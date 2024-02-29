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Германия представила сценарий возможного нападения на НАТО

нато

Правительство Германии представило отчет, в котором рассматривается один из возможных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Правительство Германии в отчете Бундестага об "анализе рисков для гражданской защиты" описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины.

В документе говорится, что война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенционные операции, к последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

"Нападение агрессора - гибридное и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", - отмечается в отчете.

Далее авторы приводят один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предполагают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы.

  • Фаза I длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонительно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.
  • Фаза II длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания ответа. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше.
  • Фаза III, которая длится не менее одного года, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе - по целям на территории ФРГ, а также возможные перебои в работе спутников в космосе.
  • В конце концов, во время фазы IV войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предполагает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В правительстве Германии предлагается брать этот сценарий как основу для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

Также читайте: Никаких войск стран НАТО или ЕС в Украине не будет, - Шольц

Автор: 

Германия (6974) НАТО (9998)


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Топ комментарии
+14
Вони навіть у плані
бояться назвати ім'я
цього таємничого агресора зі сходу!
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29.02.2024 01:09
+12
Четвёртая фаза звучит как взятие Рейхстага. Если им это не
нравится, то избежание этого лежит на поверхности. Называется эффективное и дальнобойное оружие для Украины.
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29.02.2024 01:15
+9
1 фаза - хвойда Шредер.
2 фаза - хвойда Меркель.
3 фаза - "північні потоки".
4 фаза - прозріння через війну в Україні і рішуче виймання кацапського хера з рота.
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією.
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29.02.2024 01:49
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Ааааа 😂😂😂 який жалюгідний натяк на неможливість уникнення переговорів. Нагадайте, як проходили переговори із третім райхом? Бо я вже щось забув
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29.02.2024 01:07 Ответить
Фінляндії довелося йти на перемовини з совком в 1939 році.
Якщо Україні зараз дядки з Європи-Америки скажуть йти на перемовини і прийняти умови хйла, то так і буде.
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29.02.2024 01:22 Ответить
Ну то натяки ці зрозумілі, але накуа вигадувати такі дивні конструкції, до того ж на прикладі цілого НАТО?
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29.02.2024 01:33 Ответить
І ще одне… а шо казали дядьки з Європ/Америк у лютому березні 22-го? Щось я теж не можу пригадати… а ні щоб щось говорили, а ні щоб хтось їх тут дослухався
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29.02.2024 01:37 Ответить
Остання фаза закінчується для НАТО не перемогою (!?) , а поразкою та перемовинами.

Чому вони використовують ці формулювання?
Можливі і інші варіанти, але Німетчина про них не каже . Чому?

1. Щоб мати аргументи для своеі політики « Путин ферштейн», яка їм подобається. Та за здалегидь запугали суспільство поразкою.

2. Щоб виправдати свою теперішню позицію на « мирні перемовини». Раз все одно діло цім повинно закінчитися…

Щей « прогноз» ( фази сценарію) німетчени НЕ Можна назвати « обьективним». Це більше схоже на агітацію на підтримку ху&ла.

