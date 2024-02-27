Правительство запустило пилотный проект по бесплатному зубопротезированию ветеранов, - Шмыгаль
Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и некоторые категории военнослужащих могут бесплатно получить услуги зубопротезирования в больницах, независимо от их формы собственности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Сегодня официально запускаем пилотный проект по зубопротезированию ветеранов. Государство компенсирует медучреждениям расходы на лечение через НСЗУ. В целом планируем потратить на эту программу 750 млн грн, которые уже заложены в государственном бюджете", - отметил премьер-министр.
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+4 саша паламарчук
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які саме процедури?
яке саме протезування?
інвалідність якої категорії?
на яку суму можна замовити послугу?
які матеріали можна замовити?
Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у 2023 році купив нове авто - BMW X5. У декларації посадовця вказано, що машина коштує 3,23 млн гривень.
Міліард дерев вже шелистить листвою по всій Україні.
Уряд ВИ ВИНТОРОГІ !
Хлопці мають право на повне безкоштовне медичне лікування на протезування і на піклування країни їм і їх сім'ям.Вони відали, відають своє здоров'я і життя.А не стояти біля переходу на костилях або з палкою з пенсією в 2 тис грн і збирати кошти на лікування.
Контрацептиви ви штопані уряд.