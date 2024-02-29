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Новини
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Німеччина представила сценарій можливого нападу на НАТО

нато

Уряд Німеччини представив звіт, в якому розглядається один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Німецький уряд у звіті Бундестагу про "аналіз ризиків для цивільного захисту" описав один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України.

В документі йдеться про те, що війна Росії проти України підтвердила, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції, до останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії.

"Напад агресора - гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… є, таким чином, вірогідним сценарієм", - зазначається в звіті.

Далі автори наводять один зі сценаріїв такого нападу, підкреслюючи, що він є лише одним із можливих, і не уточнюючи, який розвиток подій передбачають інші. Цей сценарій розбиває конфлікт на чотири фази.

  • Фаза І триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість цієї фази – гібридний вплив відбувається таємно, і пов’язати його з агресором одразу неможливо.
  • Фаза II триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим.
  • Фаза III, яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, у тому числі по цілях на території ФРН, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі.
  • Зрештою, під час фази IV війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".

В німецькому уряді пропонують брати цей сценарій як основу для побудови концепції цивільного захисту, причому відповідні відомства на його основі можуть додатково моделювати "підсценарії" для ефективнішої оборони.

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Автор: 

Німеччина (7374) НАТО (6459)


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Топ коментарі
+14
Вони навіть у плані
бояться назвати ім'я
цього таємничого агресора зі сходу!
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29.02.2024 01:09
+12
Четвёртая фаза звучит как взятие Рейхстага. Если им это не
нравится, то избежание этого лежит на поверхности. Называется эффективное и дальнобойное оружие для Украины.
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29.02.2024 01:15
+9
1 фаза - хвойда Шредер.
2 фаза - хвойда Меркель.
3 фаза - "північні потоки".
4 фаза - прозріння через війну в Україні і рішуче виймання кацапського хера з рота.
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією.
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29.02.2024 01:49
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Ааааа 😂😂😂 який жалюгідний натяк на неможливість уникнення переговорів. Нагадайте, як проходили переговори із третім райхом? Бо я вже щось забув
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29.02.2024 01:07 Відповісти
Фінляндії довелося йти на перемовини з совком в 1939 році.
Якщо Україні зараз дядки з Європи-Америки скажуть йти на перемовини і прийняти умови хйла, то так і буде.
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29.02.2024 01:22 Відповісти
Ну то натяки ці зрозумілі, але накуа вигадувати такі дивні конструкції, до того ж на прикладі цілого НАТО?
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29.02.2024 01:33 Відповісти
І ще одне… а шо казали дядьки з Європ/Америк у лютому березні 22-го? Щось я теж не можу пригадати… а ні щоб щось говорили, а ні щоб хтось їх тут дослухався
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29.02.2024 01:37 Відповісти
Остання фаза закінчується для НАТО не перемогою (!?) , а поразкою та перемовинами.

Чому вони використовують ці формулювання?
Можливі і інші варіанти, але Німетчина про них не каже . Чому?

1. Щоб мати аргументи для своеі політики « Путин ферштейн», яка їм подобається. Та за здалегидь запугали суспільство поразкою.

2. Щоб виправдати свою теперішню позицію на « мирні перемовини». Раз все одно діло цім повинно закінчитися…

Щей « прогноз» ( фази сценарію) німетчени НЕ Можна назвати « обьективним». Це більше схоже на агітацію на підтримку ху&ла.

