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році.
І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…
Про корупцію з ************, яку зупиняв Пашинський можете почитати тут. Згадана в розслідуванні Українська бронетехніка з найнижчими цінами, це підприємство з Асоціації.
https://m.censor.net/ru/resonance/3445875/mlyioni_dolarv_u_kishen_a_ne_na_zbroyu_yak_spetsmporteri_nakrutili_tsni_pustili_svo_prokladki?fbclid=IwAR1t0yOCgNsRz8X9LzAA7SG5Im-1jDJ55MW_7Io06eslyuaQmqxzkTX4eiM
Провокування Майдану і сам Майдан це різні поняття. При Януковичі Майдан був спровокований кремлем і організований. А люди вийшли свідомо, бо зека ніхто не поважав і прийшов він до влади через фальсифікації. На Майдані було багато кремлівських провокаторів які вели Майдан в потрібному для кремля руслі.
послухав прокурора - як мінімум тягне на вищу міру!
слухаю адвоката - подання на Героя потрібно готувати!