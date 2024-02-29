Німеччина представила сценарій можливого нападу на НАТО

Уряд Німеччини представив звіт, в якому розглядається один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Німецький уряд у звіті Бундестагу про "аналіз ризиків для цивільного захисту" описав один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України.

В документі йдеться про те, що війна Росії проти України підтвердила, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції, до останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії.

"Напад агресора - гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… є, таким чином, вірогідним сценарієм", - зазначається в звіті.

Далі автори наводять один зі сценаріїв такого нападу, підкреслюючи, що він є лише одним із можливих, і не уточнюючи, який розвиток подій передбачають інші. Цей сценарій розбиває конфлікт на чотири фази.

Фаза І триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість цієї фази – гібридний вплив відбувається таємно, і пов’язати його з агресором одразу неможливо.

триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість цієї фази – гібридний вплив відбувається таємно, і пов’язати його з агресором одразу неможливо. Фаза II триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим.

триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим. Фаза III , яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, у тому числі по цілях на території ФРН, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі.

, яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, у тому числі по цілях на території ФРН, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі. Зрештою, під час фази IV війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".

В німецькому уряді пропонують брати цей сценарій як основу для побудови концепції цивільного захисту, причому відповідні відомства на його основі можуть додатково моделювати "підсценарії" для ефективнішої оборони.

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