Уряд вимагає, щоб держпідприємства авансом сплатили дивіденди за 2023 рік. ПЕРЕЛІК

Кабінет міністрів хоче, щоб 6 державних підприємств до 29 лютого авансом сплатили 50% дивідендів за 2023 рік.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 27 лютого 2024 р. № 163-р, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рішення стосується компаній:

НАК "Нафтогаз України",

"Українська залізниця",

"Укргідроенерго",

"Українські енергетичні машини",

"Нижньодністровська ГЕС",

"Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

За даними Мінфіну, це дасть державному бюджету в лютому понад 3 млрд гривень.

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Заступник міністр економіки Олексій Соболев, якого цитує пресслужба міністерства, сказав, що уряд вирішив спрямувати в держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління.

"Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", - пояснив Соболєв.