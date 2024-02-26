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Новости Война
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НАТО (8642) Евросоюз (16688) Фицо (128)

Некоторые страны НАТО и ЕС обсуждают возможность введения своих войск в Украину, - Фицо

фіцо

Несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность направления своих военных в Украину после заключения двусторонних соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по поддержке Украины, сообщает Pravda, передает Цензор.НЕТ.

Фицо подчеркнул, что Словакия не пойдет на такой шаг, но будет уважать решения стран НАТО, которые согласятся ввести войска в Украину.

По его словам, отдельные страны-члены НАТО допускают возможность присутствия войск Североатлантического союза на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной. Какую именно задачу они будут выполнять в Украине, непонятно, поскольку материал засекречен, отметил словацкий премьер.

Также Словакия не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку у "конфликта нет военного решения", подчеркнул Фицо.

Он отметил, что его страна будет сосредоточена на гражданской и нелетальной помощи, а также продолжит помогать Украине в разминировании. Словакия не будет посылать Украине ни одно оружие или боеприпасы.

Фицо также раскритиковал страны Европы и НАТО за то, что в тезисах к встрече в Париже не упоминается слово "мир", но речь постоянно идет о войне.

Он пояснил, что возможное развертывание войск полностью находится в компетенции Национального совета Словакии, которая должна утвердить такое постановление по рекомендации правительства.

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"Мы это полностью контролируем. Мы видим огромные риски безопасности в двусторонних соглашениях между странами-членами ЕС и Украиной", - отметил Фицо.

"Для меня сегодняшняя встреча (в Париже – ред.) является подтверждением того, что стратегия Запада полностью провалилась, когда речь идет об Украине", - сказал премьер Словакии.

