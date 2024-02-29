Германия представила сценарий возможного нападения на НАТО
Правительство Германии представило отчет, в котором рассматривается один из возможных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Правительство Германии в отчете Бундестага об "анализе рисков для гражданской защиты" описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины.
В документе говорится, что война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенционные операции, к последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.
"Нападение агрессора - гибридное и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", - отмечается в отчете.
Далее авторы приводят один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предполагают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы.
- Фаза I длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонительно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.
- Фаза II длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания ответа. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше.
- Фаза III, которая длится не менее одного года, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе - по целям на территории ФРГ, а также возможные перебои в работе спутников в космосе.
- В конце концов, во время фазы IV войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предполагает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".
В правительстве Германии предлагается брать этот сценарий как основу для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.
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Якщо Україні зараз дядки з Європи-Америки скажуть йти на перемовини і прийняти умови хйла, то так і буде.
Чому вони використовують ці формулювання?
Можливі і інші варіанти, але Німетчина про них не каже . Чому?
1. Щоб мати аргументи для своеі політики « Путин ферштейн», яка їм подобається. Та за здалегидь запугали суспільство поразкою.
2. Щоб виправдати свою теперішню позицію на « мирні перемовини». Раз все одно діло цім повинно закінчитися…
Щей « прогноз» ( фази сценарію) німетчени НЕ Можна назвати « обьективним». Це більше схоже на агітацію на підтримку ху&ла.
Діло фрау Меркель- Ребінтроп продовжуе жити …
бояться назвати ім'я
цього таємничого агресора зі сходу!
нравится, то избежание этого лежит на поверхности. Называется эффективное и дальнобойное оружие для Украины.
Це сценарій війни рашки проти України. З Німеччиною буде, напевно, по іншому.
А після цього кліпу Ліндеману прийшлось заспівати "любімий ґорад"😁
1 - Спорт фактично фінансувався газпромом.
2 - Фермери.
3 - Націоналістичні рухи.
Саме ці категорії отримають задачу блокувати рух війскової техніки НАТО, зливати позиції та воювати на боці Рашки.
Далі за сценарієм як в Україні - спочатку нас там нема, потім 8 років бомбили.
До Рашки офіційно підєднається Китай, Антиізраїльска трійка, Білорусь, Венгрія, Словенія, П.Корея. США відморозяться і навіть допомогатимуть Рашці так як трампісти зацікавленні захопити США і їм потрібна допомога щоб зруйнувати стандартну систему США.
І за цим всим стоїть найбагатша людина світу, яка хоче захопити весь світ. Привіт Антихристу
2 фаза - хвойда Меркель.
3 фаза - "північні потоки".
4 фаза - прозріння через війну в Україні і рішуче виймання кацапського хера з рота.
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією.
боротьба з ностальгієюЛОМКА....
На территорії США скоріш за все почнеться революція між трампістами та демократами чим і скористуються окупанти.
якщо кацапам...то на якій підставі...(я розумію, що "міжнародне право" це ШМАТОК ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ, як і "будапештський меморандум")?
ДЕ взяли кацапи Аляску?? знову "вілікій чЛєнін падаріл"...?
Голівудукварталу-95 або режисерів сватів....
Там вам ще кращий сценарій(хитрий план....оманський план...) намалюють
З такими настроями, підривайте Рейхстаг вже сьогодні та піднімайте над руїнами червоний прапор.
Чого тягти 2÷3 роки?
Нащо ці страждання, стресс, безглузда ескалація?
один за всехвсе за одного должна быть.
бо росія "осознала свої інтереси", а Німеччина їх "все ще шукає"
в тому сенсі що активно діяти треба починати самим німцям, а не чекати "доказів агресії"
я думаю, першим "доказом агресії" буде підрив євро, як це вже трапилялось з запровадженням бундес-марки в 1949 році : цьому передувала 1-річна повна блокада Берліну совєцкімі бойцамі
Першу Світову війну почали "консерватори", Другу Світову війну почали "соціалісти", Третю Світову війну мають почати "популісти", це ті що "дають все всім і відразу" - все по законам жанру
Ну якщо строіть таку стратегію, пора брать ракету та летіти на Марс