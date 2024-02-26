РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12279 посетителей онлайн
Новости
1 312 4
Минобороны (9042) НАТО (8642)

Украина присоединилась к инициативе Federated Mission Networking под руководством НАТО

нато,україна

Североатлантический Совет НАТО утвердил заявку Украины о присоединении к Federated Mission Networking (FMN) как аффилированного участника. Целью этой инициативы является содействие более эффективному обмену информацией и обеспечение боевого управления во время операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Украины.

Как отмечено, FMN – ключевая многонациональная инициатива государств-членов и партнеров НАТО по вопросам взаимосовместимости коммуникационных и информационных систем в многонациональных операциях, в частности под руководством НАТО. Сообщество уже насчитывает 38 участников и имеет целью способствовать более эффективному обмену информацией и обеспечивать боевое управление во время операций.

Государства-участники внедряют общие стандарты, протоколы и процедуры для взаимосовместимости.

"Мы благодарны партнерам за столь важный сигнал поддержки. Присоединение Украины к FMN - это еще одно доказательство нашей готовности вносить вклад в евроатлантическую безопасность и делиться нашим опытом с партнерами. Наши команды уже неоднократно доказывали взаимосовместимость наших систем во время совместных учений НАТО CWIX, и мы готовы углублять работу в этом направлении", - поблагодарила партнеров заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В сообщении напоминают, что Минобороны подало Письмо о намерениях по присоединению к FMN в ноябре 2022 года. С момента представления Письма о намерениях Украина была наблюдателем при FMN. Приобретение статуса аффилированного участника позволит Украине участвовать в процессе принятия решений и вносить вклад в разработку требований к взаимосовместимости.

Читайте также: Некоторые страны НАТО и ЕС обсуждают возможность введения своих войск в Украину, - Фицо
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, щоб Плани не показували отим СРАТЬєхам без ставки…, щоб їх не знали і не було, на мацковських болотах…
Бо Зеленський, щось знає про цих Оманських…
показать весь комментарий
26.02.2024 21:21 Ответить
Да вы хоть все буквы англ.алфавита перечислите с организациями с которыми что-топодписали , нах...я это все надо???!!! **** тут все просто как жизнь червя, нужны срочно снаряды и авиация, а не заваливать нас кипой подписанный ху..ни!!
показать весь комментарий
26.02.2024 21:26 Ответить
це інтеграція озброєнь між собою, якщо спрощено - щоб з дрона чи супутника одразу на гармату передавати високоточні сигнали куди і як снаряди доставляти.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:50 Ответить
У нас и без этих документов это должно работать, чтобы наводить надо чем то стрелять, а у нас час снарядов нет, так что наводить? Это то же самое что F-16 в воздух без ракет и бомб.
показать весь комментарий
26.02.2024 22:57 Ответить
 
 