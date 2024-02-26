Украина присоединилась к инициативе Federated Mission Networking под руководством НАТО

Североатлантический Совет НАТО утвердил заявку Украины о присоединении к Federated Mission Networking (FMN) как аффилированного участника. Целью этой инициативы является содействие более эффективному обмену информацией и обеспечение боевого управления во время операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Украины.

Как отмечено, FMN – ключевая многонациональная инициатива государств-членов и партнеров НАТО по вопросам взаимосовместимости коммуникационных и информационных систем в многонациональных операциях, в частности под руководством НАТО. Сообщество уже насчитывает 38 участников и имеет целью способствовать более эффективному обмену информацией и обеспечивать боевое управление во время операций.

Государства-участники внедряют общие стандарты, протоколы и процедуры для взаимосовместимости.

"Мы благодарны партнерам за столь важный сигнал поддержки. Присоединение Украины к FMN - это еще одно доказательство нашей готовности вносить вклад в евроатлантическую безопасность и делиться нашим опытом с партнерами. Наши команды уже неоднократно доказывали взаимосовместимость наших систем во время совместных учений НАТО CWIX, и мы готовы углублять работу в этом направлении", - поблагодарила партнеров заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В сообщении напоминают, что Минобороны подало Письмо о намерениях по присоединению к FMN в ноябре 2022 года. С момента представления Письма о намерениях Украина была наблюдателем при FMN. Приобретение статуса аффилированного участника позволит Украине участвовать в процессе принятия решений и вносить вклад в разработку требований к взаимосовместимости.

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