В Париже, по словам Фицо, будет обсуждаться новое качество, новый объем поддержки Украины в ближайший период. Тезисы встречи, по его словам, указывают, что "дела в Украине идут далеко не так, как ожидалось".
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Топ комментарии
+37
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26.02.2024 15:35
+24
ФСБшная разведка докладывает
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26.02.2024 15:29
+16
Якби ж це було так як пи₴дить цей кацапський провокатор.
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26.02.2024 15:32
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ФСБшная разведка докладывает
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26.02.2024 15:29 Ответить
Так і повинно бути, кацап ти смердючий
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26.02.2024 15:38 Ответить
говна поел, дурик?
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26.02.2024 15:43 Ответить
Оххх... Хоть бы здесь он не наврал
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26.02.2024 16:11 Ответить
Это было бы здорово.
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26.02.2024 15:32 Ответить
Не факт, може це Орбан хоче ввести свої війська на Закарпаття або ще одні "брати". Сумніваюсь що хтось всерйоз розмірковує над військами НАТО під Авдіївкою чи Херсоном.
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26.02.2024 15:49 Ответить
Цікаво, скільки українських шкіл було під час окупації Закарпаття уграми після 1939
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26.02.2024 17:25 Ответить
Якби ж це було так як пи₴дить цей кацапський провокатор.
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26.02.2024 15:32 Ответить
Мадьяри на ланцюжку ху&ла. Все слова написані в Кремлі.
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26.02.2024 15:34 Ответить
Мадьяри це угорці а не словаки
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26.02.2024 15:47 Ответить
Та Фіцо Модяр...
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26.02.2024 15:51 Ответить
Ой дурак!
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26.02.2024 15:34 Ответить
Але ми залюбки прєднаємось до переможця. Добавив Фіца.
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26.02.2024 15:34 Ответить
Ти вже третій сьогодні нововилуплений, хто мені в коханні признається. Проходь. Я з вьюношами не граюся.
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26.02.2024 16:44 Ответить
Цікавий словацький клоун, напевно у Нікуліна вчився.
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26.02.2024 15:34 Ответить
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26.02.2024 15:35 Ответить
Він дурко чи прикидається?!
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26.02.2024 15:35 Ответить
,,, І Фіцик на замиленній коняці лавровської породи попереду всього війска НАТовського !
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26.02.2024 15:36 Ответить
Схоже що війна може прийняти трохи інші форми.Якщо оце чучело не бреше.
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26.02.2024 15:39 Ответить
Там помилка у перекладі. Має бути "Всі країни НАТО та ЄС обговорюють неможливість... (далі за текстом)"
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26.02.2024 15:40 Ответить
швидше б вводили
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26.02.2024 15:47 Ответить
З хлібом і сіллю будемо зустрічати британський SAS, французських легіонерів, німецьких командосів. Зараз би хоча б трохи снайперів відправили
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26.02.2024 15:48 Ответить
Якщо країни НАТО вводитимуть свої війська для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, захисту її від агресії армії рф, то всім, абсолютно всім без виключення Українцям, від прибиральниці до академіків наук, віком від 18 до 60 років (для чоловіків), а також жінкам віком від 18 до 55 років, в обов'язковому порядку (виключення може бути лише для інфвалідів та вагітних жінок), треба зі зброєю в руках захищати свою незалежну Україну! І про це влада повинна подбати! Зупинити все цивільне і спрямувати все на боротьбу з ворогом! Джо Байден вірно сказав: "...2024 рік для України буде вирішальним у війні з рф. Якщо Україна впаде, то ситій Європі кінець. Повернуться часи холодної війни".
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26.02.2024 15:54 Ответить
Также, обязательному депортированию подлежит Наташа Бровко и ее семья проживающая во Франции, для передислоцированию на первую линию обороны под Авдеевку.
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26.02.2024 16:03 Ответить
ФСБе чергову куйню навішує Україні .через словацького агента "фіцю"Роблять все можливе .щоб Україна ніяк не просувалася в НАТО.В Україні фсбе роздуває "зезрадниками і єрмаками " формулу миру" ,а в ЄС такими, як "прорашистський фіцюн" введення якихось пару сотень війскових НАТО.КОТРІ БУДУТЬ СПОСТЕРІГАЧАМИ ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ ,
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26.02.2024 15:55 Ответить
Фіцо корумпована кацапська курва.
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26.02.2024 15:57 Ответить
Фіцо здав з потрохами
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26.02.2024 16:03 Ответить
обісруться вони так зробити. це робота кремлівської шавки для кремлядь ТВ, щоб кацапсяче бидл більше боялося нати.
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26.02.2024 16:06 Ответить
фіцо, ти - падлюка пропутінська!
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26.02.2024 16:15 Ответить
Це теж фіцо.
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26.02.2024 16:23 Ответить
Сьогодні всесвітній день шпійона
Таємниці з усіх шпарин полізли: як не німці зі снарядами, так словаки з військами НАТО.
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26.02.2024 16:23 Ответить
Словаччина (як і Угорщина, Болгарія, Румунія, Польща...) нічого собою не представляють у військовому відношенні. Просто транзитні території для базування і перекидання військ НАТО, засобів ураження, ППО і ПРО поближче до Сходу (до росії тепер уже з білорусією)..
Це фіцо, (як і сіярто та ін) просто харахоряться, прагнучи показати, що вони, типа, члени Альянсу і мають "свою думку" та щось вирішують. А, насправді, у випадку конфлікту їх ніхто і нічого питати не буде
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26.02.2024 16:41 Ответить
Словаків дрюкали всю історію то одні то інші, фіцо вже заплутався хто він і перед ким на коліна стати. Коли Україна остаточно переможе то фіцо буде гівно жерти - клятися шо не казав нічого такого.
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26.02.2024 17:02 Ответить
Не вистачало доповідати Фіцо, які війська і де буду розміщено.
Не твоє собаче діло, кремлівський прутнесмок.
Як гарно звучить вишуканою літературною мовою.
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26.02.2024 17:35 Ответить
3,14zдюк 3,14zдить, вітер віє - сморід розносе.
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26.02.2024 18:24 Ответить
это произойдет неизбежно
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26.02.2024 19:08 Ответить
Було б непогано, може нарешті Київ деокупують. Бо наші військові ссикливі якісь.
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26.02.2024 21:11 Ответить
Правду каже фіцо. Я навіть здогадуюсь які це країни НАТО можуть взяти участь у війні на території України і на чиєму боці ! Це будуть словаччина і угорщина ! Будуть ху№лу допомагати рвати на шматки Україну !
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26.02.2024 22:39 Ответить
ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ О СВЯЗЯХ С РФ !!!
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27.02.2024 00:12 Ответить
 
 