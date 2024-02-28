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Новини
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Уряд вимагає, щоб держпідприємства авансом сплатили дивіденди за 2023 рік. ПЕРЕЛІК

кабмін

Кабінет міністрів хоче, щоб 6 державних підприємств до 29 лютого авансом сплатили 50% дивідендів за 2023 рік.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 27 лютого 2024 р. № 163-р, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рішення стосується компаній:

  • НАК "Нафтогаз України",
  • "Українська залізниця",
  • "Укргідроенерго",
  • "Українські енергетичні машини",
  • "Нижньодністровська ГЕС",
  • "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

За даними Мінфіну, це дасть державному бюджету в лютому понад 3 млрд гривень.

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Заступник міністр економіки Олексій Соболев, якого цитує пресслужба міністерства, сказав, що уряд вирішив спрямувати в держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління.

"Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", - пояснив Соболєв.

Автор: 

держбюджет (2396) Кабмін (14099) дивіденди (469) Соболев Олексій (6)


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Топ коментарі
+11
Потому что 17 млрд. на дороги выделили, а их же надо где то взять.
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28.02.2024 09:15
+9
обидва щирі Українці
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28.02.2024 09:17
+8
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28.02.2024 09:11
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Ну понятно "весна пришла, дороги делаем".
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28.02.2024 09:06 Відповісти
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28.02.2024 09:11 Відповісти
обидва щирі Українці
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28.02.2024 09:17 Відповісти
А чим цікаво дискримінаційні вимоги?
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28.02.2024 09:37 Відповісти
Згідно з розробленою документацією всі яйця повинні були бути білими. Дискримінація!
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28.02.2024 12:14 Відповісти
о)(уєвшие твари
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28.02.2024 09:11 Відповісти
"Укроборонпром","Українська оборонна промисловість"
Зрозуміло. Це тому, що https://biz.censor.net/n3474905
"Тупа" русня завжди знайде спосіб досягнути свого. Не басалаєвою, так Кабміном.
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28.02.2024 09:14 Відповісти
Потому что 17 млрд. на дороги выделили, а их же надо где то взять.
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28.02.2024 09:15 Відповісти
Не потребують же , щоб сплатили ФОП з ринку, а для тих це копійки , нехай платять.
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28.02.2024 09:15 Відповісти
Може, уряд вдовольниться пісною *******?
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28.02.2024 09:16 Відповісти
Дівіденди?
3 млрд. податку?
то це заплатять акціонери з прибутку.
а хто акціонери, що так терміново держава хоче їм виплат???
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28.02.2024 09:17 Відповісти
Держава і є акціонером, приватних не має! "Турботливий" ти наш!
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28.02.2024 09:31 Відповісти
я тебе пам'ятаю. ти всюди всяке гавно прикриваєш. скрився в тумані
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28.02.2024 10:04 Відповісти
держава акціонер
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28.02.2024 10:31 Відповісти
у всіх написано, що держава найбільший акціонер, а не єдиний
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28.02.2024 11:08 Відповісти
поспішають вкрасти та звалить....
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28.02.2024 09:20 Відповісти
ЄДИНИМ акціонером перелічених компаній є держава і якихось приватних в них не має, тобто усі гроші підуть до бюджету. Інша справа що отримавши гроші вже зараз їх буде ніде взяти на момент планової сплати дивідендів. Також не можливо зараз вирахувати саме 50% бо не виконані усі розрахунки за результатами фінансового року і вони, при несприятливих умовах, можуть взагалі бути рівними 0%, тож звідки взялась сума у 3 млрд не відомо. А нащо зрозуміло - шукають гроші де тільки можуть а от як саме їх використають це вже окреме питання!!!
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28.02.2024 09:30 Відповісти
А мені аби пенсію років за 20 авансом дали
Бо маю вже 70,не знаю,скільки ще протягну.
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28.02.2024 09:32 Відповісти
розсмішили - але я за
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28.02.2024 10:33 Відповісти
А витрати скоротити на не життєво необхідні речі, ''мільйонні'' зарплати зменшити, накрадене повернути! Ні не пробували. Не перевіряйте нерви Українців! Бо може так статися що ''Коліївщина'' буде дитячою забавкою!
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28.02.2024 09:34 Відповісти
це ж цілковитий плагіат із методичок Азірова 🤣
закінчать так же
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28.02.2024 10:45 Відповісти
Ситуація п....ь, тягнути зазделегіть те що щє самим контрагентом не отримано,та він щє за все не розрахувався - гра в казіно. Гроші які розраховані на трату не раніше літа отримати зараз.... ну така собі авантюра.
Хоча що там казати, усі почали грести зазделегіть, смішно чи ні ,але ця ситуація прям співпала зі збором грошей в дитині в школі...... на щоденник.... на наступний уч.рік.
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28.02.2024 11:37 Відповісти
а що, на пенсії нам в березні не вистачає?
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28.02.2024 13:21 Відповісти
 
 