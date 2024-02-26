Некоторые страны НАТО и ЕС обсуждают возможность введения своих войск в Украину, - Фицо

Несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность направления своих военных в Украину после заключения двусторонних соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по поддержке Украины, сообщает Pravda, передает Цензор.НЕТ.

Фицо подчеркнул, что Словакия не пойдет на такой шаг, но будет уважать решения стран НАТО, которые согласятся ввести войска в Украину.

По его словам, отдельные страны-члены НАТО допускают возможность присутствия войск Североатлантического союза на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной. Какую именно задачу они будут выполнять в Украине, непонятно, поскольку материал засекречен, отметил словацкий премьер.

Также Словакия не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку у "конфликта нет военного решения", подчеркнул Фицо.

Он отметил, что его страна будет сосредоточена на гражданской и нелетальной помощи, а также продолжит помогать Украине в разминировании. Словакия не будет посылать Украине ни одно оружие или боеприпасы.

Фицо также раскритиковал страны Европы и НАТО за то, что в тезисах к встрече в Париже не упоминается слово "мир", но речь постоянно идет о войне.

Он пояснил, что возможное развертывание войск полностью находится в компетенции Национального совета Словакии, которая должна утвердить такое постановление по рекомендации правительства.

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"Мы это полностью контролируем. Мы видим огромные риски безопасности в двусторонних соглашениях между странами-членами ЕС и Украиной", - отметил Фицо.

"Для меня сегодняшняя встреча (в Париже – ред.) является подтверждением того, что стратегия Запада полностью провалилась, когда речь идет об Украине", - сказал премьер Словакии.

В Париже, по словам Фицо, будет обсуждаться новое качество, новый объем поддержки Украины в ближайший период. Тезисы встречи, по его словам, указывают, что "дела в Украине идут далеко не так, как ожидалось".