Германия представила сценарий возможного нападения на НАТО

Правительство Германии представило отчет, в котором рассматривается один из возможных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Правительство Германии в отчете Бундестага об "анализе рисков для гражданской защиты" описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины.

В документе говорится, что война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенционные операции, к последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

"Нападение агрессора - гибридное и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", - отмечается в отчете.

Далее авторы приводят один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предполагают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы.

Фаза I длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонительно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.

длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонительно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно. Фаза II длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания ответа. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше.

длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания ответа. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше. Фаза III, которая длится не менее одного года, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе - по целям на территории ФРГ, а также возможные перебои в работе спутников в космосе.

которая длится не менее одного года, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе - по целям на территории ФРГ, а также возможные перебои в работе спутников в космосе. В конце концов, во время фазы IV войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предполагает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В правительстве Германии предлагается брать этот сценарий как основу для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

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