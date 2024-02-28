Правительство требует, чтобы госпредприятия авансом выплатили дивиденды за 2023 год. СПИСОК

Кабинет министров хочет, чтобы 6 государственных предприятий до 29 февраля авансом уплатили 50% дивидендов за 2023 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 27 февраля 2024 г. №163-р, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение касается компаний:

НАК "Нефтегаз Украины",

"Украинская железная дорога",

"Укргидроэнерго",

"Украинские энергетические машины",

"Нижнеднестровская ГЭС",

"Украинская оборонная промышленность".

По данным Минфина, это даст государственному бюджету в феврале более 3 млрд гривен.

Заместитель министр экономики Алексей Соболев, которого цитирует пресс-служба министерства, сказал, что правительство решило направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых он является органом управления.

"Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", – пояснил Соболев.

Читайте также: Кабмин просят перенаправить бюджетные средства с телемарафона на БПЛА и пикапы для ВСУ - петиция