РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8984 посетителя онлайн
Новости
5 221 24
госбюджет (1185) Кабмин (13507) дивиденды (8) Соболев Алексей (5)

Правительство требует, чтобы госпредприятия авансом выплатили дивиденды за 2023 год. СПИСОК

кабмін

Кабинет министров хочет, чтобы 6 государственных предприятий до 29 февраля авансом уплатили 50% дивидендов за 2023 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 27 февраля 2024 г. №163-р, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение касается компаний:

  • НАК "Нефтегаз Украины",
  • "Украинская железная дорога",
  • "Укргидроэнерго",
  • "Украинские энергетические машины",
  • "Нижнеднестровская ГЭС",
  • "Украинская оборонная промышленность".

По данным Минфина, это даст государственному бюджету в феврале более 3 млрд гривен.

Заместитель министр экономики Алексей Соболев, которого цитирует пресс-служба министерства, сказал, что правительство решило направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых он является органом управления.

"Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", – пояснил Соболев.

Читайте также: Кабмин просят перенаправить бюджетные средства с телемарафона на БПЛА и пикапы для ВСУ - петиция
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Потому что 17 млрд. на дороги выделили, а их же надо где то взять.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:15
+9
обидва щирі Українці
показать весь комментарий
28.02.2024 09:17
+8
показать весь комментарий
28.02.2024 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну понятно "весна пришла, дороги делаем".
показать весь комментарий
28.02.2024 09:06 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 09:11 Ответить
обидва щирі Українці
показать весь комментарий
28.02.2024 09:17 Ответить
А чим цікаво дискримінаційні вимоги?
показать весь комментарий
28.02.2024 09:37 Ответить
Згідно з розробленою документацією всі яйця повинні були бути білими. Дискримінація!
показать весь комментарий
28.02.2024 12:14 Ответить
о)(уєвшие твари
показать весь комментарий
28.02.2024 09:11 Ответить
"Укроборонпром","Українська оборонна промисловість"
Зрозуміло. Це тому, що https://biz.censor.net/n3474905
"Тупа" русня завжди знайде спосіб досягнути свого. Не басалаєвою, так Кабміном.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:14 Ответить
Потому что 17 млрд. на дороги выделили, а их же надо где то взять.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:15 Ответить
Не потребують же , щоб сплатили ФОП з ринку, а для тих це копійки , нехай платять.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:15 Ответить
Може, уряд вдовольниться пісною *******?
показать весь комментарий
28.02.2024 09:16 Ответить
Дівіденди?
3 млрд. податку?
то це заплатять акціонери з прибутку.
а хто акціонери, що так терміново держава хоче їм виплат???
показать весь комментарий
28.02.2024 09:17 Ответить
Держава і є акціонером, приватних не має! "Турботливий" ти наш!
показать весь комментарий
28.02.2024 09:31 Ответить
я тебе пам'ятаю. ти всюди всяке гавно прикриваєш. скрився в тумані
показать весь комментарий
28.02.2024 10:04 Ответить
держава акціонер
показать весь комментарий
28.02.2024 10:31 Ответить
у всіх написано, що держава найбільший акціонер, а не єдиний
показать весь комментарий
28.02.2024 11:08 Ответить
поспішають вкрасти та звалить....
показать весь комментарий
28.02.2024 09:20 Ответить
ЄДИНИМ акціонером перелічених компаній є держава і якихось приватних в них не має, тобто усі гроші підуть до бюджету. Інша справа що отримавши гроші вже зараз їх буде ніде взяти на момент планової сплати дивідендів. Також не можливо зараз вирахувати саме 50% бо не виконані усі розрахунки за результатами фінансового року і вони, при несприятливих умовах, можуть взагалі бути рівними 0%, тож звідки взялась сума у 3 млрд не відомо. А нащо зрозуміло - шукають гроші де тільки можуть а от як саме їх використають це вже окреме питання!!!
показать весь комментарий
28.02.2024 09:30 Ответить
А мені аби пенсію років за 20 авансом дали
Бо маю вже 70,не знаю,скільки ще протягну.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:32 Ответить
розсмішили - але я за
показать весь комментарий
28.02.2024 10:33 Ответить
А витрати скоротити на не життєво необхідні речі, ''мільйонні'' зарплати зменшити, накрадене повернути! Ні не пробували. Не перевіряйте нерви Українців! Бо може так статися що ''Коліївщина'' буде дитячою забавкою!
показать весь комментарий
28.02.2024 09:34 Ответить
це ж цілковитий плагіат із методичок Азірова 🤣
закінчать так же
показать весь комментарий
28.02.2024 10:45 Ответить
Ситуація п....ь, тягнути зазделегіть те що щє самим контрагентом не отримано,та він щє за все не розрахувався - гра в казіно. Гроші які розраховані на трату не раніше літа отримати зараз.... ну така собі авантюра.
Хоча що там казати, усі почали грести зазделегіть, смішно чи ні ,але ця ситуація прям співпала зі збором грошей в дитині в школі...... на щоденник.... на наступний уч.рік.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:37 Ответить
а що, на пенсії нам в березні не вистачає?
показать весь комментарий
28.02.2024 13:21 Ответить
 
 