Діло фрау Меркель- Ребінтроп продовжуе жити …
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29.02.2024 14:30 Ответить
Вони навіть у плані
бояться назвати ім'я
цього таємничого агресора зі сходу!
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29.02.2024 01:09 Ответить
РАША-ПАРАША...
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29.02.2024 01:18 Ответить
Четвёртая фаза звучит как взятие Рейхстага. Если им это не
нравится, то избежание этого лежит на поверхности. Называется эффективное и дальнобойное оружие для Украины.
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29.02.2024 01:15 Ответить
Генерали завжди готуються до минулих війн.
Це сценарій війни рашки проти України. З Німеччиною буде, напевно, по іншому.
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29.02.2024 01:16 Ответить
Прямо зараз дивився кліп Дойчланд від Рамштайн. Зрозумів що тим військовим, які в кліпі, потрібно замінити прапори рукаві на українські. Бо в Німеччині вже немає військових. Хай не брешуть. Навіть у кліпах.
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29.02.2024 01:17 Ответить
Всі хто є участниками Рамштайну народилися і виросли в НДР - а це означає шо на підкірці залишилось шось совково- ндрівське , і воно може вилізти в неочікуваний момент - особливо тоді коли ти і не пробував подібне лайно усвідомленно вишкрябсти ( як то кажуть ностальжі воно таке - згадуються дітвацькі роки те шо був молодий і шось стояло і подібне ). А останніми роками Рамштайн попердолило на кацапській темі - ну принаймі соліста так точно .
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29.02.2024 06:07 Ответить
Глянь ich liebe kinder. Там непоганий відеоряд.
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29.02.2024 06:39 Ответить
Відеоряд друкуєте - а шо на Заході не відбувається чогось подібного ( я про булінг ) а те шо відеоряд в совковому стайлі оце може свідчити про латентну софкофілію . А ось в творчості Рамштайн в 90 до прикладу якихось антисовкових відеорядів я не памятаю - а могли зробити але не зробили .
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29.02.2024 06:59 Ответить
Не робили, бо тоді був суцільний віндофчєйндж, матрьошька і рускій вотка.
А після цього кліпу Ліндеману прийшлось заспівати "любімий ґорад"😁
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29.02.2024 07:18 Ответить
Пет шоп бойзів забилися ви згадати - а я забувся шо то за співанка в них була на совкову тему ( музику памятаю а от назву співанки ніт ).
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29.02.2024 07:26 Ответить
Не забилися а забилися - тьфу ти забулися ( коли вже на Цензорі можна буде коменти виправляти?). Добре то не я не грамотний то - то кішка по клаві пробіглася .
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29.02.2024 07:37 Ответить
Якась меншовартісна ×уїта.
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29.02.2024 01:20 Ответить
Напад буде 1 в 1 як на Україну. Сепарів в країнах НАТО вже величезна кількість. Які категорії населення держав НАТО фінансувала Рашка.

1 - Спорт фактично фінансувався газпромом.
2 - Фермери.
3 - Націоналістичні рухи.

Саме ці категорії отримають задачу блокувати рух війскової техніки НАТО, зливати позиції та воювати на боці Рашки.

Далі за сценарієм як в Україні - спочатку нас там нема, потім 8 років бомбили.

До Рашки офіційно підєднається Китай, Антиізраїльска трійка, Білорусь, Венгрія, Словенія, П.Корея. США відморозяться і навіть допомогатимуть Рашці так як трампісти зацікавленні захопити США і їм потрібна допомога щоб зруйнувати стандартну систему США.

І за цим всим стоїть найбагатша людина світу, яка хоче захопити весь світ. Привіт Антихристу
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29.02.2024 01:45 Ответить
1 фаза - хвойда Шредер.
2 фаза - хвойда Меркель.
3 фаза - "північні потоки".
4 фаза - прозріння через війну в Україні і рішуче виймання кацапського хера з рота.
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією.
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29.02.2024 01:49 Ответить
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією ЛОМКА....
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29.02.2024 09:17 Ответить
Мені цей план нагадує план киев за 3 дня. 21:00 концерт газманова. Дитячий садок, бл*..
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29.02.2024 01:52 Ответить
Сидять дітки за столиками і щось малюють… Якось так це бачу. Європа все.
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29.02.2024 02:10 Ответить
Ніякого перемиря не буде. Сепари країн Європи розвалять НАТО. План другої світової війни був невдалим по тій причині що окупанти не створили підпіля в США. Тепер план захоплення світу підкорегували. Тому гірше попереду.
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29.02.2024 02:19 Ответить
Країни ЄС заочно помиляються в тому, що розглядають країну агресора лише Рашку. За Рашкою стоїть ціла коаліція окупантів. Китай, П.Корея, Анти-ізраїльська трійка, Білорусь і ще невідомо як себе поведе Турція, Венгрія.

На территорії США скоріш за все почнеться революція між трампістами та демократами чим і скористуються окупанти.
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29.02.2024 02:28 Ответить
Війна між Північчю і Півднем? Та було вже таке колись. Більше не буде, бо американці звикли на чужій території воювати. А Алясоску взад доведеться віддавати. І такі президенти, як Байден чи Трамп здатні на це.
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29.02.2024 05:10 Ответить
Взад віддавати Аляску - хм цікаво виходить , ну тоді четверту частину США прийдеться також віддавати Франції - і це при тому шо Франція має якісь законні підстави на це а ось кацапстан на Аляску не має ( підар членін разом з своїм комуняцким кодлом відмовився визнавати шо вони правонаступники кацапської імперії - так шо претензії кацапів то є просто претензії ). Ну і ше дещо - Аляску купили а не завоювали і ніхто кацапів не примушував її продавать .
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29.02.2024 05:48 Ответить
а кому Аляску віддавати?? Чукчам...?? Алеутам...?? іншим аборигенам...? чи...чи кацапам...??

