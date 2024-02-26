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беспилотник (3151) Воздушные силы (2005)

"Шахеды" в центральных областях Украины, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе российских ударных беспилотников для центральных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вражеский БПЛА из Полтавщины в направлении Харьковщины. Группа БпЛА в Кировоградской области, двигаются в северном направлении. Черкасская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщают в ВС.

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А скільки наших ударних БПЛА зараз над територією московії? Якийсь зелений же заявляв про паритет.
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26.02.2024 22:35 Ответить
А ми в сша хіба мало грошів переводимо волонтерам
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27.02.2024 00:09 Ответить
чому у нас кожну ніч шахеди ? Це такий паритет- як бреще влада- 2 бпла в місяць в бєлгороді і 400 на одесу ? це паритет????
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26.02.2024 22:35 Ответить
Скількі ж вони будуть рухатись? Пора збивати.
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26.02.2024 22:36 Ответить
обічцяні зелені потвори, мстиві і брехливі...
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26.02.2024 22:37 Ответить
Якщо в нас ще залишилися байрактари, то може їх налаштувати для полювання на шахедів. В них добра оптика, дальність і швидкість дозволяють супроводжувать. Над вільною теріторією ворожа ППО не зашкодить, озброїти їх можна кулеметом на підвісці. Або ж хоча б для наведення наших наземних ППО і мобільних груп.
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26.02.2024 22:57 Ответить
 
 