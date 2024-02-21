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ВАКС обирає запобіжний захід Пашинському. ВIДЕО

Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому нардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сам Пашинський прогнозує, що його заарештують.

Як повідомила суддя, засідання буде проведено попри оголошену повітряну тривогу. Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн.

З 14.00 до 14.13 було оголошено перерву у засіданні щодо обирання запобіжного заходу Пашинському. Наразі засідання відновлено. 

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Антикорупційний суд ВАКС (1955) запобіжний захід (489)


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Топ коментарі
+33
Ганьба такій державі!
Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
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21.02.2024 12:20
+32
Суд захищає інтереси Курченка ?
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21.02.2024 12:33
+28
...... помешал взять Киев за 3 дня....
Накануне российского вторжения Пашинский при содействии КБ «Луч» начал подготовку 50 расчетов ПТРК «Стугна» и «Корсар» из числа добровольцев. По согласованию с руководителем КБ «Луч» организовал своевременный вывоз с завода в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Малин Житомирской области (перед авиаударом по нему) большого количества ракет к такому оружию, как «Стугна», «Корсар», «Вильха», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Скиф », «Нептун» и передал их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённым силам Украины . Также истребовал с г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовка и передал армии пусковую установку «Вильха». За что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Пашинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] , а сотрудники оборонного госпредприятия подверглись пыткам - от них пытались получить информацию о местонахождении указанных ракетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
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21.02.2024 12:43
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Ганьба такій державі!
Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
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21.02.2024 12:20 Відповісти
Схаває. Поки що. І під шум подальшої боротьби з кацапськими вошами настане час для зачистки гнид при владі
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21.02.2024 12:33 Відповісти
З таким підходом час для зачистки гнид при владі не настане.
І гниди це прекрасно розуміють.
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21.02.2024 12:41 Відповісти
Іншого підходу немає. Ніхто зараз на барикади за Пашинського не піде. І "всьо пропало" теж не буде.
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21.02.2024 12:58 Відповісти
Ок. Терпимо і чекаємо. Єднаємось, з ЗСУ.
Головне не дочекатися вбивств опозиціонерів. (
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21.02.2024 17:36 Відповісти
Не державі, а промосковській зевладі
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21.02.2024 12:37 Відповісти
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21.02.2024 12:57 Відповісти
Народ? ЗЕ-лідор спирається не на народ, не на громадян, він спирається на "насєлєніє", якого в рази більше ніж громадян. І саме це використовує зараз, під час війни, 5 колона кремля з ОПи. ОПа, з одного боку, своєю мантрою "не на часі" блокує дії свідомих громадян, мовляв протести можуть зашкодити державі. А з іншого боку ОПа діє таким чином, щоб сподобатися своїми протиправними, антидержавними діями тій юрбі "какіхразніц", яка залюбки будь-кого заплює та змішає з лайном, якщо цей "хтось" не один з них. І цьому тупоголовому, примітивному стаду байдуже, що цей "хтось" врятував Стугни та Корсари і передав їх у ЗСУ для спасіння Києва у лютому 2022. Ім взагалі на все по життю байдуже та "какаяразніца", саме тому вони є тим найціннішим ресурсом і для ОПи і для кремля, бо завдяки їм можна нищити Україну з середини їхніми руками, при тому що вони навіть не збагнуть цього.
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21.02.2024 16:23 Відповісти
Суд захищає інтереси Курченка ?
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21.02.2024 12:33 Відповісти
Знак питання лишній
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21.02.2024 12:34 Відповісти
Так. А як по іншому це тлумачити? Офіс президента з єрмаком і татаровом захопили всі суди і продовжують політику антимайдану.
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21.02.2024 12:35 Відповісти
Суд захищає інтереси України і справа не в тому, щоб повернути пальне Курченку, а в тому, що його вкрали, а повинні були передати державі/армії!
НАБУ і ВАС - це ті структури, на які ОПа меньше всього впливає !
Ви послухайте судове засідання спочатку, а потім пишіть!
Бізнес-партнера Пашинського - Сергія Тищенка вже заарештували, залог 363 млн.
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21.02.2024 14:10 Відповісти
Та Ви шо? Ото потрібно слухати татаровський суд і він скаже правду, як про генерала Марченко, генерала Павловського, генерала Кривоноса, полковника Червінського? А про мародерів резнікова, татарова,шурму та інших він нічого не скаже? А про "злиті" кацапам спецоперації "вагнерівців", розмінування Чонгара і знищення ракетних програм нічого не скаже? А хто і навіщо вбив депутатата Полякова? Хто і навіщо влаштував вбивство помічника Залужного? А про призначення баканова, наумова,кулініча на генеральські посади в СБУ суд щось скаже? Тоді йду слухати.
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21.02.2024 15:27 Відповісти
..або сам або Зеленськаму копають могилу його "запопадлива" недалека свита та дермак...
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21.02.2024 12:34 Відповісти
Одного вже маємо...дозволив вкрасти 36 мільярдів...недавно...а тут "шють" мільярд 10 річної давності...і то не факт...
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21.02.2024 13:04 Відповісти
Вакс очікує на дзвінок з ОПи.
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21.02.2024 12:37 Відповісти
и конверт
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21.02.2024 12:51 Відповісти
...... помешал взять Киев за 3 дня....
Накануне российского вторжения Пашинский при содействии КБ «Луч» начал подготовку 50 расчетов ПТРК «Стугна» и «Корсар» из числа добровольцев. По согласованию с руководителем КБ «Луч» организовал своевременный вывоз с завода в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Малин Житомирской области (перед авиаударом по нему) большого количества ракет к такому оружию, как «Стугна», «Корсар», «Вильха», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Скиф », «Нептун» и передал их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённым силам Украины . Также истребовал с г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовка и передал армии пусковую установку «Вильха». За что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Пашинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] , а сотрудники оборонного госпредприятия подверглись пыткам - от них пытались получить информацию о местонахождении указанных ракетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
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21.02.2024 12:43 Відповісти
а ви носите кокошник, лапті і балалайку
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21.02.2024 13:05 Відповісти
Відійди від дзеркала
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21.02.2024 13:07 Відповісти
отошел от зеркала как вы просили...посмотрел даже за зеркало...
на столі лежить сало і цибуля,
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21.02.2024 13:19 Відповісти
Тобі і цього вистачить
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21.02.2024 14:23 Відповісти
Заходи пов'язані зі "справою про передачу "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефти", державі".

