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ветераны (1083) УБД (122) Шмыгаль Денис (2596)

Правительство запустило пилотный проект по бесплатному зубопротезированию ветеранов, - Шмыгаль

стоматолог,стоматологія

Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и некоторые категории военнослужащих могут бесплатно получить услуги зубопротезирования в больницах, независимо от их формы собственности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня официально запускаем пилотный проект по зубопротезированию ветеранов. Государство компенсирует медучреждениям расходы на лечение через НСЗУ. В целом планируем потратить на эту программу 750 млн грн, которые уже заложены в государственном бюджете", - отметил премьер-министр.

Читайте также: В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об изменениях внутренней политики в ветеранской сфере. Он может затронуть 4 миллиона человек после войны
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Топ комментарии
+7
А ще мені подабається ось це слово - "пілотний проект" тобто швидесенько своїм зуби зроблять, гроші спиZZдять, та закриють нах коли правда випливе наружу, ну типу не пішло так не пішло..
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27.02.2024 20:08
+6
всі пілотні проекти Порошенка зелень знищила як і Мрію.
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27.02.2024 20:01
+4
я не здивуюсь якщо зелені напишуть,що Томос це заслуга зеленського.
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27.02.2024 20:03
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https://censor.net/ua/news/3475730/dvoye_politseyiskyh_zagynuly_ta_6_poraneni_cherez_rosiyiskyyi_obstril_na_sumschyni_vony_dokumentuvaly
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27.02.2024 19:48 Ответить
Знайти неветерана стане важко.
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27.02.2024 19:51 Ответить
вся зелена срань на чолі з 4 рази ухилянтом - це безпілотний проєкт!
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27.02.2024 19:54 Ответить
про це вже писали волонтери.
які саме процедури?
яке саме протезування?
інвалідність якої категорії?
на яку суму можна замовити послугу?
які матеріали можна замовити?
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27.02.2024 19:54 Ответить
шукай, гугл з часом може знати відповіді. цензор же не держ.джерело.
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27.02.2024 20:28 Ответить
Ритори́чне запита́ння, риторичне питання - Це питання, яке ставиться не з метою отримання відповіді, а з метою афористичного узагальнення загальновідомої або очевидної думки.
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27.02.2024 20:34 Ответить
тю, ти не викрутилася. реально з часом буде інфа, якщо не утка від державників.
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27.02.2024 20:43 Ответить
це для "ветеранiв" уряду, ВР, та ОП-95...
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27.02.2024 19:59 Ответить
Цім можна просто подрєхтовать
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27.02.2024 20:28 Ответить
це ще при Порошенкові було.
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27.02.2024 20:00 Ответить
всі пілотні проекти Порошенка зелень знищила як і Мрію.
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27.02.2024 20:01 Ответить
я не здивуюсь якщо зелені напишуть,що Томос це заслуга зеленського.
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27.02.2024 20:03 Ответить
Интересно этот уже ветеран, или еще нет?

Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у 2023 році купив нове авто - BMW X5. У декларації посадовця вказано, що машина коштує 3,23 млн гривень.
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27.02.2024 20:04 Ответить
тсссс. все чисто
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28.02.2024 00:37 Ответить
"деякі категорії військовослужбовців" ага - службовці з тцк, тилового забезпечення та інші "особливі категорії", це ж правда треба міцні зуби мати щоб хамон та мармурову яловичину жувати
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27.02.2024 20:04 Ответить
А ще мені подабається ось це слово - "пілотний проект" тобто швидесенько своїм зуби зроблять, гроші спиZZдять, та закриють нах коли правда випливе наружу, ну типу не пішло так не пішло..
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27.02.2024 20:08 Ответить
Ермак открыл сеть стомат. клиник?
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27.02.2024 20:18 Ответить
плять,"золоте дно" для аферистів на покійників списувати протези...
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27.02.2024 20:20 Ответить
а Німеччині усім ті зуби роблять безкоштовно.
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27.02.2024 20:30 Ответить
Ці зедебільні квартальні підараси здається остаточно втрачають зв'язок з реальністю...
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27.02.2024 20:32 Ответить
Вініри, імпланти, м/к на халяву - налітай !
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27.02.2024 20:48 Ответить
Ага, на словах як завжди в Зе цирку.
Міліард дерев вже шелистить листвою по всій Україні.
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28.02.2024 01:17 Ответить
Цей би уряд в космос запустити.Всі категорії віськовослужбовців які брали участь в бойових діях повинні мати право на це ВСІ !
Уряд ВИ ВИНТОРОГІ !
Хлопці мають право на повне безкоштовне медичне лікування на протезування і на піклування країни їм і їх сім'ям.Вони відали, відають своє здоров'я і життя.А не стояти біля переходу на костилях або з палкою з пенсією в 2 тис грн і збирати кошти на лікування.
Контрацептиви ви штопані уряд.
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27.02.2024 22:38 Ответить
Там мабуть 7 кругів ада по справкам треба пройти щоб тобі ті зубні протези зробили
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27.02.2024 23:41 Ответить
БІЛЬШ ТОГО - ВСІМ БІЙЦЯМ ЯКІ ВОЮЮТЬ ПРОТИ КАЦАПІВ ДОЗВОЛИТИ ЗБЕРІГАННЯ І НОСІННЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОЖИТТЄВО
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27.02.2024 23:43 Ответить
Дивно: звичайнісінька загальнодоступна річ при смердючому совку нині подається як велика пільга та милість!
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28.02.2024 05:33 Ответить
Підори, це ще при пороху впровадили!!!!
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28.02.2024 08:32 Ответить
 
 