Діло фрау Меркель- Ребінтроп продовжуе жити …
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29.02.2024 14:30 Відповісти
Вони навіть у плані
бояться назвати ім'я
цього таємничого агресора зі сходу!
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29.02.2024 01:09 Відповісти
РАША-ПАРАША...
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29.02.2024 01:18 Відповісти
Четвёртая фаза звучит как взятие Рейхстага. Если им это не
нравится, то избежание этого лежит на поверхности. Называется эффективное и дальнобойное оружие для Украины.
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29.02.2024 01:15 Відповісти
Генерали завжди готуються до минулих війн.
Це сценарій війни рашки проти України. З Німеччиною буде, напевно, по іншому.
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29.02.2024 01:16 Відповісти
Прямо зараз дивився кліп Дойчланд від Рамштайн. Зрозумів що тим військовим, які в кліпі, потрібно замінити прапори рукаві на українські. Бо в Німеччині вже немає військових. Хай не брешуть. Навіть у кліпах.
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29.02.2024 01:17 Відповісти
Всі хто є участниками Рамштайну народилися і виросли в НДР - а це означає шо на підкірці залишилось шось совково- ндрівське , і воно може вилізти в неочікуваний момент - особливо тоді коли ти і не пробував подібне лайно усвідомленно вишкрябсти ( як то кажуть ностальжі воно таке - згадуються дітвацькі роки те шо був молодий і шось стояло і подібне ). А останніми роками Рамштайн попердолило на кацапській темі - ну принаймі соліста так точно .
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29.02.2024 06:07 Відповісти
Глянь ich liebe kinder. Там непоганий відеоряд.
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29.02.2024 06:39 Відповісти
Відеоряд друкуєте - а шо на Заході не відбувається чогось подібного ( я про булінг ) а те шо відеоряд в совковому стайлі оце може свідчити про латентну софкофілію . А ось в творчості Рамштайн в 90 до прикладу якихось антисовкових відеорядів я не памятаю - а могли зробити але не зробили .
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29.02.2024 06:59 Відповісти
Не робили, бо тоді був суцільний віндофчєйндж, матрьошька і рускій вотка.
А після цього кліпу Ліндеману прийшлось заспівати "любімий ґорад"😁
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29.02.2024 07:18 Відповісти
Пет шоп бойзів забилися ви згадати - а я забувся шо то за співанка в них була на совкову тему ( музику памятаю а от назву співанки ніт ).
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29.02.2024 07:26 Відповісти
Не забилися а забилися - тьфу ти забулися ( коли вже на Цензорі можна буде коменти виправляти?). Добре то не я не грамотний то - то кішка по клаві пробіглася .
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29.02.2024 07:37 Відповісти
Якась меншовартісна ×уїта.
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29.02.2024 01:20 Відповісти
Напад буде 1 в 1 як на Україну. Сепарів в країнах НАТО вже величезна кількість. Які категорії населення держав НАТО фінансувала Рашка.

1 - Спорт фактично фінансувався газпромом.
2 - Фермери.
3 - Націоналістичні рухи.

Саме ці категорії отримають задачу блокувати рух війскової техніки НАТО, зливати позиції та воювати на боці Рашки.

Далі за сценарієм як в Україні - спочатку нас там нема, потім 8 років бомбили.

До Рашки офіційно підєднається Китай, Антиізраїльска трійка, Білорусь, Венгрія, Словенія, П.Корея. США відморозяться і навіть допомогатимуть Рашці так як трампісти зацікавленні захопити США і їм потрібна допомога щоб зруйнувати стандартну систему США.

І за цим всим стоїть найбагатша людина світу, яка хоче захопити весь світ. Привіт Антихристу
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29.02.2024 01:45 Відповісти
1 фаза - хвойда Шредер.
2 фаза - хвойда Меркель.
3 фаза - "північні потоки".
4 фаза - прозріння через війну в Україні і рішуче виймання кацапського хера з рота.
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією.
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29.02.2024 01:49 Відповісти
5 фаза (зараз) - нудна і мучительна боротьба з ностальгією ЛОМКА....
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29.02.2024 09:17 Відповісти
Мені цей план нагадує план киев за 3 дня. 21:00 концерт газманова. Дитячий садок, бл*..
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29.02.2024 01:52 Відповісти
Сидять дітки за столиками і щось малюють… Якось так це бачу. Європа все.
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29.02.2024 02:10 Відповісти
Ніякого перемиря не буде. Сепари країн Європи розвалять НАТО. План другої світової війни був невдалим по тій причині що окупанти не створили підпіля в США. Тепер план захоплення світу підкорегували. Тому гірше попереду.
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29.02.2024 02:19 Відповісти
Країни ЄС заочно помиляються в тому, що розглядають країну агресора лише Рашку. За Рашкою стоїть ціла коаліція окупантів. Китай, П.Корея, Анти-ізраїльська трійка, Білорусь і ще невідомо як себе поведе Турція, Венгрія.