2015 року Рпшинський звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".

До речі Курченко втік з України.
А Пашинський, незважаючи на всі репресії проти нього нікуди не тікає
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21.02.2024 12:58 Відповісти
один з небагатьох, хто займається серйозним виробництвом для ЗСУ
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21.02.2024 13:25 Відповісти
Можна красти
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21.02.2024 14:24 Відповісти
Зеленський , зупини це свавілля над Героями , які захищають Україну ,
а не грабують , як зелені потвори 😠
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21.02.2024 12:46 Відповісти
Он самая главная "зелена потвора"
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21.02.2024 14:00 Відповісти
кто за Украину автоматически становится врагом ЗеВласти
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21.02.2024 12:46 Відповісти
отримаєш від зебілів лопатку (якщо не наїбуть) для захисту від окупантів
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21.02.2024 12:57 Відповісти


Вкрав лише мільярд... А Ви його посадить хочете?

ви хоч знаки змінюйте ))))))
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21.02.2024 13:01 Відповісти
Людина яка змогла забрати Стугни перед їх відправкою в арабські країни,який вишуковав снаряди по всюму світі-судять.Хами зелені що робили? Правильно-створили батальйон Монако.
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21.02.2024 12:48 Відповісти
ОПешники грудьми стали на захист чесного бізнесмена Курченка! Від нього конфіскували кацапські нафтопродукти, і поставили у ЗСУ! Да здравствуєт ОПешний Суд! Самий продажний суд у світі!
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21.02.2024 12:49 Відповісти
Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн. Джерело:

а не хотя эти представники на фронт в окопи
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21.02.2024 12:49 Відповісти
ще б спитали на якій стороні вони займуть окопи
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21.02.2024 12:58 Відповісти
Писаки, слухайте судове засідання - там про те, як пальне Курченка розпродали, а гроші вкрали!!!
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21.02.2024 12:49 Відповісти
У писак свої методички
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21.02.2024 12:56 Відповісти
Палишься,писака.
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21.02.2024 14:03 Відповісти
вы слушатель судей и дебиломарафона, мы правильно поняли?
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21.02.2024 12:56 Відповісти
Слухати зелене правосуддя можуть тільки зебіли
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21.02.2024 13:00 Відповісти
і дебіли
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21.02.2024 13:02 Відповісти
Слухайте:
- пальне віддали фірмам, які тільки створили, статутний капітал 500 грн.
- податкові ДП, Фактора і фірм-прокладок відправлялі з одного IP адреси !!!!!!!!!!!!
- гроші від продажу всі вивели на прокладки
- листи про передачу пального підробляли.....
- і т.д. і т.п.
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21.02.2024 13:10 Відповісти
ваш Резников и др. украли миллиарды....власть ваша переплюнула воровство при Януковиче в сотни раз
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21.02.2024 13:15 Відповісти
Та там хоть кіл на голові теши - в мозку тільки гівно з Ґ+Ґ, як і у всіх отих 73%
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21.02.2024 13:49 Відповісти

