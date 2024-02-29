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Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против РФ и Беларуси

рф,санкції

Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси, он касается 61 человека и компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте правительства Новой Зеландии.

"Эти обозначения включают организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и высшее руководство некоторых российских банков. Также под санкции попали лица, причастные к закупке оружия у Северной Кореи", - пояснили в правительстве.

Новая Зеландия также ввела ограничение цен G7-plus на нефть российского происхождения и ввела четкий запрет на экспорт ограниченных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

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"Эти новые определения являются вкладом Новой Зеландии в коллективные международные усилия, направленные на то, чтобы снизить способность России финансировать ее агрессивную войну против Украины и обеспечить, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для уклонения от санкций", - заявил министр иностранных дел Уинстон Питерс.

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ріспєкт, маорі!
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29.02.2024 07:39 Ответить
"..ці позначення.." та ".. ці нові визначення.." - в оригіналі, вірогідно, номенклатура (appellations)
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29.02.2024 07:44 Ответить
можна перекласти також як пункти, чи позиції
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29.02.2024 07:47 Ответить
Цей Домініон не кожен на карті знайде
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29.02.2024 08:00 Ответить
вавививерженець, потрібно зауважити.
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29.02.2024 10:49 Ответить
прощай белоруские креветки
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29.02.2024 08:39 Ответить
 
 