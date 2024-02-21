ВАКС обирає запобіжний захід Пашинському. ВIДЕО

Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому нардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сам Пашинський прогнозує, що його заарештують.

Як повідомила суддя, засідання буде проведено попри оголошену повітряну тривогу. Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн.

З 14.00 до 14.13 було оголошено перерву у засіданні щодо обирання запобіжного заходу Пашинському. Наразі засідання відновлено.

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.