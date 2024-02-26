"Шахеды" в центральных областях Украины, - Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе российских ударных беспилотников для центральных областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вражеский БПЛА из Полтавщины в направлении Харьковщины. Группа БпЛА в Кировоградской области, двигаются в северном направлении. Черкасская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщают в ВС.
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The Sound Of Silence
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