ПреЗедент і Ко - зрадники і я з протилежного боку!
А про цю справу знаю, як постраждалий та особисто знаю де-яких фігурантів справи !!!
Слухайте справу УВАЖНО !!!
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21.02.2024 14:16 Відповісти
Слухаємо:
Хто кому телефонував в 2021-році, хто кому телефонував в 2022 році, хто кому телефонував у 2023 році... Хто кому що говорив, хто що в кого просив, хто кому підпорядковується... і.д. і т,д. Одним словом, ріденький зелений срач, нагромадження фактів, слухів, домислів і всілякої херні.
Пошинський як сяде так і звільнять, але в результаті, придурку, заблокується робота Бронетехніки і як наслідок - ЗСУ не отримують зброї, техніки і всього. що потрібно. Що то означаю, тварюко, пояснити, чи й само знаєш, для того вся та херня.
Мало того, той підр, що прокурор, оголошує інформацію, яка має гриф для службового або взагалі секретну. Але ж то нічого, подумаєш війна. Тут головне, віджати ту Бронетехніку.
Сучища зелені, та що ж ви творите?
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21.02.2024 16:33 Відповісти
Риго-ОПешникам похрену безглуздість звинувачень. Головне засадити, і роками гнобити відкладаючи засідання судів, та ігноруючи протести та докази адвокатів. Забули за що сидить Червінський? А по справі Шеремета скільки тримали людей за решіткою, не приймаючи докази? Павловський, Марченко, за що сиділи? Все піде по накатаним схемам.
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21.02.2024 12:54 Відповісти
2014 року Слідчий Комітет РФ

порушив щодо Пашинського кілька кримінальних справ.

Азаров, Клюєв, Портнов, Захарченко, Пшонка та Янукович

неодноразово публічно звинувачували Пашинського у особистій причетності до керівництва загонами озброєних «бойовиків» під час Євромайдану, розстрілів активістів, організації збройного захоплення влади, втрати Криму, державній зраді, розпалюванні русофобії, до вчинення злочинів проти жителів Донецької та Луганської обл.
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21.02.2024 13:02 Відповісти
Наша влада тепер виконує вказівки Слідчого комітету РФ?
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21.02.2024 13:03 Відповісти
Почему теперь? Ублюдка дерьмака и внедрили в опу для этого.
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21.02.2024 14:07 Відповісти
Це привітання з річницею Майдану
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21.02.2024 13:05 Відповісти
Это х-ло так стебётся с украинцев.
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21.02.2024 14:08 Відповісти
За півтора року до початку війни компанія пов'язана з Пашинським стала найбільшим приватним постачальником зброї для України

У перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли війська РФ насувалися на Київ, ЗСУ відчайдушно потребували зброї,

представники українського уряду зв'язалися із Сергієм Пашинським, колишнім в.о. голови Адміністрації президента і нардепом, який роками відповідав за військові витрати.

Попри те, що після кампанії по боротьбі з корупцією президента Володимира Зеленського Пашинський опинився в політичному вигнанні.

Про це https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/europe/ukraine-arms-dealer-serhiy-pashinsky.html повідомляє The New York Times.
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21.02.2024 13:05 Відповісти
ПОЧЕМУ «ТОРБЯТ» ПАШИНСКОГО

Вчера СБУ с НАБУ (что уже неожиданно) провели акцию устрашения в доме Сергея Пашинского. «Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам.

Лише декілька тижнів тому «слєдком росії» звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році.

І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…
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21.02.2024 13:11 Відповісти
Сергій Пашинський останні місяці добивався від НАБУ (зокрема ходив до директора Кривоноса, приносив їм документи, вимагав , просив, вмовляв) розслідувати корупцію при закупівлі ***********. Адже деякі сумнівні структури в цьому «бізнесі» завищують ціни вдвічі!!!!

