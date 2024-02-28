Правительство требует, чтобы госпредприятия авансом выплатили дивиденды за 2023 год. СПИСОК
Кабинет министров хочет, чтобы 6 государственных предприятий до 29 февраля авансом уплатили 50% дивидендов за 2023 год.
Об этом говорится в распоряжении правительства от 27 февраля 2024 г. №163-р, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение касается компаний:
- НАК "Нефтегаз Украины",
- "Украинская железная дорога",
- "Укргидроэнерго",
- "Украинские энергетические машины",
- "Нижнеднестровская ГЭС",
- "Украинская оборонная промышленность".
По данным Минфина, это даст государственному бюджету в феврале более 3 млрд гривен.
Заместитель министр экономики Алексей Соболев, которого цитирует пресс-служба министерства, сказал, что правительство решило направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых он является органом управления.
"Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", – пояснил Соболев.
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+11 Vlad Hof
показать весь комментарий28.02.2024 09:15
+9 Гоша Фантомас b9eb6379
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+8 Прощай немытая раССея
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Зрозуміло. Це тому, що https://biz.censor.net/n3474905
"Тупа" русня завжди знайде спосіб досягнути свого. Не басалаєвою, так Кабміном.
3 млрд. податку?
то це заплатять акціонери з прибутку.
а хто акціонери, що так терміново держава хоче їм виплат???
Бо маю вже 70,не знаю,скільки ще протягну.
закінчать так же
Хоча що там казати, усі почали грести зазделегіть, смішно чи ні ,але ця ситуація прям співпала зі збором грошей в дитині в школі...... на щоденник.... на наступний уч.рік.