На территорії США скоріш за все почнеться революція між трампістами та демократами чим і скористуються окупанти.
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29.02.2024 02:28 Відповісти
Війна між Північчю і Півднем? Та було вже таке колись. Більше не буде, бо американці звикли на чужій території воювати. А Алясоску взад доведеться віддавати. І такі президенти, як Байден чи Трамп здатні на це.
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29.02.2024 05:10 Відповісти
Взад віддавати Аляску - хм цікаво виходить , ну тоді четверту частину США прийдеться також віддавати Франції - і це при тому шо Франція має якісь законні підстави на це а ось кацапстан на Аляску не має ( підар членін разом з своїм комуняцким кодлом відмовився визнавати шо вони правонаступники кацапської імперії - так шо претензії кацапів то є просто претензії ). Ну і ше дещо - Аляску купили а не завоювали і ніхто кацапів не примушував її продавать .
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29.02.2024 05:48 Відповісти
а кому Аляску віддавати?? Чукчам...?? Алеутам...?? іншим аборигенам...? чи...чи кацапам...??

якщо кацапам...то на якій підставі...(я розумію, що "міжнародне право" це ШМАТОК ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ, як і "будапештський меморандум")?

ДЕ взяли кацапи Аляску?? знову "вілікій чЛєнін падаріл"...?
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29.02.2024 09:24 Відповісти
План писали шизофреніки під тяжкими наркотиками. Є набагато простіший і ефективніший план. З одної руки кацапи одразу почнуть масовані атаки дронами по цивільній інфраструктурі, а в другій руці триматимуть ядерну бомбу погрожуючи її підірвати у випадку якщо їм щось не сподобається. І
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29.02.2024 05:24 Відповісти
Зверніться до Голівуду. Там вам ще кращий сценарій намалюють.
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29.02.2024 06:49 Відповісти
Зверніться до Голівуду кварталу-95 або режисерів сватів....

Там вам ще кращий сценарій(хитрий план....оманський план...) намалюють
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29.02.2024 09:27 Відповісти
І жодного сценарію,як перемогти раісію.Тьфу ***!Позорніки!Сцикуни довбані.
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29.02.2024 06:52 Відповісти
Сподобалася 4а фаза.
З такими настроями, підривайте Рейхстаг вже сьогодні та піднімайте над руїнами червоний прапор.
Чого тягти 2÷3 роки?
Нащо ці страждання, стресс, безглузда ескалація?
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29.02.2024 07:11 Відповісти
Гггк, це оті планувальники від Бога, у яких плани поліції по захисту спивкрали 🤦😁😁
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29.02.2024 08:18 Відповісти
уже что - фаза 3? может конечно пока не в Германии. хотя ната она вроде как один за всех все за одного должна быть.
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29.02.2024 08:55 Відповісти
Вони вже поляками чинять економічні диверсії проти ФРН, розгортають свої сили (фермери - лісоруби)в багатьох країнах ЄС, ведуть їх підтримку другим ешелоном ультраправі та ліві партії при безпосередній участі Орбан,Туск,Фіцо та ін,перед цим провели багаторічну підготовку Меркель-Саркозі,Обама та ін. ..Враховуючи те що ніякої фази три не буде,а до чотири ви неготові то в вас уже йдуть "навчання" онлайн.А дивлячись на вашу недолугу і некомпетентну позицію останні кілька десятків років шансів у вас немає.
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29.02.2024 08:57 Відповісти
Фаза IV має закінчуватися перемовинами, але на руїнах кремля.
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29.02.2024 08:58 Відповісти
1000%!
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29.02.2024 09:28 Відповісти
Евротерпилы всё сделают что бы ***** не обидеть.
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29.02.2024 09:49 Відповісти
Цікаво, що в їхньому плані немає пункту відкинути ворога з території НАТО і дійти до москви, а переговори на руїнах Берліну. На серйозний спротив кацапії здатна тільки Україна.
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29.02.2024 10:28 Відповісти
коли уряд Німеччини зрозуміє мету російської агресії, то ці плани прийдеться серйозно коректувати

бо росія "осознала свої інтереси", а Німеччина їх "все ще шукає"

в тому сенсі що активно діяти треба починати самим німцям, а не чекати "доказів агресії"

я думаю, першим "доказом агресії" буде підрив євро, як це вже трапилялось з запровадженням бундес-марки в 1949 році : цьому передувала 1-річна повна блокада Берліну совєцкімі бойцамі

Першу Світову війну почали "консерватори", Другу Світову війну почали "соціалісти", Третю Світову війну мають почати "популісти", це ті що "дають все всім і відразу" - все по законам жанру
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29.02.2024 12:59 Відповісти
Навіть тут "додіки" переговаріваться збираються

Ну якщо строіть таку стратегію, пора брать ракету та летіти на Марс
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29.02.2024 19:33 Відповісти
 
 