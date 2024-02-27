Правительство запустило пилотный проект по бесплатному зубопротезированию ветеранов, - Шмыгаль

Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и некоторые категории военнослужащих могут бесплатно получить услуги зубопротезирования в больницах, независимо от их формы собственности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня официально запускаем пилотный проект по зубопротезированию ветеранов. Государство компенсирует медучреждениям расходы на лечение через НСЗУ. В целом планируем потратить на эту программу 750 млн грн, которые уже заложены в государственном бюджете", - отметил премьер-министр.

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