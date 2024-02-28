Уряд вимагає, щоб держпідприємства авансом сплатили дивіденди за 2023 рік. ПЕРЕЛІК
Кабінет міністрів хоче, щоб 6 державних підприємств до 29 лютого авансом сплатили 50% дивідендів за 2023 рік.
Про це йдеться в розпорядженні уряду від 27 лютого 2024 р. № 163-р, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення стосується компаній:
- НАК "Нафтогаз України",
- "Українська залізниця",
- "Укргідроенерго",
- "Українські енергетичні машини",
- "Нижньодністровська ГЕС",
- "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").
За даними Мінфіну, це дасть державному бюджету в лютому понад 3 млрд гривень.
Заступник міністр економіки Олексій Соболев, якого цитує пресслужба міністерства, сказав, що уряд вирішив спрямувати в держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління.
"Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", - пояснив Соболєв.
Топ коментарі
+11 Vlad Hof
показати весь коментар28.02.2024 09:15
+9 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар28.02.2024 09:17
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.02.2024 09:11
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Зрозуміло. Це тому, що https://biz.censor.net/n3474905
"Тупа" русня завжди знайде спосіб досягнути свого. Не басалаєвою, так Кабміном.
3 млрд. податку?
то це заплатять акціонери з прибутку.
а хто акціонери, що так терміново держава хоче їм виплат???
Бо маю вже 70,не знаю,скільки ще протягну.
закінчать так же
Хоча що там казати, усі почали грести зазделегіть, смішно чи ні ,але ця ситуація прям співпала зі збором грошей в дитині в школі...... на щоденник.... на наступний уч.рік.