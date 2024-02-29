Німеччина представила сценарій можливого нападу на НАТО
Уряд Німеччини представив звіт, в якому розглядається один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Німецький уряд у звіті Бундестагу про "аналіз ризиків для цивільного захисту" описав один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України.
В документі йдеться про те, що війна Росії проти України підтвердила, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції, до останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії.
"Напад агресора - гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… є, таким чином, вірогідним сценарієм", - зазначається в звіті.
Далі автори наводять один зі сценаріїв такого нападу, підкреслюючи, що він є лише одним із можливих, і не уточнюючи, який розвиток подій передбачають інші. Цей сценарій розбиває конфлікт на чотири фази.
- Фаза І триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість цієї фази – гібридний вплив відбувається таємно, і пов’язати його з агресором одразу неможливо.
- Фаза II триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим.
- Фаза III, яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, у тому числі по цілях на території ФРН, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі.
- Зрештою, під час фази IV війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".
В німецькому уряді пропонують брати цей сценарій як основу для побудови концепції цивільного захисту, причому відповідні відомства на його основі можуть додатково моделювати "підсценарії" для ефективнішої оборони.
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Якщо Україні зараз дядки з Європи-Америки скажуть йти на перемовини і прийняти умови хйла, то так і буде.
Чому вони використовують ці формулювання?
Можливі і інші варіанти, але Німетчина про них не каже . Чому?
1. Щоб мати аргументи для своеі політики « Путин ферштейн», яка їм подобається. Та за здалегидь запугали суспільство поразкою.
2. Щоб виправдати свою теперішню позицію на « мирні перемовини». Раз все одно діло цім повинно закінчитися…
Щей « прогноз» ( фази сценарію) німетчени НЕ Можна назвати « обьективним». Це більше схоже на агітацію на підтримку ху&ла.
Діло фрау Меркель- Ребінтроп продовжуе жити …
бояться назвати ім'я
цього таємничого агресора зі сходу!
нравится, то избежание этого лежит на поверхности. Называется эффективное и дальнобойное оружие для Украины.
Це сценарій війни рашки проти України. З Німеччиною буде, напевно, по іншому.
А після цього кліпу Ліндеману прийшлось заспівати "любімий ґорад"😁
1 - Спорт фактично фінансувався газпромом.
2 - Фермери.
3 - Націоналістичні рухи.
Саме ці категорії отримають задачу блокувати рух війскової техніки НАТО, зливати позиції та воювати на боці Рашки.
Далі за сценарієм як в Україні - спочатку нас там нема, потім 8 років бомбили.
До Рашки офіційно підєднається Китай, Антиізраїльска трійка, Білорусь, Венгрія, Словенія, П.Корея. США відморозяться і навіть допомогатимуть Рашці так як трампісти зацікавленні захопити США і їм потрібна допомога щоб зруйнувати стандартну систему США.
І за цим всим стоїть найбагатша людина світу, яка хоче захопити весь світ. Привіт Антихристу
2 фаза - хвойда Меркель.
3 фаза - "північні потоки".
4 фаза - прозріння через війну в Україні і рішуче виймання кацапського хера з рота.
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією.
боротьба з ностальгієюЛОМКА....
На территорії США скоріш за все почнеться революція між трампістами та демократами чим і скористуються окупанти.
якщо кацапам...то на якій підставі...(я розумію, що "міжнародне право" це ШМАТОК ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ, як і "будапештський меморандум")?
ДЕ взяли кацапи Аляску?? знову "вілікій чЛєнін падаріл"...?
Голівудукварталу-95 або режисерів сватів....
Там вам ще кращий сценарій(хитрий план....оманський план...) намалюють
З такими настроями, підривайте Рейхстаг вже сьогодні та піднімайте над руїнами червоний прапор.
Чого тягти 2÷3 роки?
Нащо ці страждання, стресс, безглузда ескалація?
один за всехвсе за одного должна быть.
бо росія "осознала свої інтереси", а Німеччина їх "все ще шукає"
в тому сенсі що активно діяти треба починати самим німцям, а не чекати "доказів агресії"
я думаю, першим "доказом агресії" буде підрив євро, як це вже трапилялось з запровадженням бундес-марки в 1949 році : цьому передувала 1-річна повна блокада Берліну совєцкімі бойцамі
Першу Світову війну почали "консерватори", Другу Світову війну почали "соціалісти", Третю Світову війну мають почати "популісти", це ті що "дають все всім і відразу" - все по законам жанру
Ну якщо строіть таку стратегію, пора брать ракету та летіти на Марс