Про корупцію з ************, яку зупиняв Пашинський можете почитати тут. Згадана в розслідуванні Українська бронетехніка з найнижчими цінами, це підприємство з Асоціації.

https://m.censor.net/ru/resonance/3445875/mlyioni_dolarv_u_kishen_a_ne_na_zbroyu_yak_spetsmporteri_nakrutili_tsni_pustili_svo_prokladki?fbclid=IwAR1t0yOCgNsRz8X9LzAA7SG5Im-1jDJ55MW_7Io06eslyuaQmqxzkTX4eiM
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21.02.2024 13:13 Відповісти
Це цинічна ФСБшна провокація. Перевірка громадянського суспільства. Параша отримає бонуси при будь-якому розвитку подій.
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21.02.2024 13:29 Відповісти
❗️Зеленський пообіцяв «дуже швидко» вирішити питання на польському кордоні
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21.02.2024 13:35 Відповісти
Паше Волю !!!
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21.02.2024 13:34 Відповісти
В кремлі вже не знають що вигадати , щоб вивести людей на Майдан. З Януковичм їм вдалося зреалізувати свій сценарій.
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21.02.2024 13:37 Відповісти
Це явний наратив з Банкової від подоляка чи татарова - Майдан НІКОЛИ не збирався під чиєсь бажання, а тим паче - москальське.
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21.02.2024 13:52 Відповісти
А хто керує Банковою?
Провокування Майдану і сам Майдан це різні поняття. При Януковичі Майдан був спровокований кремлем і організований. А люди вийшли свідомо, бо зека ніхто не поважав і прийшов він до влади через фальсифікації. На Майдані було багато кремлівських провокаторів які вели Майдан в потрібному для кремля руслі.
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21.02.2024 14:00 Відповісти
Вата, сгинь за поребрик.
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21.02.2024 15:21 Відповісти
Локіку включіть і вата з мозку вилізе.
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21.02.2024 17:25 Відповісти
Я пересічний громадянин зная що в державі при владі зрадники без всякого суда констатую що посадят без права застави як і Червінського
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21.02.2024 13:57 Відповісти
Кто-то грустно пошутил, что за Майдан сплыли сроки давности, а вот против Пашинского и десять лет сойдет.
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21.02.2024 15:02 Відповісти
Рівно 10 років , як у нього в машині знайшли снайперську гвинтівку - всі вже забули ?
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21.02.2024 15:37 Відповісти
Досі лайно жуєш?
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21.02.2024 16:11 Відповісти
тричі ніхто після трепанації і видужає тільки в домовині.
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21.02.2024 18:24 Відповісти
Когда вы уже нажрётесь?! 100лет тюрьмы
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21.02.2024 16:05 Відповісти
Зельц скільки не протягне...
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21.02.2024 16:12 Відповісти
А чому ти не в ЗСУ ...? Орієнтація заважає ?
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21.02.2024 18:29 Відповісти
Після поранення я тимчасово непридатний
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21.02.2024 19:25 Відповісти
Або ми знищимо зелену падаль, або вона знищить Україну.
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21.02.2024 16:21 Відповісти
все йде по плану. Наступний - Бельбас. А там і до Коростильова вже діло дійде. Малюська ремонт зробив, щоб адвокати не бурчали, справа тільки за ваксодебеерівщіною. Не зупиняйтесь - перемога на горизонті.
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21.02.2024 16:26 Відповісти
Посадять. Приклад Червінського показовий-наші суди можуть тримати людину під вартою без доказів,без свідків,просто без складу злочину.І так,народ зхаває.Сподіваюсь,що поки
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21.02.2024 16:48 Відповісти
так есть учителя и наставники, по образу и подобию.
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21.02.2024 17:45 Відповісти
Суду буде важко:
послухав прокурора - як мінімум тягне на вищу міру!
слухаю адвоката - подання на Героя потрібно готувати!
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21.02.2024 18:40 Відповісти
УШЛО В ОФФШОРЫ ОТ ПОМОЩИ МИЛЛИАРДЫ ГРИВЕН ...И ТИШИНА (ДЕРЬМАК ...ГДЕ БАБЛО ) ...А ТУТ ЗЕЛЕНЬ ПРИЦЕПИЛАСЬ ...ВСЁ ЭТО АУКНЕТСЯ !
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21.02.2024 19:02 Відповісти
 
 