якщо кацапам...то на якій підставі...(я розумію, що "міжнародне право" це ШМАТОК ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ, як і "будапештський меморандум")?

ДЕ взяли кацапи Аляску?? знову "вілікій чЛєнін падаріл"...?
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29.02.2024 09:24 Ответить
План писали шизофреніки під тяжкими наркотиками. Є набагато простіший і ефективніший план. З одної руки кацапи одразу почнуть масовані атаки дронами по цивільній інфраструктурі, а в другій руці триматимуть ядерну бомбу погрожуючи її підірвати у випадку якщо їм щось не сподобається. І
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29.02.2024 05:24 Ответить
Зверніться до Голівуду. Там вам ще кращий сценарій намалюють.
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29.02.2024 06:49 Ответить
Зверніться до Голівуду кварталу-95 або режисерів сватів....

Там вам ще кращий сценарій(хитрий план....оманський план...) намалюють
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29.02.2024 09:27 Ответить
І жодного сценарію,як перемогти раісію.Тьфу ***!Позорніки!Сцикуни довбані.
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29.02.2024 06:52 Ответить
Сподобалася 4а фаза.
З такими настроями, підривайте Рейхстаг вже сьогодні та піднімайте над руїнами червоний прапор.
Чого тягти 2÷3 роки?
Нащо ці страждання, стресс, безглузда ескалація?
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29.02.2024 07:11 Ответить
Гггк, це оті планувальники від Бога, у яких плани поліції по захисту спивкрали 🤦😁😁
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29.02.2024 08:18 Ответить
уже что - фаза 3? может конечно пока не в Германии. хотя ната она вроде как один за всех все за одного должна быть.
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29.02.2024 08:55 Ответить
Вони вже поляками чинять економічні диверсії проти ФРН, розгортають свої сили (фермери - лісоруби)в багатьох країнах ЄС, ведуть їх підтримку другим ешелоном ультраправі та ліві партії при безпосередній участі Орбан,Туск,Фіцо та ін,перед цим провели багаторічну підготовку Меркель-Саркозі,Обама та ін. ..Враховуючи те що ніякої фази три не буде,а до чотири ви неготові то в вас уже йдуть "навчання" онлайн.А дивлячись на вашу недолугу і некомпетентну позицію останні кілька десятків років шансів у вас немає.
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29.02.2024 08:57 Ответить
Фаза IV має закінчуватися перемовинами, але на руїнах кремля.
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29.02.2024 08:58 Ответить
1000%!
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29.02.2024 09:28 Ответить
Евротерпилы всё сделают что бы ***** не обидеть.
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29.02.2024 09:49 Ответить
Цікаво, що в їхньому плані немає пункту відкинути ворога з території НАТО і дійти до москви, а переговори на руїнах Берліну. На серйозний спротив кацапії здатна тільки Україна.
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29.02.2024 10:28 Ответить
коли уряд Німеччини зрозуміє мету російської агресії, то ці плани прийдеться серйозно коректувати

бо росія "осознала свої інтереси", а Німеччина їх "все ще шукає"

в тому сенсі що активно діяти треба починати самим німцям, а не чекати "доказів агресії"

я думаю, першим "доказом агресії" буде підрив євро, як це вже трапилялось з запровадженням бундес-марки в 1949 році : цьому передувала 1-річна повна блокада Берліну совєцкімі бойцамі

Першу Світову війну почали "консерватори", Другу Світову війну почали "соціалісти", Третю Світову війну мають почати "популісти", це ті що "дають все всім і відразу" - все по законам жанру
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29.02.2024 12:59 Ответить
Навіть тут "додіки" переговаріваться збираються

Ну якщо строіть таку стратегію, пора брать ракету та летіти на Марс
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29.02.2024 19:33 Ответить
 
 